Witkoff na odstřel. Putinův poradce si ho namazal na chleba, Rusko se baví, říká Just

"Že si Ušakov maže Witkoffa na chleba, je zcela zjevné, protože je to skutečně kariérní diplomat - má mimořádné zkušenosti z diplomacie." Steve Witkoff sice může nabýt dojmu nějakého přátelství, ale ruská strana amerického vyjednavače jen a pouze využívá, domnívá se host Matyáše Zrna.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:00-02:56 Je téma uniklých rozhovorů Stevea Witkoffa s Jurijem Ušakovem něco, co se řeší i v ruských státních médiích? Není zvláštní, že tak vysocí představitelé USA a Ruska spolu mluví přes WhatsApp a ne po zabezpečené lince?
02:56-07:17 Neplatí, že si zkušený diplomat Jurij Ušakov tak trochu "maže na chleba" amatéra v diplomacii Stevea Witkoffa? Řeší se v Rusku, kdo mohl dotčené rozhovory odposlechnout a vypustit?
07:17-10:08 Jak Kreml vnímá současný stav mírových jednání a upravený mírový plán? Pokračuje hra o to, kdo jako první mírový plán oficiálně odmítne?