Zahraničí

Witkoff na odstřel. Putinův poradce si ho namazal na chleba, Rusko se baví, říká Just

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 3 hodinami
Jurij Ušakov je dlouholetý poradce Vladimira Putina a architekt ruské zahraniční politiky, vysvětluje z Moskvy novinář a spolupracovník Aktuálně.cz Jiří Just. Ministr zahraničí Sergej Lavrov je podle něj v tomto ohledu pouhým vykonavatelem Ušakovy a Putinovy vůle.
Spotlight Aktuálně.cz - Jiří Just (26. listopadu 2025). | Video: Tým Spotlight

"Že si Ušakov maže Witkoffa na chleba, je zcela zjevné, protože je to skutečně kariérní diplomat - má mimořádné zkušenosti z diplomacie." Steve Witkoff sice může nabýt dojmu nějakého přátelství, ale ruská strana amerického vyjednavače jen a pouze využívá, domnívá se host Matyáše Zrna.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:00-02:56 Je téma uniklých rozhovorů Stevea Witkoffa s Jurijem Ušakovem něco, co se řeší i v ruských státních médiích? Není zvláštní, že tak vysocí představitelé USA a Ruska spolu mluví přes WhatsApp a ne po zabezpečené lince?

02:56-07:17 Neplatí, že si zkušený diplomat Jurij Ušakov tak trochu "maže na chleba" amatéra v diplomacii Stevea Witkoffa? Řeší se v Rusku, kdo mohl dotčené rozhovory odposlechnout a vypustit?

07:17-10:08 Jak Kreml vnímá současný stav mírových jednání a upravený mírový plán? Pokračuje hra o to, kdo jako první mírový plán oficiálně odmítne?

Donald Trump a Jurij Ušakov o Witkoffovi a uniklých telefonátech | Video: X/Mylovanov, Reuters
 
Mohlo by vás zajímat

Podle Trumpa Rusko souhlasilo s ústupky. V klíčových otázkách ne, řekl ruský diplomat

Podle Trumpa Rusko souhlasilo s ústupky. V klíčových otázkách ne, řekl ruský diplomat

Musel se koukat na znásilnění snoubenky. Itálii šokoval další útok migrantů

Musel se koukat na znásilnění snoubenky. Itálii šokoval další útok migrantů

Soudní maraton Sarkozyho pokračuje. Verdikt za nelegální financování je pravomocný

Soudní maraton Sarkozyho pokračuje. Verdikt za nelegální financování je pravomocný

Na sociálních sítích až od 16 let. Europoslanci podpořili ověřování věku na internetu

Na sociálních sítích až od 16 let. Europoslanci podpořili ověřování věku na internetu
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Jiří Just Rusko Kreml USA Steve Witkoff diplomacie mírová jednání video Video Aktuálně.cz Spotlight News

Právě se děje

před 11 minutami
Nejtrapnější za 35 let. Potupa pro Juráska, supertalent v Anglii budí vztek i lítost

Nejtrapnější za 35 let. Potupa pro Juráska, supertalent v Anglii budí vztek i lítost

Hráč, který se vymykal svými individuálními schopnosti, se kvůli svým nedostatkům neprosadil ve Slavii a nyní paběrkuje také v anglickém Norwichi.
prof. Jiří David, akademický malíř a pedagog
prof. Jiří David, akademický malíř a pedagog

Postřeh: Film Má to cenu!? více než dokument připomíná hybridní realitu

Aktualizováno před 1 hodinou
Podle Trumpa Rusko souhlasilo s ústupky. V klíčových otázkách ne, řekl ruský diplomat

ŽIVĚ
Podle Trumpa Rusko souhlasilo s ústupky. V klíčových otázkách ne, řekl ruský diplomat

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Ukažte svůj rozpočet! hádal se Fiala se Schillerovou. Drtivě jste prohráli, zaútočila
4:06

Ukažte svůj rozpočet! hádal se Fiala se Schillerovou. Drtivě jste prohráli, zaútočila

Alena Schillerová byla po projevu premiéra podle svých slov tak "rozpálená", že byla vděčná za gentlemanské gesto místopředsedy SPD.
Aktualizováno před 1 hodinou
Sníh dál ochromuje Česko. Nehody, uzavírky, zpožděné vlaky i výstraha před ledovkou

ŽIVĚ
Sníh dál ochromuje Česko. Nehody, uzavírky, zpožděné vlaky i výstraha před ledovkou

Situaci kolem sněžení sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 1 hodinou
Pavel je připraven Babiše jmenovat. Do týdne od zveřejnění jeho řešení střetu zájmů

ŽIVĚ
Pavel je připraven Babiše jmenovat. Do týdne od zveřejnění jeho řešení střetu zájmů

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 1 hodinou
Nestvůry a symboly Hieronyma Bosche: Proč jeho díla stále vzbuzují otázky?

Nestvůry a symboly Hieronyma Bosche: Proč jeho díla stále vzbuzují otázky?

Postava nizozemského renesančního malíře je dodnes obestřena tajemstvím. Jeho obrazy obývají nohaté ryby, lidé s křídly i skřeti s tváří ptáků.
Další zprávy