Zdrcující obžaloba: Putin je silnější než kdy dřív, tvrdí vlivný časopis. Viní Trumpa

Americký prezident Donald Trump si při srpnovém setkání nevynutil na ruském autoritáři žádné ústupky, a navíc přesunul odpovědnost za ukončení bojů na Ukrajinu, píše ve svém článku Foreign Affairs.
To, že se Putin doma těší popularitě, dokládá i průzkum nezávislé agentury Levada z konce srpna. Podle něho 79 procent Rusů považuje summit za Putinův úspěch a 51 procent je optimističtějších ohledně zlepšení vztahů s USA.
"Po summitu ruská média nemusela vydávat falešná prohlášení, aby zdůraznila Putinův diplomatický triumf. Odvysílala skutečnou událost spolu se západními komentáři, které psaly o Putinově vítězství," poukazuje Foreign Affair.
Putin je podle autora článku silnější než kdy jindy. Může pokračovat ve válce tak dlouho, jak bude potřeba, aby zvítězil za svých podmínek. To znamená, aby se Ukrajina vzdala nejen území, ale i své autonomie a suverenity.
"Summit pomohl Putinovi legitimizovat stížnosti Moskvy a dal Rusům, kteří mohli pochybovat o invazi jako rozumném rozhodnutí, důvod věřit, že byla, jak Putin slíbil, spravedlivá," tvrdí Foreign Affair.
Putin v Anchorage hovořil o "legitimních obavách" Ruska, o svém přání dosáhnout "spravedlivé rovnováhy v oblasti bezpečnosti v Evropě a ve světě" a o "nutnosti odstranit všechny prapůvodní příčiny" bojů na Ukrajině.
A Trump neudělal nic. Zdá se být smířený s Putinovým tvrzením, že Moskva by měla mluvit do územní celistvosti Ukrajiny a bezpečnostních záruk Západu.
"Putin svým poddaným dokázal, že měl celou dobu pravdu. Že oni nesmí váhat a že on pro ně zvítězí… Summit pro něj nikdy nebyl o dosažení míru. Cílem bylo od počátku podrobit mezinárodní systém své vůli a zachovat si monopol na moc v Rusku," uzavírá Foreign Affairs.