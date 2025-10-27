Domácí

"Seznámili jsme se při pálení Koránu." Čech, který bojoval za separatisty, promluvil

Aktualizováno před 34 minutami
Městský soud v Praze začal v pondělí znovu rozplétat případ Čecha, kterého spolek Českoslovenští vojáci v záloze za mír vyslal na Donbas bojovat proti Ukrajině. Jsou obžalováni z terorismu a jeho podpory či financování. "Hráli si na vojáčky," uvedla obhajoba.
Proruský ozbrojenec na kontrolním stanovišti ve východoukrajinské Horlivce; archivní snímek.
Proruský ozbrojenec na kontrolním stanovišti ve východoukrajinské Horlivce; archivní snímek. | Foto: Reuters

Bývalý voják Miloš Ouřecký už přiznal vinu. Soud to přijal. Bojoval proti Ukrajině. Jak vypověděl u soudu, na schůzích proruského spolku se mluvilo o tom, že s příchodem migrantů z Afriky do Česka v tuzemsku vznikne "bezpráví". "Chtěli jsme pomáhat udržovat pořádek," popsal. K tomu ale byly potřeba zkušenosti. 

Ouřecký se tak v roce 2017 vydal na Donbas, kde tou dobou probíhala válka mezi proruskými separatisty a Ukrajinou. Ouřecký se zde měl v řadách separatistů zapojit do bojů s pomocí proruského spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír. "Je to armáda jako každá jiná," uvedl obhájce obžalovaných na adresu proruských separatistů s tím, že tak nemůže jít o terorismus. 

"Hráli si na vojáčky a hodili se do soukolí hysterie, která tady probíhala," uvedl obhájce členky spolku Andrey Krulišové. "To, že měla neortodoxní názory, ještě neznamená, že podporovala či propagovala terorismus," dodal. Jak uvedl Ouřecký, s Krulišovou se seznámil zhruba před osmi lety na akci, během které se měl pálit Korán. Krulišová to ale popírá, žádného pálení Koránu se prý neúčastnila. Žena měla ve skupině následně funkci náčelnice štábu.

Obžalovaní u městského soudu v Praze.
Obžalovaní u městského soudu v Praze. | Foto: Vojtěch Štěpán

Podle obžaloby měl Ouřecký v úmyslu zbytek spolku vycvičit v boji. Jak popsal státní zástupce, muž se na východ Ukrajiny dostal na několikátý pokus přes ruský Rostov na Donu. Poté překročil hranice do takzvané Doněcké lidové republiky, kterou Ukrajina neuznává. "Když jsem tam přijel, vypadalo to tam jinak," uvedl s tím, že život na separatistickém území se lišil od toho, jak mu jej popisoval šéf spolku, který jej tam vyslal. Na otázku, zda se někdy chtěl stát členem teroristické skupiny, odpověděl, "že možná tak ve školce". Soudní síní se poté rozlehl smích z publika.

Součástí obžaloby je i obvinění z držení pornografie. Našla ji policie u jednoho z obžalovaných. "Přechovával pornografické dílo, které zobrazuje dítě," uvedl u soudu státní zástupce na adresu muže. 

"Jedná se o trestnou činnost, která byla zjištěna při vyhodnocování věcí zajištěných při domovních prohlídkách, nikoliv o trestnou činnost, které by se obviněná osoba dopustila po zahájení trestního stíhání v loňském roce," řekl pak už dříve státní zástupce Martin Bílý.

Českým kriminalistům bývalý voják Ouřecký později údajně přiznal, že se nechal vycvičit jako odstřelovač. Tvrdil ovšem, že na člověka nikdy nevystřelil. "Zbraně mi v životě nic pořádně neříkaly," uvedl Ouřecký později. Později u soudu prohlásil vinu. Ke všemu se tak přiznal.

Spolek, který vojáka na východ Ukrajiny vyslal, podle vyšetřovatelů také shromažďoval peníze na podporu separatistů a chtěli do jejich řad posílat dobrovolníky; jedním z nich byl právě Ouřecký. Když jej separatisté vyslali blíže fronty na východě Ukrajiny, z místa uprchl zpět do Česka. V tuzemsku jej ale následně začala stíhat policie.

 
