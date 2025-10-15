Zelenskyj úřaduje v Oděse. Zametl s odpůrcem "derusifikace" a zavedl vojenskou správu

Zelenskyj podle jednoho z publikovaných výnosů nařídil v Oděse zřídit městskou vojenskou správu. Stojí v něm, že nařízení začíná platit dnem jeho zveřejnění. Jiný dekret jmenuje do čela vojenské správy přístavního města Lysaka.
Server Ukrajinska pravda v této souvislosti poznamenal, že s přechodem Lysaka na jinou pozici nyní dočasně povede vojenskou správu Dněpropetrovské oblasti Lysakův dosavadní zástupce Vladyslav Hajvanenko. Samotný Lysak je podle webu brigádním generálem, který v minulosti působil na různých postech v ukrajinské tajné službě SBU.
"Oděsa si zaslouží větší ochranu a větší podporu. Toho lze dosáhnout zavedením vojenské správy. Příliš mnoho bezpečnostních problémů v Oděse zůstává příliš dlouho bez adekvátní reakce," uvedl Zelenskyj v úterý večer na telegramu. Před týdnem kritizoval vedení Oděsy, že neudělalo dost pro ochranu lidí před nedávnými záplavami, které si vyžádaly deset obětí na životech, napsala agentura Reuters.
Zelenskyj zároveň v úterý podle médií zbavil starostu přístavního města Truchanova ukrajinského občanství na základě informace SBU, že má ruský pas. To podle Reuters vedlo k jeho automatickému odvolání. Truchanov, jenž byl zvoleným starostou milionového města, nadále popírá, že by měl ruské občanství, a hodlá se bránit soudně.
Reuters připomněl, že Truchanov se vyslovil proti "derusifikaci" Ukrajiny, která začala po ruské anexi Krymu v roce 2014, a postavil se proti odstranění sochy carevny Kateřiny Veliké, která přístav založila v roce 1794, a sochy ruského básníka Alexandra Puškina. Tento přístup učinil z Truchanova kontroverzní postavu. Agentura AFP napsala, že Truchanov, jenž byl kdysi považován za politika s proruskými sklony, po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 postoj změnil, veřejně Moskvu odsoudil a zaměřil se na obranu Oděsy a na pomoc ukrajinské armádě.
Zelenskyj je už delší dobu obviňován z autoritářských tendencí, a to mimo jiné kyjevským starostou Vitalijem Kličkem, napsala agentura DPA. Připomněla, že v posledních dnech došlo k veřejným sporům mezi Kličkem a šéfem vojenské správy metropole Tymurem Tkačenkem, kterého jmenoval šéf státu. Zelenskyj zase kritizoval Klička po výpadcích elektřiny, které způsobily nálety ruských dronů.