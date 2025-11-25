Zahraničí

Hrůzyplná noc na Ukrajině. Lidé prchali před ohněm na lanech z prostěradel

Fabian Blažek Fabian Blažek
před 5 hodinami
Ruské útoky proti Ukrajině zabily nejméně šest lidí. Kyjev uvedl, že sestřelil 452 z celkových 486 ruských dronů a raket. Moskva znovu útočila na velká města a civilní cíle. Zásahy hlásí Kyjev, ale také například na Oděsa. Moskva naopak informovala, že při ukrajinských útocích v Rostovské oblasti zemřeli tři lidé. 
Ruský útok na panelový dům v Kyjevě | Video: X / @Gerashchenko_en

"Ve městě jsou rozsáhlé škody na obytných budovách a civilní infrastruktuře. V současné době se ví o třinácti zraněných a bohužel i o šesti zabitých," napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti X.com. Moskva na metropoli v noci vyslala stovky dronů a řízených střel. 

Ruské rakety zasáhly 22patrový dům a 9patrový obytný komplex. Ukrajinští záchranáři sdíleli video, na kterém je vidět evakuace zraněných civilistů včetně dětí. Někteří lidé se snažili z vrchních pater budovy před plameny uprchnout s pomocí provazu z prostěradel. Video visících prostěradel kolují po sociální síti X.  

Moskva dále útočila také na Oděskou, Dněpropetrovskou, Charkovskou, Černihivskou a Čerkaskou oblast. "Hlavní cíle byly energetika a vše, co zabezpečuje normální život," napsal Zelenskyj. V Oděské oblasti ruské údery zasáhly přístavy, zásobování potravinami a infrastrukturu.

 
