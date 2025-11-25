Hrůzyplná noc na Ukrajině. Lidé prchali před ohněm na lanech z prostěradel

"Ve městě jsou rozsáhlé škody na obytných budovách a civilní infrastruktuře. V současné době se ví o třinácti zraněných a bohužel i o šesti zabitých," napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti X.com. Moskva na metropoli v noci vyslala stovky dronů a řízených střel.
Ruské rakety zasáhly 22patrový dům a 9patrový obytný komplex. Ukrajinští záchranáři sdíleli video, na kterém je vidět evakuace zraněných civilistů včetně dětí. Někteří lidé se snažili z vrchních pater budovy před plameny uprchnout s pomocí provazu z prostěradel. Video visících prostěradel kolují po sociální síti X.
Moskva dále útočila také na Oděskou, Dněpropetrovskou, Charkovskou, Černihivskou a Čerkaskou oblast. "Hlavní cíle byly energetika a vše, co zabezpečuje normální život," napsal Zelenskyj. V Oděské oblasti ruské údery zasáhly přístavy, zásobování potravinami a infrastrukturu.
People of Kyiv improvised "ropes" out of blankets and sheets as they tried to escape from a burning apartment building hit by a Russian attack last night. https://t.co/cbInLgvY8l pic.twitter.com/WsfLuHSAQ2— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 25, 2025