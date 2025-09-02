"Agenti na jedno použití". Ruští verbíři vábí Němce, varují tajné služby

Před zvýšenou intenzitou náboru pro špionážní a sabotážní akce v Německu nebo proti Německu a ve prospěch Ruska varovaly společně Spolkový kriminální úřad (BKA), Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV) a Spolková zpravodajská služba (BND), které plní funkci civilní domácí a zahraniční tajné služby, a také vojenská kontrarozvědka MAD. Uvedli to ve společné tiskové zprávě.
Osoby, které ruské tajné služby podle nich verbují na sociálních sítích, označují za low-level agenty či agenty na jedno použití (německy Wegwerf-Agent). Jedná se o osoby, které nejsou zpravodajsky školené, jsou ale naverbované tajnými službami k sabotážním akcím.
"Páchají v Německu trestné činy, aniž by byly zpravodajsky proškolené. A to často jen za drobnou úplatu a často, aniž by věděly, kdo jsou jejich zadavateli a jakému účelu slouží," stojí v prohlášení.
Kriminalisté a tajné služby také upozornili, že špionáž a sabotáž jsou v Německu závažnými trestnými činy a hrozí za ně až desetileté vězení. Aby působili i preventivně, spustili kampaň "Nebuď agentem na jedno použití", která má varovat před tím, aby se někdo nechal naverbovat.
Vojenská tajná služba MAD na konci července uvedla, že se počet případů ruských sabotáží a špionáže v Německu za poslední rok prakticky zdvojnásobil. Podle ředitelky vojenské kontrarozvědky Martiny Rosenbergové používají ruské tajné služby stále agresivnější metody, které se podobají těm známým z dob studené války. V posledních měsících německé úřady informovaly rovněž o zadržení lidí podezřelých ze špionáže pro Čínu a Írán.
Podle společné zprávy BKA a tajných služeb se policie v Německu v současnosti zabývá několika případy žhářství, poškození cizí věci, přeletů dronů či podezřelého fotografování a filmování, které by mohly souviset se špionáží.
Řada evropských států, které vojensky pomáhají Ukrajině v obraně před ruskou invazí, v posledních době hlásila možné případy sabotáží. Kromě Německa to byly například pobaltské země či Polsko. České bezpečnostní složky zadržely loni v červnu cizince v souvislosti se žhářským útokem, který se odehrál v Praze 9 v garážích městského dopravního podniku. Premiér Petr Fiala tehdy uvedl, že je nejen možné, ale velmi pravděpodobné, že do případu je zapojeno Rusko.