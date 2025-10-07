Z Turecka přišla predikce o Ukrajině: Dojde k velkému průlomu. Teď vše visí na jednom

Proces vyjednávání v otázce války na Ukrajině významně posunul srpnový summit na Aljašce mezi Vladimirem Putinem a Donaldem Trumpem, prohlásil Fidan v rozhovoru na turecké televizní stanici TRT Haber.
"Ruská strana jasně a výslovně stanovila Trumpovi podmínky pro příměří, ten je poté projednal s ukrajinským prezidentem a evropskými lídry. Hovořili o tom, kde by bylo možné pokročit," řekl. Neopomněl ani tureckou pozici. "Země pokračuje v paralelních jednáních se všemi stranami - Ruskem, Ukrajinou, USA i EU," dodal.
Eskalace bojů jako strategie před jednáním
Fidan tvrdí, že současné eskalování bojů by se nemělo vnímat jako selhání diplomacie, ale spíše jako typická vojenská strategie obou stran před možnými jednáními.
"Obě strany skutečně zvyšují napětí. Boje se zintenzivnily. Je to signál," řekl. "Znamená to: ,Pokud budu bojovat, mám k tomu odhodlání, vůli a schopnosti.' To je poselství, které obě strany vysílají," vysvětlil. Evropa, Ukrajina i Rusko tak podle něj posilují své vojenské úsilí, aby se vyhnuly projevení slabosti a zlepšily své pozice pro budoucí jednání.
Hlavní překážkou k míru je podle Fidana část Doněcké oblasti na Ukrajině, kterou Rusko dosud neobsadilo. "Nyní je jasné, o co jde. Rusové ji chtějí obsadit," řekl. Pro Ukrajince je oblast životně důležitá pro územní celistvost, a pokud o ni přijdou, otevře to cestu k dalším ztrátám. Rusové se naopak nevzdají bez boje a budou pokračovat i dál, tvrdí ministr.
I přesto je Fidan na základě jeho rozhovorů s americkými i evropskými partnery přesvědčený, že by mohlo dojít během několika měsíců k zásadnímu průlomu. Navíc zvažuje některé další alternativní možnosti, které by mohly strany sblížit. Blíže ale situaci nechtěl komentovat.