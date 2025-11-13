Zahraničí

Znají se přes 30 let. Teď je Zelenského přítel na útěku, může mu zlomit vaz

Michaela Nováčková Michaela Nováčková
před 16 minutami
Když Volodymyr Zelenskyj začínal svou kariéru v devadesátých letech jako mladý komik z Kryvého Rihu, obklopoval se úzkou skupinou přátel a spolupracovníků. Jedním z lidí, kteří k němu měli blízko ještě před jeho nástupem do prezidentského úřadu, byl podnikatel a producent Timur Mindič.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj | Foto: Reuters

Mindič pochází z Dnipra a profesně se pohyboval mezi filmovým průmyslem, energetikou, bankovnictvím i diamantovým byznysem. Právě široký rozsah jeho aktivit a také blízké vazby na prezidenta přitahují pozornost vyšetřovatelů i médií.

Dlouhá léta byl totiž spolupracovníkem a spolumajitelem produkční společnosti Kvartal 95, kterou Zelenskyj spoluzakládal. Jako přítel prezidenta se účastnil soukromých oslav, navštěvoval jeho kancelář a podle zdrojů z ukrajinských médií si postupně budoval vliv na klíčových úřadech i ve státních firmách.

Mindičova mapa vlivu

Přitom Mindičovo jméno není v hledáčku médií jen z čistě politických důvodů. Podle Národního protikorupčního úřadu Ukrajiny (NABU) byl jedním ze sedmi lidí obviněných v rámci rozsáhlého případu korupce v energetice. Úřad tvrdí, že skupina vytvořila "rozsáhlý korupční systém s cílem ovládnout klíčové státní podniky", zejména státní jadernou agenturu Enerhoatom.

Na základě více než tisíce hodin odposlechů a desítek razií se podle vyšetřovatelů ukázalo, že část důležitých zakázek ve firmě ve skutečnosti neřídili oficiální představitelé, ale neformální síť osob napojených právě na Mindiče.

Vyšetřování se neomezuje pouze na energetiku. Mindič byl spojován i s výrobcem dronů Fire Point, s rozsáhlým diamantovým byznysem mezi Ukrajinou a Ruskem či s případem údajné zpronevěry ve státním závodě Odesa Portside Plant. Jeho příbuzný Leonid Mindič byl dokonce obviněn ze zpronevěry 16 milionů dolarů (přibližně 336 milionů korun) v elektrárenské společnosti Kharkivoblenergo.

Jeho vliv měl přesahovat i politiku. Podle The Kyiv Independent stál například za doporučením, aby Zelenskyj jmenoval Oleksije Černyšova do vysokých státních funkcí. Černyšov byl později sám obviněn v korupčních kauzách. Mezi Mindičovy údajné chráněnce patřili i další vysocí činitelé - například bývalý ministr energetiky Herman Haluščenko.

Když protikorupční úřad podnikl svůj poslední zásah před několika dny, Mindič podle informací z webu Ukrainska Pravda z Ukrajiny uprchl do Izraele, zatímco probíhala zatčení jeho spolupracovníků. Zelenskyj se k celé aféře vyjádřil jen nepřímo, ale přesto ostře: "Jakékoli účinné kroky proti korupci jsou velmi potřebné. Trest je nevyhnutelný," prohlásil ve svém večerním vystoupení, aniž by Mindiče výslovně zmínil.

Kariéra zrozená v ruském showbyznysu

Abychom pochopili, jak blízko k sobě měli Zelenskyj a Mindič, je nutné vrátit se na začátek prezidentovy kariéry. V devadesátých letech se Zelenskyj proslavil jako komik v soutěži KVN (Klub veselých a vynalézavých), populární v celém postsovětském prostoru. V roce 1998 se mladý tým z Kryvého Rihu vydal do Soči na finále soutěže.

Zelenskyj tehdy žil a pracoval v Rusku, budoval kontakty v tamní televizní scéně a postupně zakládal projekt, který se později proměnil v produkční impérium Kvartal 95. A právě zde se jeho profesní cesta propojila s lidmi, jako byli bratři Šefirové, Denys Manžosov nebo později podnikatel Mindič.

Přátelství, které se proměnilo v politické riziko

Mindič Zelenského doprovázel při jeho cestě od televizní hvězdy až po nejvyšší politickou funkci. V roce 2021 například prezident slavil narozeniny právě v jeho bytě s asi 30 hosty v době, kdy na Ukrajině byla proticovidová karanténa.

Zelenského s Mindičem tak očividně nepojí jen byznysové, ale také osobní vazby. Podnikatel zůstává na útěku a jeho jméno je spojováno s největším korupčním skandálem, kterému Zelenského vláda čelí od začátku ruské invaze. Ačkoli prezident zdůrazňuje, že podpora protikorupčních institucí je nezbytná, fakt, že jde o jeho dlouholetého spolupracovníka, dodává celé kauze nový rozměr - osobní i politický.

 
