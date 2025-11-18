Mladičký Ukrajinec vlétl s dronem k Rusům: Bylo to strašné. Ale teď už to mám jinak

"Nastoupil jsem z vlastního rozhodnutí. Celá moje rodina jsou vojáci - otec i dědeček, popisuje Jaroslav. "Rodiče byli nejdřív proti, nechtěli, abych šel, protože jsem ještě moc mladý. Ale je to moje přání, rozhodl jsem se sám a šel dobrovolně," líčí.
V rozhovoru popisuje také svou první bojovou zkušenost. "Podařilo se mi vletět s dronem přímo do krytu protivníka a zničit je. Bylo to strašné, ale teď už je to pro mě práce. Práce, která se musí udělat," říká na videu, které si můžete pustit v úvodu článku.
