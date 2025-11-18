Zahraničí

Mladičký Ukrajinec vlétl s dronem k Rusům: Bylo to strašné. Ale teď už to mám jinak

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 13 minutami
Ukrajinci Jaroslavovi je devatenáct let a podle tamních zákonů může být na frontu odveden až za šest let – v 25 letech. On se ale rozhodl jinak. V rozhovoru s Matyášem Zrnem pro pořad Spotlight - Hlasy z fronty popisuje svou první bojovou zkušenost i to, zda svého kroku nelituje.
Hlasy z fronty - mladý operátor dronu Jaroslav. | Video: Matyáš Zrno, Petr Židek

"Nastoupil jsem z vlastního rozhodnutí. Celá moje rodina jsou vojáci - otec i dědeček, popisuje Jaroslav. "Rodiče byli nejdřív proti, nechtěli, abych šel, protože jsem ještě moc mladý. Ale je to moje přání, rozhodl jsem se sám a šel dobrovolně," líčí. 

V rozhovoru popisuje také svou první bojovou zkušenost. "Podařilo se mi vletět s dronem přímo do krytu protivníka a zničit je. Bylo to strašné, ale teď už je to pro mě práce. Práce, která se musí udělat," říká na videu, které si můžete pustit v úvodu článku.

Všechna videa z pořadu Spotlight - Hlasy z fronty si můžete přehrát zde.

 
