Proč se nebál Trumpa? Vládní zmocněnec pro Ukrajinu má pro Bidena tvrdá slova

před 2 hodinami
Klíčovým mužem Bílého domu za vlády Joea Bidena byl jeho poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan. Podle vládního zmocněnce Tomáše Kopečného byl mužem, který doslova sabotoval americkou pomoc Ukrajině. I kvůli tomu se Kopečný nebál nástupu Donalda Trumpa. "Po tom ostudném blokování pomoci Ukrajině ze strany Sullivana jsem nečekal nic horšího," říká.
Proč dodávky pomoci přicházely na Ukrajinu pozdě a v malém objemu?

Byla to určitě setrvačnost, nějaké obavy tam taky byly. Ale byla to i záškodnická protiukrajinská činnost Bidenova poradce pro národní bezpečnost Jakea Sullivana, který se systematicky věnoval bojkotu těchto aktivit. Takže když nastal konec Bidenovy administrativy a začal vládnout Donald Trump, nevzhlížel jsem k tomu s obavami. Protože po tom ostudném blokování pomoci Ukrajině ze strany Sullivana jsem nečekal nic horšího.

Ten systém "příliš málo a příliš pozdě" pomoci byl úmysl, nebo to tak prostě vyšlo kvůli omezeným zdrojům, které měl Západ k dispozici?

Na začátku to byl jednoznačně úmysl. Ať už ze strany Německa za Scholzovy vlády, tak i Bidenovy administrativy. Tam byla jednoznačně politika, že se Rusko nesmí cítit ohroženo. Kdyby se to úsilí a ty peníze, které jsou vynakládány nyní na podporu Ukrajiny, vynaložily v roce 2022, tak je dnes fronta někde úplně jinde. Dneska je ta samá podpora, to samé množství zbraní, nasazováno proti velmi dobře rozjeté ruské ekonomické válečné mašinérii, která to chrlí exponenciálně, víc a víc, každý rok.

Všechny nás ve vztahu k Ukrajině dost vyděsil nástup Trumpovy administrativy. Jak ji hodnotíte vy?

Trumpovi se většinou vyčítá nepředvídatelnost, že jde ode zdi ke zdi. Jednou chce dodat Ukrajině tomahawky a uvalit sankce na Rusko, jindy je zase zlý na Zelenského. Ale to, co já vnímám jako předvídatelné, jsou nějaké principy, kterými se ta administrativa řídí. Jim jde především o to, aby se věnovala svým strategickým protivníkům. To je především Čína, ale začínají chápat už i Rusko jako zásadního spojence Číny. Lidé, kteří propagovali myšlenku naklonit si Moskvu proti Pekingu, už nejsou v Trumpově blízkém okruhu.

Jaký je tedy jejich cíl na Ukrajině?

Pro ně jsou americké zájmy na prvním místě a vadí jim deklaratorní podpora Ukrajiny, která není doprovázena činy. A to každého, kdo je v exekutivě, trochu nadchne, protože když už se něco reálného vyhlásí, tak se to dotáhne do konce. A líbí se mi na tom ten princip, se kterým přistupují k podpoře Ukrajiny. Ono to vypadá, že není nějak extrémně vřelý (oproti těm vřelým slovům, která pronášel Biden), ale v praxi nevidím velký rozdíl. Dodávky zbraní tam pořád proudí a alespoň se otevřela diskuse o zbraních, které minulá administrativa vůbec nechtěla ani zmiňovat. To, co se mi na tom líbí, je předvídatelnost té upřímnosti. Oni otevřeně říkají, že jim nezáleží na Ukrajině. To je ale fér, říct to. Nejhorší, co se vám může stát, je, když upínáte svoje naděje k tomu zachránci a on se na vás celou dobu snaží vykašlat, jen na podiu říká nějaká hezká slova. To mi přijde kruté…

Trump chce ukončit válku, zkouší to různě a má různé taktiky. Ze začátku zastrašoval toho slabšího, tedy Ukrajinu, teď se snaží různým způsobem zastrašit toho silnějšího. Jsem v tom relativně optimistický…

 
Další zprávy