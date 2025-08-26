Takhle ne. Změňte boj a rozdrťte Putina tam, kde to nečeká, radí Ukrajincům plukovník

Ukrajina se musí vzdát současné obranné hry proti Rusku, prohlásil Williams. Podle něj je tato strategie neudržitelná a Ukrajina nemůže v dlouhodobé opotřebovávací válce zvítězit.
Williams, který dříve působil také jako zástupce ředitele sekce vyzbrojování v Divizi obranných investic NATO, v rozhovoru vysvětlil, že ačkoliv ukrajinské síly způsobují nepříteli další ztráty, Rusko má zdánlivě "nekonečný" objem živé síly, kterou považuje za postradatelné. A to mu dává rozhodující výhodu.
Změna ukrajinské taktiky je tak podle něj zásadní. Věří, že ruská výhoda rovněž spočívá ve schopnosti zvolit si čas a místo útoku. "Ukrajina teď musí převzít iniciativu od nepřítele," sdělil.
I proto je pro napadenou zemi podle Williamse výhodnější zvolit dynamičtější a mobilnější styl vedení války. Doporučil například vytvoření koncentrované síly proti zranitelným místům protivníka, vytváření nečekaných situací a využití rychlých cyklů akce a reakce s cílem získat poziční výhody. "Představte si několik neočekávaných průniků (jako například tažení do Kurské oblasti), které by narušily logistiku tam, kde je méně pravděpodobné, že nepřítel bude vědět, jak se proti útoku dronů bránit," prohlásil.
Za současného taktického rozložení nemůže Ukrajina vyhrávat ani se udržet donekonečna, zdůraznil znovu Williams. Postoj země popsal jako "stagnující konfiguraci". Ukrajinské armádě také doporučil, aby se síly v případě průniků s omezeným cílem zaměřily na lokální a krátkodobou leteckou a dělostřeleckou převahu.
Neopomenul ani využití letecky rozmístěných minových polí a nasazení dronů na hlubších nepřátelských liniích. "Změňte hru, abyste dosáhli požadovaných výsledků!" uzavřel.