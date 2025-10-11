Zahraničí

Orbán odstartoval podpisovou kampaň proti údajným válečným plánům Bruselu

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu oznámil, že začala podpisová akce proti údajným válečným plánům Bruselu. Jeden z mála evropských lídrů, který navzdory ruské invazi na Ukrajinu udržuje dobré vztahy s Moskvou, v příspěvku na Facebooku napsal, že Evropu čeká "horký podzim a směřuje k válce".
Maďarský premiér Viktor Orbán
Maďarský premiér Viktor Orbán | Foto: Reuters

Prostřednictvím podpisové akce je podle Orbána třeba ukázat, že lidé v Maďarsku nechtějí válku. Na nedávném neformálním summitu EU v Kodani Brusel představil své válečné plány, na základě kterých má Evropa platit, Ukrajinci bojovat a Rusko se nakonec vyčerpá, uvedl maďarský premiér.

Orbán tvrdí, že v Kodani dal jasně najevo, že něco takového nechce. Napsal také, že od té doby odpůrci Maďarska proti němu zahájili kampaň. Připomněl například investigativu několika evropských médií, podle které Maďarsko v minulosti využívalo tajné služby k tomu, aby získávaly informace v unijních institucích a hledalo v nich za tím účelem spolupracovníky.

Agentura APA píše, že podle vůči vládě kritického portálu Nyugati Fény je třeba se ptát, zda vůbec existují lidé, kteří by si přáli válku. Novou Orbánovu podpisovou akci je třeba chápat jako součást volební kampaně jeho národněkonzervativní strany Fidesz a jako snahu mobilizovat voliče před parlamentními volbami chystanými na jaro příštího roku, soudí portál.

Orbán opakovaně tvrdí, že pokud v nich zvítězí opoziční strany jako Tisza Pétera Magyara nebo sociálněliberální Demokratická koalice, zavlečou Maďarsko do války a budou financovat válečné úsilí Ukrajiny na úkor maďarských rodin. Maďarská vláda od samého začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 odmítá napadené zemi poskytovat zbraně.

 
