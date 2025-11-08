Zahraničí

To si Kreml ani neuměl představit. Ukrajinci ničí Rusko zevnitř, ukázali noční video

Kreml předpokládal, že jeho agrese ovlivní životy obyčejných Rusů minimálně. Ukrajinci ale učinili strategické rozhodnutí a válku přenesli na místa vzdálená tisíc kilometrů v ruském týlu. Své nejúčinnější zbraně pro tyto mise vyrábějí potají na venkově, k cílům je pak vypouštějí pod hávem noci.
„Důležité jsou tři věci.“ Zakladatel pluku vzdušných sil popisuje, jak zařídit úspěšný dronový útok na dálku. | Video: Asociated Press

Přestože americký prezident Donald Trump odmítá poslat střely dlouhého doletu Tomahawk, Ukrajinci i bez nich zesilují útoky na cíle, jako jsou ruské rafinerie, sklady paliva a vojenská logistická centra. Svými údery zatěžují protivzdušnou obranu ruského okupanta. 

Výbušniny nesou k cílům drony, které Ukrajinci sestavují z dílů vyrobených v roztroušených dílnách. Tahounem nočních útoků je dron Ljutyj (v překladu divoký). Je produktem ukrajinské filozofie válečné výroby bez příkras. Snadná montáž přispívá k tomu, že ho lze neustále vylepšovat a výrobu udržovat v tajnosti. Jak takový start Ljutyje vypadá, ukazuje video v úvodu tohoto článku.

Ljutyj je optimalizovaný tak, aby proklouzl silně sledovaným prostorem nad frontovou linií, tvrdí v reportáži agentura Asociated Press. Navíc klesly náklady pro tyto drony dlouhého doletu, nyní se na Ukrajině vyrábějí za 55 tisíc amerických dolarů. 

"Ukrajina se zlepšuje v přenášení války do Ruska, které předpokládalo, že jeho území je v bezpečí. To už neplatí," řekl Adriano Bosoni ze společnosti RANE, která analyzuje rizika. Podle šéfa Ukrajinské bezpečnostní služby Vasyla Maljuka došlo letos k více než 160 úspěšným úderům proti ruským zařízením na těžbu a rafinaci ropy. 

Západní analytici uvádějí, že útoky na energetickou infrastrukturu měly silný, ale ne ochromující účinek. Drony opakovaně zasáhly 16 hlavních ruských rafinérií, které představují asi 38 % nominální rafinační kapacity země, tvrdil think-tank Carnegie Endowment. Většina závodů podle něho obnovila provoz během týdnů a dopad na produkci se zmírnil nevyužitou kapacitou a přebytky paliva.

Mezinárodní energetická agentura uvádí, že opakované útoky dronů snížily ruskou rafinační kapacitu asi o 500 tisíc barelů denně. To vyvolalo nedostatek benzinu v zemi a omezilo vývoz nafty a leteckého paliva. USA a Evropa se navíc rozhodly uvalit na ruský ropný průmysl další sankce.

Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že zlepšující se schopnost Ukrajiny provádět údery na dlouhé vzdálenosti způsobuje skutečné škody. "Domníváme se, že ztratili až 20 procent svých zásob benzinu přímo v důsledku našich úderů," prohlásil ukrajinský prezident.

Jeden z ukrajinských velitelů s volacím znakem Fidel pro AP prohlásil, že útoky na velkou vzdálenost mají vyčerpat ruskou logistiku. Nutí agresora přesměrovat dodávky a nasadit protivzdušnou obranu na větší území. Cílem je oslabit schopnost Moskvy udržet rozsáhlé vojenské operace. 

"Do cílové oblasti se dostane méně než 30 procent dronů, takže pečlivé plánování je nezbytné… Získáváme zkušenosti, které využije každá země na světě, a platíme cenu našimi životy a životy našich přátel," dodal Fidel.

Zakryjte ulice měst. Záběry z dronu Rusů potvrzují obavy, Ukrajinci bijí na poplach. (Celý článek s videem zde)

Ruský dron řízený optikou zaútočil na rušné ulici v Kramatorsku. | Video: Aktuálně.cz/X/Richard Woodruff
 
