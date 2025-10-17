Zahraničí

Tunel Putin-Trump. Rusko chce vybudovat spojnici mezi Aljaškou a Čukotkou

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Rusko a Spojené státy by měly pod Beringovým průlivem vybudovat železniční tunel, který by propojil oba státy a umožnil využít tamní přírodní zdroje. Navrhl to vyslanec Kremlu Kirill Dmitrijev. Tunel pojmenovaný po prezidentech Vladimiru Putinovi a Donaldu Trumpovi by také měl symbolizovat jednotu, napsala agentura Reuters.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Thinkstock

Tunel mezi Aljaškou a Čukotkou by podle Dmitrijeva stál osm miliard dolarů (více než 166 miliard korun), peníze by vynaložila Moskva a mezinárodní partneři. Dmitrijev stojí v čele ruského fondu přímých investic (RDIF) a při jednáních s Trumpovým týmem vystupoval jako Putinův vyjednavač.

Vyhloubit tunel v délce 112 kilometrů by se mělo stihnout za necelých osm let a nápad by měla pomoci realizovat společnost miliardáře Elona Muska, navrhuje Dmitrijev. Ten s nápadem přišel po čtvrtečním telefonátu Putina a Trumpa. V něm se prezidenti dohodli, že se setkají v Budapešti, aby se pokusili ukončit válku na Ukrajině.

"Sen o spojení mezi USA a Ruskem přes Beringův průliv odráží trvalou vizi: od návrhu železnice Sibiř-Aljaška z roku 1904 až po ruský plán z roku 2007. RDIF prostudoval stávající návrhy, včetně železnice USA-Kanada-Rusko-Čína, a podpoří ten nejschůdnější," napsal Dmitriev na síti X.

Beringův průliv, který je v nejužším místě široký 82 kilometrů, odděluje rozsáhlý a řídce osídlený ruský poloostrov Čukotka od Aljašky. Myšlenky na jejich propojení existují už nejméně 150 let. Malé ostrovy, jeden ruský a jeden patřící Spojeným státům, leží uprostřed průlivu. Vzdáleny jsou od sebe asi čtyři kilometry.

Dmitrijev, který navázal vztah s Trumpovým zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem, navrhl, aby tunel postavila americká stavební společnost The Boring Company. Ta se specializuje na stavbu tunelů a jejím vlastníkem je miliardář a někdejší Trumpův spojenec Elon Musk.

"Představte si, že spojíte USA a Rusko, Ameriky a Afro-Eurasii Putinovým a Trumpovým tunelem, 70 mil dlouhým spojením symbolizujícím jednotu," navrhl Dmitrijev a dodal, že "tradiční náklady" by přesáhly 65 miliard dolarů, ale technologie Muskovy společnosti by je mohly snížit na méně než osm miliard. "Pojďme společně budovat budoucnost," vybídl Putinův vyjednavač Muska.

Dmitrijev připomněl návrh z dob studené války postavit na stejném místě "most světového míru", pojmenovaný po americkém prezidentovi Johnu F. Kennedym a sovětském vůdci Nikitu Chruščovovi. "Nastal čas udělat více a poprvé v historii lidstva propojit kontinenty. Nastal čas propojit Rusko a USA," prohlásil.

 
