Tunel Putin-Trump. Rusko chce vybudovat spojnici mezi Aljaškou a Čukotkou

Tunel mezi Aljaškou a Čukotkou by podle Dmitrijeva stál osm miliard dolarů (více než 166 miliard korun), peníze by vynaložila Moskva a mezinárodní partneři. Dmitrijev stojí v čele ruského fondu přímých investic (RDIF) a při jednáních s Trumpovým týmem vystupoval jako Putinův vyjednavač.
Vyhloubit tunel v délce 112 kilometrů by se mělo stihnout za necelých osm let a nápad by měla pomoci realizovat společnost miliardáře Elona Muska, navrhuje Dmitrijev. Ten s nápadem přišel po čtvrtečním telefonátu Putina a Trumpa. V něm se prezidenti dohodli, že se setkají v Budapešti, aby se pokusili ukončit válku na Ukrajině.
"Sen o spojení mezi USA a Ruskem přes Beringův průliv odráží trvalou vizi: od návrhu železnice Sibiř-Aljaška z roku 1904 až po ruský plán z roku 2007. RDIF prostudoval stávající návrhy, včetně železnice USA-Kanada-Rusko-Čína, a podpoří ten nejschůdnější," napsal Dmitriev na síti X.
Beringův průliv, který je v nejužším místě široký 82 kilometrů, odděluje rozsáhlý a řídce osídlený ruský poloostrov Čukotka od Aljašky. Myšlenky na jejich propojení existují už nejméně 150 let. Malé ostrovy, jeden ruský a jeden patřící Spojeným státům, leží uprostřed průlivu. Vzdáleny jsou od sebe asi čtyři kilometry.
Dmitrijev, který navázal vztah s Trumpovým zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem, navrhl, aby tunel postavila americká stavební společnost The Boring Company. Ta se specializuje na stavbu tunelů a jejím vlastníkem je miliardář a někdejší Trumpův spojenec Elon Musk.
"Představte si, že spojíte USA a Rusko, Ameriky a Afro-Eurasii Putinovým a Trumpovým tunelem, 70 mil dlouhým spojením symbolizujícím jednotu," navrhl Dmitrijev a dodal, že "tradiční náklady" by přesáhly 65 miliard dolarů, ale technologie Muskovy společnosti by je mohly snížit na méně než osm miliard. "Pojďme společně budovat budoucnost," vybídl Putinův vyjednavač Muska.
Ani Musk, ani Trump na tento návrh zatím veřejně nereagovali, uvedl Reuters. Poznamenal také, že kromě nákladů na výstavbu samotného tunelu je třeba vzít v potaz také obrovské částky, které by stálo vybudování a modernizace infrastruktury na obou stranách průlivu. Stávající silnice a železnice na Čukotce jsou v nejlepším případě řídké, dodal Reuters.
Dmitrijev připomněl návrh z dob studené války postavit na stejném místě "most světového míru", pojmenovaný po americkém prezidentovi Johnu F. Kennedym a sovětském vůdci Nikitu Chruščovovi. "Nastal čas udělat více a poprvé v historii lidstva propojit kontinenty. Nastal čas propojit Rusko a USA," prohlásil.