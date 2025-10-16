Zahraničí

V Pobaltí začínají deportace "němých" Rusů, ti nechápou proč. "Nacismus," bouří se

před 1 hodinou
Lotyšsko plánuje deportovat až 800 ruských občanů, kteří nesplnili podmínky pro získání pobytu a ani po dekádách života v zemi se nenaučili státní jazyk - lotyštinu. Rusové, kterým deportace hrozí, i představitelé Kremlu hned přispěchali s tím, že jde o nacismus, a odsoudili "neonacistickou politiku Rigy".
"Už rok a půl jsem nedostal důchod," říká Grigorij Eremenko, který žil v Lotyšsku | Video: XTStirlica89368

"Rusky mluvící lidé by měli být deportováni. Jak se může 75letý člověk naučit jazyk? No jak?" ptá se v rozhovoru s webem Izvestija 74letý ruský občan Grigorij Jeremenko. V článku s titulkem "Lotyšsko chce vyhnat Rusy a za pochodu si vymýšlí zákony: Důchodce vypráví hrůzy" si Jeremenko stěžuje na údajný fašismus a nacismus, který ho vyhnal z Lotyšska.

Pobaltská země se rozhodla zpřísnit pravidla pro ruské občany po začátku války na Ukrajině. Odhaduje se, že v Lotyšsku žije až třetina etnických Rusů, z nichž část nemluví státním jazykem - lotyšštinou -, přestože jsou v zemi i několik dekád.

Pokud chtějí podle nových pravidel získat trvalý pobyt v Lotyšsku (a tím i volný pohyb v Evropské unii), musí podat žádost a prokázat znalost lotyštiny na úrovni A2. To odpovídá schopnosti komunikovat v běžných situacích a rozumět základním informacím o sobě, rodině, nakupování či práci. Země rovněž vyžaduje bezpečnostní prověrku.

Mluvčí Úřadu pro občanství a migrační záležitosti Madara Puķe řekla na začátku týdne televizi TV3, že problém s jazykovou vybaveností se týká asi 30 tisíc lidí. Zhruba 2600 z nich už Lotyšsko dobrovolně opustilo, naprostá většina ale zkoušky splnila.

Podobnou situaci zažil i zmíněný Grigorij Jeremenko, který už ovšem žije v Rusku. Nebyl totiž schopný složit zkoušku z jazyka země, kde dlouhodobě žil. "Celý život jsem tam žil a nebylo to potřeba. Nikdo se o mě ani nezajímal," postěžoval si novinářům muž, který podle médií žil v zemi posledních 40 let.

Ve své nové zemi se ale díky tomu stal celebritou, ve čtvrtek ráno s ním vyšel rozhovor hned v několika ruských médiích. "Lotyšské úřady chtějí ze země vyhostit všechny rusky mluvící osoby, včetně těch, které jsou ruskými občany," řekl důchodce agentuře RIA Novosti.

Na deportace reaguje i ruská Státní duma, která ve středu odsoudila údajnou diskriminaci Rusů ze strany lotyšských úřadů a vyzvala světové společenství, aby s "rozumem odsoudilo neonacistickou politiku Rigy, která porušuje lidská práva a svobody".

 
