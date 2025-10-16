V Pobaltí začínají deportace "němých" Rusů, ti nechápou proč. "Nacismus," bouří se

"Rusky mluvící lidé by měli být deportováni. Jak se může 75letý člověk naučit jazyk? No jak?" ptá se v rozhovoru s webem Izvestija 74letý ruský občan Grigorij Jeremenko. V článku s titulkem "Lotyšsko chce vyhnat Rusy a za pochodu si vymýšlí zákony: Důchodce vypráví hrůzy" si Jeremenko stěžuje na údajný fašismus a nacismus, který ho vyhnal z Lotyšska.
Pobaltská země se rozhodla zpřísnit pravidla pro ruské občany po začátku války na Ukrajině. Odhaduje se, že v Lotyšsku žije až třetina etnických Rusů, z nichž část nemluví státním jazykem - lotyšštinou -, přestože jsou v zemi i několik dekád.
Pokud chtějí podle nových pravidel získat trvalý pobyt v Lotyšsku (a tím i volný pohyb v Evropské unii), musí podat žádost a prokázat znalost lotyštiny na úrovni A2. To odpovídá schopnosti komunikovat v běžných situacích a rozumět základním informacím o sobě, rodině, nakupování či práci. Země rovněž vyžaduje bezpečnostní prověrku.
Mluvčí Úřadu pro občanství a migrační záležitosti Madara Puķe řekla na začátku týdne televizi TV3, že problém s jazykovou vybaveností se týká asi 30 tisíc lidí. Zhruba 2600 z nich už Lotyšsko dobrovolně opustilo, naprostá většina ale zkoušky splnila.
O zkoušku si měli sami požádat do konce června. V půlce října pak lotyšská policie nařídila 841 ruským občanům žijícím v Lotyšsku, kteří povinnost nesplnili, zemi opustit. Podle Puke, která mluvila pro deník Politico, se jejich pobyt v zemi nyní stal nelegálním a trvalé nedodržování bez odůvodnění by mohlo vést k nucené deportaci ze strany Státní pohraniční stráže. Zároveň jim je odebrán přístup k sociálním službám.
Přesné počty Rusů, které Lotyši deportovali, zatím nejsou známé. Mluvčí migračního úřadu Puke na zaslané otázky Aktuálně.cz do doby vydání textu neodpověděla.
Podobnou situaci zažil i zmíněný Grigorij Jeremenko, který už ovšem žije v Rusku. Nebyl totiž schopný složit zkoušku z jazyka země, kde dlouhodobě žil. "Celý život jsem tam žil a nebylo to potřeba. Nikdo se o mě ani nezajímal," postěžoval si novinářům muž, který podle médií žil v zemi posledních 40 let.
"V Lotyšsku nemá žádné příbuzné. Ztrátou povolení k pobytu v roce 2023 Grigorij J. ztratil nárok na důchod, registraci místa bydliště, a tedy i na pomoc od místní samosprávy," napsal o Jeremenkovi na Telegramu 2. října lotyšský politik Andreas Pagors s tím, že důchodce dostal příkaz k opuštění Lotyšska, protože neuspěl v jazykovém testu.
Ve své nové zemi se ale díky tomu stal celebritou, ve čtvrtek ráno s ním vyšel rozhovor hned v několika ruských médiích. "Lotyšské úřady chtějí ze země vyhostit všechny rusky mluvící osoby, včetně těch, které jsou ruskými občany," řekl důchodce agentuře RIA Novosti.
Na deportace reaguje i ruská Státní duma, která ve středu odsoudila údajnou diskriminaci Rusů ze strany lotyšských úřadů a vyzvala světové společenství, aby s "rozumem odsoudilo neonacistickou politiku Rigy, která porušuje lidská práva a svobody".