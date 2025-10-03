Zahraničí

"Je to podvod, Kreml vám lže." V Rusku se čím dál hlasitěji mluví o válečném průšvihu

Eliška Novotná Eliška Novotná
před 31 minutami
Bílý dům a propagandisté Kremlu většinou nenacházejí společnou řeč. V jednom se teď ale přece jen konečně shodli - ruská válka na Ukrajině se pro Moskvu nevyvíjí dobře. Otázkou zůstává, jak na jejich slova zareagují ruské úřady.
"Na Bělgorod útočí HIMARS a teď jim dají ještě Tomahawky," říká v panice ruský z-blogger | Video: X/front_ukrainian

"Rusové se musí probudit a přijmout realitu. Umírá spousta lidí a skoro nic z toho nemají," prohlásil v neděli americký viceprezident J. D. Vance. Obdobná slova jen o pár dní dříve pronesl i prezident Donald Trump. "Rusko utratilo miliony a miliony dolarů za bomby, rakety, munici. Zaplatilo mnoha životy a nezískalo prakticky žádné území," tvrdil.

Takové názory s oběma politiky ale nesdílí jen západní svět. Už i Kremlu naklonění propagandisté začínají mít podobné názory.

Situaci podle webu Kyiv Independent zmapovala ukrajinská mapovací a monitorovací skupina DeepState, která odhalila celkovou plochu nového území obsazeného ruskou armádou v červnu, červenci a srpnu - jedná se o 1548 kilometrů čtverečních, přičemž za stejné tři měsíce padlo nebo bylo zraněno 94 810 vojáků, což je v průměru 1030 denně. Sice se jedná o větší území, než které ruské síly obsadily za stejné období v roce 2024, stále ale představuje zhruba 0,003 % celkové rozlohy Ukrajiny.

Chybí lidské zdroje, armáda ve slepé uličce i přiznání přímo v televizi

K situaci se vyjádřila například ruská propagandistka Tatyana Montyanová. Ta přiznala, že pro ofenzivní operace chybí lidské zdroje, a varovala, že to může prezidenta Vladimira Putina donutit vyhlásit novou vlnu mobilizace.

Ve svém prohlášení zašel ještě dál například Dmitrij Rogozin, ruský senátor zastupující okupovanou Záporožskou oblast. Podle něj se fronta dostala do slepé uličky a Moskva tak nemůže dosáhnout významných úspěchů. "Je nemožné postupovat. Na frontě je patová situace," řekl.

K Rogozinově hodnocení se přidal také bývalý ruský zástupce v ukrajinské Doněcké oblasti Pavel Gubarev. Navíc ještě připomněl ničení ruských rafinérií, což vytvořilo pro Kyjev strategicky výhodou situaci, i když ruská propaganda se snaží tvrdit opak. "Ve skutečnosti je současná situace pro nás již rovnocenná porážce. Rusko nemá schopnost dokončit speciální vojenskou operaci s dosažením stanovených cílů a vítězstvím v rámci koloniálního systému současné vlády," napsal.

Z lovce se stala kořist. Ukrajinci a Rusové si jdou po krku v novém typu bojů

Rusové tvrdí, že pomocí rakety Iskander zasáhli v srpnu raketový systém Neptun
0:22

Proti propagandě a oficiálním údajům o ukrajinských ztrátách dokonce otevřeně promluvil během živé politické talk show "Místo setkání" na Kremlem kontrolovaném kanálu NTV i jeden z hostů, Andrej Fjodorov. Tvrdil, že počet ukrajinských ztrát uváděný ruským ministerstvem obrany je zkrátka nemožný.

"S vypuknutím nepřátelských akcí se ukrajinská armáda rozrostla na 800 tisíc lidí. Poté se každým rokem rozrůstala o dalších 100 až 120 tisíc. Nemůže tedy dojít ke ztrátám 1 700 000 až 2 miliony lidí, protože v takovém případě by už ukrajinská armáda prostě neexistovala," řekl. Jeho tvrzení vyvolalo reakci moderátora. "Takže podle vás ruské ministerstvo obrany lže?" ohradil se. Fjodorov ale na dotaz odpověděl s ledovou tváří. "Nejen naše. Podceňovat ukrajinskou armádu je obrovská chyba," prohlásil.

Jestliže mají slova ruských propagandistů opravdu význam, odrazí se to v reakci úřadů, tvrdí vojenský expert a bývalý důstojník ukrajinské bezpečnostní služby Ivan Stupak. "Propagandisté mluví, dokud jim to je dovoleno. Pokud říkají pravdu a ta způsobuje škodu, uvidíme to v reakcích ruských úřadů vůči nim," řekl pro Kyiv Independent.

Podle Stupaka takové výroky naznačují, že Rusové jsou sami unavení a nejsou připraveni bojovat donekonečna. Na rozdíl od tvrzení Kremlu.

Kolosální ztráty a nepěkné vyhlídky. Putinův muž v Záporoží si pustil pusu na špacír (Celý článek s videem zde)

Tři ruské drony s optickými vlákny FPV čekaly v záloze, ale byly zničeny útokem ukrajinského dronu | Video: X/bayraktar_1love
 
