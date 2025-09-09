Kreml má problém. Ukrajinci přesnými údery zatáhli do války i "nedotknutelnou" Moskvu

Nejnověji ukrajinské zdroje informují o zásahu ze 7. září, kdy drony Kyjeva brzy ráno zasáhly ropné čerpadlo Vtorovo ve Vladimirské oblasti. Útok potvrdily satelitní snímky, které ukazují poškození nejméně dvou nádrží. Toto zařízení se podílí na přepravě nafty do moskevského ropovodu a jeho vyřazení z provozu pravděpodobně naruší dodávky paliva do ruské metropole
Problém s nedostatkem paliva se v minulých měsících týkal spíše okrajových regionů Ruska, jako je Dálný východ (Primorsko, Vladivostok), a odlehlých Kurilských ostrovů. Teď se krize ale dostává právě i do Moskvy a dalších "evropských" částí Ruska, což je podle webu Kyiv Insider výrazným signálem napětí v oblasti, která je pilířem ekonomické síly Kremlu.
Na mnoha čerpacích stanicích v Moskvě i Saratově AI-95 není vůbec dostupný. Řidiči musejí čekat hodiny ve frontách nebo přejít na nižší kvalitu AI-92, a to i přes varování, že dlouhodobé používání tohoto paliva může poškodit motory konstruované pro palivo s vyšším oktanovým číslem.
Pro Moskvu je nedostatek pohonných hmot více než jen nepříjemností: je symbolický. "Když dojde palivo v hlavním městě, ukazuje to, že systém selhává," okomentoval situaci jeden ruský analytik.
Ruští úředníci problém vysvětlují tím, že vzrostla sezónní poptávka. Dopravní společnosti a soukromí řidiči mají podle nich větší spotřebu.
Strukturální příčiny jdou ale hlouběji. Ukrajinské útoky dronů od začátku roku 2024 vyřadily z provozu nejméně 27 procent kapacit ruských rafinerií. Ukrajinské síly zasáhly třeba závody v Ilském, Tuapse, Rjazani, Novokujbyševsku a Nižním Novgorodu, čímž z trhu zmizelo odhadem 70 milionů tun roční kapacity. Rusko proto ztratilo schopnost zpracovat obrovské množství surové ropy na benzin a naftu.
Jiný útok Ukrajiny ze 7. září zničil také komplex ELOU-AT-6 v rafinerii Ilsky v Krasnodaru, který byl schopen zpracovat šest milionů tun ropy ročně. "Útok omezuje dodávky v době, kdy se Rusko snaží udržet jak domácí dodávky, tak exportní závazky," píše Kyiv Insider.
Ruské ministerstvo energetiky uvedlo, že má situaci "pod kontrolou" a že přijímá opatření, díky nimž se dodávky AI-95 stabilizují. Úřady v Moskvě a Saratově vyzvaly řidiče, aby zachovali klid a před cestou zkontrolovali, jestli je palivo dostupné.
Zprávy z obou měst ale popisují rozsáhlé uzavření čerpacích stanic, které nabízely AI-95, přičemž mnoho stanic nemá paliva i několik dní. Řidiči si stěžují, že projíždějí sem a tam celé čtvrti při jeho hledání. "Rozdíl mezi oficiálními prohlášeními a skutečností v terénu se prohlubuje," píše ukrajinský zpravodajský web.
I když Moskva zakázala vývoz benzinu, aby zachovala stávající zásoby, nedostatek v hlavním městě odhaluje, že opatření nejsou efektivní.
Vzhledem k neustálým ukrajinským útokům na infrastrukturu rafinerií a poklesu příjmů čelí Rusko dvojí výzvě: udržet stabilitu domácího trhu a zároveň financovat válečné úsilí prodejem energie do zahraničí.
To, co začalo jako regionální krize v jižním Rusku, se dostalo do politického a ekonomického jádra země. Kreml proto nemůže palivovou krizi považovat za dočasnou - šíří se a její dopad je stále více nemožné skrývat.