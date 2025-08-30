Kim Čong-un vyjádřil soustrast rodinám vojákům padlých v ruské válce

Kolik vojáků ve válce padlo Severní Korea nezveřejnila, jihokorejská rozvědka nicméně jejich počet odhaduje na přibližně 600.
Kim Čong-un rodinám mrtvých vojáků slíbil, že v hlavním městě bude na jejich památku vybudován památník a pojmenována nová ulice. Zavázal se také postarat o jejich děti. "Já, náš stát a naše armáda za ně převezmeme plnou odpovědnost a vychováme z nich věrné a statečné bojovníky, jakými byli jejich otcové," uvedl Kim Čong-un podle agentury AFP.
Severní Korea vyslala do ruské války proti Ukrajině asi 15 tisíc vojáků, a to podle odhadů jihokorejské rozvědky, neboť severokorejský režim ani Rusko jejich počty nikdy neuvedly. KLDR své vojáky nasadila především v ruské Kurské oblasti, jejíž část v srpnu 2024 obsadila ukrajinská armáda. První informace o severokorejských vojácích bojujících po boku ruské armády se objevily v říjnu 2024, KLDR však jejich účast v bojích potvrdila až letos v dubnu, píše AFP.
Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022, napadená země se od té doby se západní pomocí brání.