Zahraničí

Kim Čong-un vyjádřil soustrast rodinám vojákům padlých v ruské válce

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se setkal s rodinami vojáků, kteří zahynuli v bojích proti ukrajinské armádě, a vyjádřil jim soustrast. Rodinám vojáků, kteří bojovali po boku ruské armády, slíbil nádherný život, píše agentura Reuters s odvoláním na severokorejskou agenturu KCNA.
Kim Čong-un před rakví vojáka, který byl vyslán do Ruska
Kim Čong-un před rakví vojáka, který byl vyslán do Ruska | Foto: státní televize Severní Koreje

Kolik vojáků ve válce padlo Severní Korea nezveřejnila, jihokorejská rozvědka nicméně jejich počet odhaduje na přibližně 600.

Kim Čong-un rodinám mrtvých vojáků slíbil, že v hlavním městě bude na jejich památku vybudován památník a pojmenována nová ulice. Zavázal se také postarat o jejich děti. "Já, náš stát a naše armáda za ně převezmeme plnou odpovědnost a vychováme z nich věrné a statečné bojovníky, jakými byli jejich otcové," uvedl Kim Čong-un podle agentury AFP.

Severní Korea vyslala do ruské války proti Ukrajině asi 15 tisíc vojáků, a to podle odhadů jihokorejské rozvědky, neboť severokorejský režim ani Rusko jejich počty nikdy neuvedly. KLDR své vojáky nasadila především v ruské Kurské oblasti, jejíž část v srpnu 2024 obsadila ukrajinská armáda. První informace o severokorejských vojácích bojujících po boku ruské armády se objevily v říjnu 2024, KLDR však jejich účast v bojích potvrdila až letos v dubnu, píše AFP.

Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022, napadená země se od té doby se západní pomocí brání.

 
