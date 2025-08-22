Zahraničí

"Na Evropany by nebylo spolehnutí." Pojar popsal, jak by vypadala mise na Ukrajině

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 2 hodinami
Evropští vojáci by v případě vyslání na Ukrajinu určitě nezamířili na linii dotyku, kde přímo proti sobě stojí znepřátelené armády. Podle poradce vlády pro národní bezpečnost Tomáše Pojara tam Ukrajinci žádné takové vojáky ani nechtějí, protože vědí, že by se na ně nemohli spolehnout.
Spotlight Aktuálně.cz - Tomáš Pojar | Video: Matyáš Zrno

"Smysl podle mě dává mít na Ukrajině evropské vojáky, kteří by cvičili ty ukrajinské. Zároveň by se tam cvičili sami, protože se ledacos od Ukrajinců můžeme naučit. Ta přítomnost by byla podpůrná, protože hlavní součástí jakýchkoliv budoucích bezpečnostních garancí je síla a schopnosti samotné ukrajinské armády," tvrdí v pořadu Spotlight Pojar.

Rusko momentálně na omezení ukrajinské armády nijak netlačí. Pojar si dokáže představit, že Kreml bude požadovat spíš omezení dalekonosných zbraní a Ukrajinu mimo NATO. "Ukrajina může být silná a může být schopna se bránit, aniž by byla součástí aliance," je přesvědčený český poradce pro národní bezpečnost.

Pojar také pochybuje o tom, že jsou nyní Rusové za zavřenými dveřmi při jednáních konstruktivnější. "Jejich přístup bude konstruktivní až ve chvíli, kdy si uvědomí, že více získají dohodou než tím, že budou dál dobývat ukrajinská území," říká český poradce s tím, že v tomto bodě ještě nejsme.

Tento bod by ale mohl přiblížit americký prezident Donald Trump, kterého západní země v jeho snaze zastavit palbu podporují. "Je potřeba ho přesvědčit o tom, že pokud chce být ve své snaze úspěšnější, tak musí daleko více sáhnout do všech metod cukru a biče, například dodatečných sankcí," je přesvědčený Tomáš Pojar.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:45 Čeká nás skutečně posun k ukončení bojů? Existují už konkrétní plány na nasazení evropských vojáků na Ukrajině a znamenalo by to i účast Čechů? Nebyly by mezinárodní jednotky snadným terčem provokací?

04:45-08:03 Jaké budou bezpečnostní garance? Pokud bude Evropa pomáhat chránit ukrajinský vzdušný prostor, nehrozí přímý střet s Ruskem?

08:03-13:09 Vyloučil Donald Trump definitivně účast amerických vojáků na Ukrajině? Změnily se ruské požadavky, když už Kreml nemluví o demilitarizaci Ukrajiny? Dají se jednání unijních lídrů a Zelenského s Trumpem považovat za úspěch?

13:09-19:27 Jak se choval americký viceprezident JD Vance při jednáních za zavřenými dveřmi? Jsou Rusové v soukromí konstruktivnější než na veřejnosti? Mohou být sekundární sankce hlavním nástrojem tlaku na Moskvu?

19:27-25:15 Není už Kyjev na hranici vyčerpání? Je reálné, že Ukrajina odevzdá zbytek Doněcké oblasti výměnou za bezpečnostní garance?

25:15-30:48 Nebylo by ustoupení tlaku velmocí druhým Mnichovem? Jakou má Evropa a Ukrajina taktiku vůči Trumpovi? Jak vypadá přípravná fáze jednání v rámci koalice ochotných?

30:48-36:07 Panuje v koalici ochotných shoda? Kdo z evropských lídrů má největší vliv na Donalda Trumpa? Podařilo se zlepšit vztahy mezi Trumpem a Zelenským? 

36:07-40:53 Blíží se konec války? Je současnou evropskou strategií spíš čekat, až Putin udělá chybu, nebo aktivně podporovat Trumpa v jeho snaze válku ukončit?

 
Mohlo by vás zajímat

Pokračovatelé FARC útočí. V Kolumbii zemřelo nejméně 18 lidí, desítky utrpěly zranění

Pokračovatelé FARC útočí. V Kolumbii zemřelo nejméně 18 lidí, desítky utrpěly zranění

Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba, tvrdí ukrajinský velitel

Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba, tvrdí ukrajinský velitel

Podívejte se na pět míst, kde by se mohl setkat Putin se Zelenským

Podívejte se na pět míst, kde by se mohl setkat Putin se Zelenským

Netanjahu nařídil jednat o ukončení války. Chce propuštění všech rukojmí

Netanjahu nařídil jednat o ukončení války. Chce propuštění všech rukojmí
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Válka na Ukrajině Rusko Ukrajina USA Vladimir Putin Donald Trump Volodymyr Zelenskyj Tomáš Pojar

Právě se děje

před 4 minutami

"Na Evropany by nebylo spolehnutí." Pojar popsal, jak by vypadala mise na Ukrajině

"Na Evropany by nebylo spolehnutí." Pojar popsal, jak by vypadala mise na Ukrajině
41:01
před 4 minutami
Miliardoví OneRepublic rekapitulují albem hitů. Nahráli i píseň k Top Gun: Maverick

Miliardoví OneRepublic rekapitulují albem hitů. Nahráli i píseň k Top Gun: Maverick

Kapela s miliardami poslechů na YouTube či Spotify vydala výběr svých songů pod názvem The Collection. Většina zazní i na jejich pražském koncertě.
před 33 minutami

Prahu čeká proměna za 10 miliard. Víme, proč palác Savarin přináší odlišnou vizi

Prahu čeká proměna za 10 miliard. Víme, proč palác Savarin přináší odlišnou vizi
Prohlédnout si 13 fotografií
Centrum Prahy čeká v příštích letech jedna z největších urbanistických proměn poslední dekády. Projekt Savarin od developerské skupiny Crestyl získal po šesti letech definitivní zelenou, a to znamená jediné: ambiciózní přestavba vnitrobloku u Václavského náměstí, pod kterou je podepsán světoznámý designér Thomas Heatherwick, se může naplno rozběhnout. 
Savarin má ambici stát se novým pulzujícím centrem města - místem, které spojí architektonické dědictví, kvalitní veřejný prostor a moderní městský život. Blok mezi ulicemi Na Příkopě, Jindřišskou, Panskou a Václavským náměstím se má lidem otevřít zcela novým způsobem.
před 40 minutami
Pokračovatelé FARC útočí. V Kolumbii zemřelo nejméně 18 lidí, desítky utrpěly zranění

Pokračovatelé FARC útočí. V Kolumbii zemřelo nejméně 18 lidí, desítky utrpěly zranění

Útoky jsou připisované odštěpeneckým skupinám z bývalého gerilového uskupení Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC).
Aktualizováno před 1 hodinou
Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba, tvrdí ukrajinský velitel

ŽIVĚ
Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba, tvrdí ukrajinský velitel

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Bohaté rodiny, kterým se daří předat majetek další generaci, mívají společné dvě věci

Bohaté rodiny, kterým se daří předat majetek další generaci, mívají společné dvě věci

Mluvit, mluvit, mluvit. To je podle Heleny Svárovské z J&T Family Office hlavní rada, jak zdárně zvládnout předání rodinného majetku další generaci.
před 1 hodinou

Novomanželé na svahu, v jeskyni či u vodopádu. Svatební snímky, které berou dech

Novomanželé na svahu, v jeskyni či u vodopádu. Svatební snímky, které berou dech
Prohlédnout si 26 fotografií
Novomanželé odstartovali společnou jízdu životem v Zermattu ve Švýcarsku.
Závoj sehrál jednu z hlavních rolích i ve Skotsku na ostrově Skye.
Další zprávy