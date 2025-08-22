"Na Evropany by nebylo spolehnutí." Pojar popsal, jak by vypadala mise na Ukrajině

"Smysl podle mě dává mít na Ukrajině evropské vojáky, kteří by cvičili ty ukrajinské. Zároveň by se tam cvičili sami, protože se ledacos od Ukrajinců můžeme naučit. Ta přítomnost by byla podpůrná, protože hlavní součástí jakýchkoliv budoucích bezpečnostních garancí je síla a schopnosti samotné ukrajinské armády," tvrdí v pořadu Spotlight Pojar.
Rusko momentálně na omezení ukrajinské armády nijak netlačí. Pojar si dokáže představit, že Kreml bude požadovat spíš omezení dalekonosných zbraní a Ukrajinu mimo NATO. "Ukrajina může být silná a může být schopna se bránit, aniž by byla součástí aliance," je přesvědčený český poradce pro národní bezpečnost.
Pojar také pochybuje o tom, že jsou nyní Rusové za zavřenými dveřmi při jednáních konstruktivnější. "Jejich přístup bude konstruktivní až ve chvíli, kdy si uvědomí, že více získají dohodou než tím, že budou dál dobývat ukrajinská území," říká český poradce s tím, že v tomto bodě ještě nejsme.
Tento bod by ale mohl přiblížit americký prezident Donald Trump, kterého západní země v jeho snaze zastavit palbu podporují. "Je potřeba ho přesvědčit o tom, že pokud chce být ve své snaze úspěšnější, tak musí daleko více sáhnout do všech metod cukru a biče, například dodatečných sankcí," je přesvědčený Tomáš Pojar.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-04:45 Čeká nás skutečně posun k ukončení bojů? Existují už konkrétní plány na nasazení evropských vojáků na Ukrajině a znamenalo by to i účast Čechů? Nebyly by mezinárodní jednotky snadným terčem provokací?
04:45-08:03 Jaké budou bezpečnostní garance? Pokud bude Evropa pomáhat chránit ukrajinský vzdušný prostor, nehrozí přímý střet s Ruskem?
08:03-13:09 Vyloučil Donald Trump definitivně účast amerických vojáků na Ukrajině? Změnily se ruské požadavky, když už Kreml nemluví o demilitarizaci Ukrajiny? Dají se jednání unijních lídrů a Zelenského s Trumpem považovat za úspěch?
13:09-19:27 Jak se choval americký viceprezident JD Vance při jednáních za zavřenými dveřmi? Jsou Rusové v soukromí konstruktivnější než na veřejnosti? Mohou být sekundární sankce hlavním nástrojem tlaku na Moskvu?
19:27-25:15 Není už Kyjev na hranici vyčerpání? Je reálné, že Ukrajina odevzdá zbytek Doněcké oblasti výměnou za bezpečnostní garance?
25:15-30:48 Nebylo by ustoupení tlaku velmocí druhým Mnichovem? Jakou má Evropa a Ukrajina taktiku vůči Trumpovi? Jak vypadá přípravná fáze jednání v rámci koalice ochotných?
30:48-36:07 Panuje v koalici ochotných shoda? Kdo z evropských lídrů má největší vliv na Donalda Trumpa? Podařilo se zlepšit vztahy mezi Trumpem a Zelenským?
36:07-40:53 Blíží se konec války? Je současnou evropskou strategií spíš čekat, až Putin udělá chybu, nebo aktivně podporovat Trumpa v jeho snaze válku ukončit?