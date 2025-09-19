Zahraničí

Ukrajinští migranti pomohou střední Evropě k růstu, tvrdí analytici

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Příchody a odchody migrantů z Ukrajiny by po válce mohly sehrát důležitou roli pro hospodářský růst zemí střední Evropy. Možné dopady na výkon regionu se pohybují v rozmezí od minus šesti do tří procent v závislosti na tom, zda budou hostitelské země opouštět, nebo zda jich přijde ještě více, uvádějí analytici společnosti S&P Global.
Lidé prchající z Luhanské oblasti nastupují do vlaku do Charkova. Archivní foto.
Lidé prchající z Luhanské oblasti nastupují do vlaku do Charkova. Archivní foto. | Foto: Reuters

Téměř polovina ukrajinských uprchlíků, kteří se v současné době nacházejí v EU, žije v 11 zemích střední a východní Evropy. To představuje významný impuls pro jejich trhy práce. Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko představují méně než čtvrtinu celkové populace EU.

"Směr hospodářského růstu ve střední a východní Evropě by mohla určit poválečná ukrajinská migrace, přičemž současný impuls ze strany ukrajinských pracovníků by se mohl zrychlit nebo otočit," uvedla S&P Global, kterou cituje agentura Reuters.

Související

Vnitro svolalo jednání k úmrtní ukrajinského chlapce na pracovní úraz

sanitka ilustrační

Podle dat S&P Global hostila v červnu Česká republika nejvíce Ukrajinců v poměru k počtu obyvatel, a to 3,5 procenta. Za ní následuje Polsko, které má v regionu největší ekonomiku a na které připadá 2,6 procenta. Pak je Estonsko s podílem 2,5 procenta a Slovenskem s 2,4 procenta.

Čím déle bude válka trvat, tím větší je pravděpodobnost, že poválečná čistá imigrace Ukrajinců bude čistě pozitivní, uvedla S&P Global.

"Vzhledem k výjimečnému stavu na Ukrajině tvoří drtivou většinu migrantů ženy a děti. V případě příměří očekáváme, že se rodiny znovu sjednotí buď na Ukrajině, nebo v hostitelské zemi, píše S&P Global. Jakmile bude zrušeno stanné právo, bude podle analytiků S&P Global klíčovým faktorem určujícím směr migrace to, jak úspěšně se ženy a děti v hostitelské zemi integrovaly.

Válka trvá už čtvrtým rokem a někteří ukrajinští uprchlíci se v zemích, kam se před ní uchýlili, setkávají s negativními reakcemi. Polský prezident Karol Nawrocki nedávno vetoval návrh zákona o prodloužení dávek poskytovaných milionu uprchlíků v zemi.

 
Mohlo by vás zajímat

Ruské stíhačky MiG-31 narušily estonský vzdušný prostor. Zahnaly je italské F-35

Ruské stíhačky MiG-31 narušily estonský vzdušný prostor. Zahnaly je italské F-35

"Hlupák Masaryk." Slova z odtajněného vzkazu prezidenta u Slováků rezonují

"Hlupák Masaryk." Slova z odtajněného vzkazu prezidenta u Slováků rezonují
1:53

Quasimodo už zase může zvonit. Ve Francii slavnostně otevřeli věže Notre-Dame

Quasimodo už zase může zvonit. Ve Francii slavnostně otevřeli věže Notre-Dame

Ruská blamáž. Pokus o překvapivý útok v týlu tentokrát nevyšel

Ruská blamáž. Pokus o překvapivý útok v týlu tentokrát nevyšel
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ukrajina válka migrace Rusko invaze

Právě se děje

před 26 minutami
Chmurné období bosse Pelty. Před nástupem do vězení musel být hospitalizovaný na JIP

Chmurné období bosse Pelty. Před nástupem do vězení musel být hospitalizovaný na JIP

Majitel jabloneckého klubu by měl 6. října nastoupit do věznice v Liberci k výkonu trestu.
Aktualizováno před 48 minutami
Ruské stíhačky MiG-31 narušily estonský vzdušný prostor. Zahnaly je italské F-35

ŽIVĚ
Ruské stíhačky MiG-31 narušily estonský vzdušný prostor. Zahnaly je italské F-35

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Hudbu Massive Attack si v Izraeli nepustí. Kapele vadí i válečné investice Spotify

Hudbu Massive Attack si v Izraeli nepustí. Kapele vadí i válečné investice Spotify

Reakce je součástí hnutí "No Music for Genocide", které sdružuje 400 umělců a vydavatelství vyzývajících ke kulturnímu bojkotu Izraele.
před 1 hodinou
Policie navrhuje obžalovat v Dozimetru exposlance ODS Šnajdra

Policie navrhuje obžalovat v Dozimetru exposlance ODS Šnajdra

Případ souvisejí s kauzou Dozimetr. Její hlavní větev se týká ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Hlavní líčení začne v pondělí.
před 1 hodinou
Rosický otevřeně o svém zdravotním stavu: Nevím, jestli budu moci ještě sportovat

Rosický otevřeně o svém zdravotním stavu: Nevím, jestli budu moci ještě sportovat

Sportovní ředitel fotbalové Sparty Tomáš Rosický se cítí dobře, jeho stav se po problémech se srdcem zlepšuje.
před 1 hodinou
"Hlupák Masaryk." Slova z odtajněného vzkazu prezidenta u Slováků rezonují
1:53

"Hlupák Masaryk." Slova z odtajněného vzkazu prezidenta u Slováků rezonují

Obsah vzkazu na sousedním Slovensku zarezonoval kvůli slovům o Andreji Hlinkovi.
před 1 hodinou
Oštěpařky se po nevídaném propadáku omlouvaly. Strašná ostuda a potupa, kály se

Oštěpařky se po nevídaném propadáku omlouvaly. Strašná ostuda a potupa, kály se

Oštěpařky Andrea Železná a Petra Sičaková v kvalifikaci mistrovství světa propadly.
Další zprávy