Rusové sestřelili drahý ukrajinský dron dost nezvykle. Sejmutí "bombera" se vyplatilo

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 2 hodinami
Sestřelit dronem masovou konzervou? I to se Rusům podařilo. Jejich "zásobovací" dron dopravoval mužům na bojové linie potraviny, když potkal větší ukrajinský bombardovací dron. Ruský pilot tedy neváhal a zaútočil tím, co měl k dispozici.
Rusové riskují cenné drony Mavic pro zásobování předních linií, i když mohou přepravit méně kilo | Video: X.com/Roy

Byla to trefa, která se Rusům vyplatila. Masová konzerva je velmi efektivní zbraň, stojí v přepočtu kolem sto korun, zatímco velký ukrajinský "bomber" (bombardovací dron) několik set tisíc korun.

0:28

Na rozdíl od sebevražedných FPV dronů na jedno použití funguje jako klasický bombardér. To znamená, že nálož granátů, napalmu nebo čehokoliv jiného dokáže opakovaně dopravit na nepřátelské pozice.

Ukrajinci navíc v této oblasti technologicky vedou. Rusové zatím nemají ekvivalent ukrajinských "bomberů", místo toho se soustřeďují na masové použití sebevražedných FPV dronů na optickém vlákně, které jim umožňuje vyhnout se elektronickému rušení.

Ukrajinci "bombery" používají úspěšně i k zásobování svých vojáků na první linii, které často není možné kvůli aktivitě nepřátelských dronů vyměnit i měsíc a déle. Takový "bomber" unese až 12 kilogramů, takže na jeden zátah dostanou vojáci alespoň základní zásobu vody, jídla a munice.

Rusové to mají těžší. Jejich FPV drony nebo pozorovací Mavicy unesou zhruba jeden kilogram - to znamená právě třeba jednu konzervu nebo lahev vody, popřípadě balíček, kde je třeba káva, čokoláda, léky a dehydrované jídlo. Vojáky tak musí zásobovat mnohem větším množství dronů.

 
