Smyčka se utahuje. Zelenskyj chyboval, jeho klíčová "dvojka" mu přerostla přes hlavu

Ukrajinský parlament 19. listopadu odvolal ministra spravedlnosti Hermana Haluščenka a ministryni energetiky Svitlanu Hrynčukovou, kteří byli spojováni s podezřeními ve státní firmě Enerhoatom. Oba rezignovali již 12. listopadu poté, co je Zelenskyj k odchodu vyzval.
Podle vyšetřovatelů vzniklo schéma, které mělo přes provize z energetických zakázek vyvést minimálně 100 milionů dolarů. Z těchto peněz se podle detektivů financovaly luxusní vily u Kyjeva a část měla dokonce putovat do Ruska. Ústřední postavou je Timur Mindič, dlouholetý spolupracovník prezidenta a někdejší spolumajitel jeho produkční společnosti Kvartal 95. Mindič uprchl ze země jen několik hodin před policejním zásahem.
Jermak je druhý nejvlivnější muž Ukrajiny
Kauza se ovšem neomezuje jen na ministry. Čím dál častěji se mluví o Andriji Jermakovi, mocném šéfovi prezidentské kanceláře, který si za poslední roky vybudoval vliv přesahující běžné pravomoci této funkce. Jermak se účastní klíčových jednání se zahraničními partnery, udržuje pevnou kontrolu nad personální politikou a podle kritiků ovládá i části bezpečnostního aparátu.
Jeho pozice je však zároveň mimořádně nepopulární. Podle průzkumu Razumkovova centra z března letošního roku důvěřovalo Jermakovi jen 17 a půl procenta Ukrajinců, zatímco 67 procent mu nedůvěřovalo. Tak nízká čísla jsou na člověka v jeho funkci neobvyklá a činí ho snadným terčem kritiky i uvnitř vládního tábora.
Po vypuknutí kauzy začaly sílit výzvy, aby Zelenskyj svého hlavního poradce odvolal. Výkonná ředitelka Ukrajinského centra pro boj proti korupci Daria Kaleniuková pro Kyiv Independent uvedla: "Aby prezident dokázal, že není součástí tohoto systému a že není zkorumpovaný, musí se zbavit všech svých zkorumpovaných přátel z nejbližšího okolí. Je to tak jednoduché. Včetně pana Jermaka."
Jermak sám nebyl obviněn, ale podle zdrojů vyšetřovatelů je jeho jméno nepřímo spojováno s projekty, které měly vznikat z nelegálních peněz. Jedna z vil údajně plánovaných na předměstí Kyjeva měla být určena právě pro něj. Jermak tvrzení nekomentuje, přesto se ocitl pod tlakem nejen opozice, ale také části vládních poslanců.
Zelenskyj v defenzivě
Vyšetřování zasáhlo i samotného prezidenta, který se k moci dostal se slibem, že zatočí s korupcí. Ačkoli neexistují důkazy, že by Zelenskyj o schématu věděl, skutečnost, že v něm figurují jeho dlouholetí známí a lidé z nejbližšího okruhu, vážně poškozuje jeho důvěryhodnost.
Podle opozičního poslance Jaroslava Železňaka ztratil prezident po vypuknutí kauzy až 40 procent podpory, což znamená, že nyní mu důvěřuje zhruba čtvrtina veřejnosti. Tato čísla přicházejí v době, kdy je země ve válce a vedení státu je pod dlouhodobým tlakem obětí, ekonomických problémů i vyčerpání společnosti.
Rostoucí nespokojenost zasahuje i Zelenského vlastní tábor. Někteří poslanci jeho strany volají po zásadních změnách, včetně výměny Jermaka nebo dokonce vytvoření nové většiny v parlamentu. Poslanec Fedir Venislavskyj pro Kyiv Independent uvedl, že "rezignace pana Jermaka by rozhodně uklidnila rozruch kolem vlády".
Kauza, která může změnit ukrajinskou politiku
Skandál propuká v kritickém období. Ukrajina žádá Západ o další vojenskou pomoc a zároveň čelí zprávám o neoficiálních mírových návrzích, které by pro ni byly extrémně nevýhodné.
Zelenskyj tak stojí před zásadním rozhodnutím. Buď provede hluboké změny ve svém okolí, čímž riskuje rozpad současného mocenského modelu, nebo bude čelit stále silnějšímu tlaku zevnitř i zvenčí.