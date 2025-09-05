"Celé Rusko se chystá na válku s námi." Řehka naznačil strategii, mluvil i o ponorce

"Každá část ruské společnosti včetně mladých či církve se připravuje na válku s námi. Čína se taky připravuje," prohlásil ve čtvrtek Karel Řehka, náčelník generálního štábu. Mezinárodnímu publiku, které se do české metropole sjelo na konferenci IISS Prague Defence Summit, pak poradil, že Evropa a Severoatlantická aliance by měla zareagovat. "Taky bychom se měli připravit, abychom se jí vyhnuli," vysvětlil svůj pohled.
Podle Řehky je načase, aby západní svět převzal iniciativu a pouze nereagoval na to, co provádí Vladimir Putin. "Rusko rozumí pouze síle," shrnul historickou zkušenost, kterou s Moskvou mají země východní Evropy včetně Česka.
"Chceme předcházet válce z pozice síly, protivníka proto musíme přesvědčit, že jsme ochotni použít sílu," pokračoval Řehka v poměrně "jestřábím" projevu. A rovnou NATO i doporučil, jak by se aliance měla směrem k současnému Putinovu Rusku chovat.
"Pokud se někde ukáže ruská ponorka, tak by se naše taky měla někde objevit," prohlásil náčelník českého generálního štábu. A jako další příklad použil Ukrajinu, která je schopná Putinovi vzdorovat a občas mu odpovídat stejnou silou a zasahovat Rusko na slabých místech. "Ukrajina nám ukazuje, že se Rusku dá vzdorovat," zdůraznil.
Podle Řehky je hlavní síla NATO v jeho soudržnosti a kolektivní obraně. Nastínil proto situaci, kdy si Rusko bude chtít vyzkoušet funkčnost článku 5 spojenecké smlouvy - tedy že všichni ostatní členové se postaví za napadenou zemi. Pokud ovšem tahle jistota padne, může prý přijít konec aliance.
Během svého projevu Řehka připomněl i "bláznivou" myšlenku, která se v současnosti čas od času objevuje ve středo- a východoevropském prostoru včetně České republiky. Tedy vystoupit ze spojeneckých struktur a zůstat neutrální zemí.
"To by tady nefungovalo," reagoval pak v diskusi na dotaz švýcarského delegáta. "Že bychom řekli - chceme být neutrální, Rusko, prosím, akceptuj to," dodal Řehka sarkasticky.