"Celé Rusko se chystá na válku s námi." Řehka naznačil strategii, mluvil i o ponorce

Ondřej Stratilík Ondřej Stratilík
před 3 hodinami
Náčelník generálního štábu Karel Řehka má zato, že Rusko a celá jeho společnost se připravuje na válku s Evropou. Podle něj je proto nutné protivníka přesvědčit, že země Severoatlantické aliance jsou ochotné pro svou obranu použít sílu. "Ukrajina nám ukazuje, že se Rusku dá postavit," prohlásil Řehka ve svém poměrně burcujícím projevu na mezinárodní bezpečnostní konferenci Prague Defence Summit.
Karel Řehka na bezpečnostní konferenci IISS Prague Defence Summit uvedl, že armády sice mají k dispozici více peněz, ale pravidla, jak je utratit, jsou pořád stejná. Tedy zdlouhavá a neefektivní.
Karel Řehka na bezpečnostní konferenci IISS Prague Defence Summit uvedl, že armády sice mají k dispozici více peněz, ale pravidla, jak je utratit, jsou pořád stejná. Tedy zdlouhavá a neefektivní. | Foto: Jakub Plíhal

"Každá část ruské společnosti včetně mladých či církve se připravuje na válku s námi. Čína se taky připravuje," prohlásil ve čtvrtek Karel Řehka, náčelník generálního štábu. Mezinárodnímu publiku, které se do české metropole sjelo na konferenci IISS Prague Defence Summit, pak poradil, že Evropa a Severoatlantická aliance by měla zareagovat. "Taky bychom se měli připravit, abychom se jí vyhnuli," vysvětlil svůj pohled.

Podle Řehky je načase, aby západní svět převzal iniciativu a pouze nereagoval na to, co provádí Vladimir Putin. "Rusko rozumí pouze síle," shrnul historickou zkušenost, kterou s Moskvou mají země východní Evropy včetně Česka.

"Chceme předcházet válce z pozice síly, protivníka proto musíme přesvědčit, že jsme ochotni použít sílu," pokračoval Řehka v poměrně "jestřábím" projevu. A rovnou NATO i doporučil, jak by se aliance měla směrem k současnému Putinovu Rusku chovat.

"Pokud se někde ukáže ruská ponorka, tak by se naše taky měla někde objevit," prohlásil náčelník českého generálního štábu. A jako další příklad použil Ukrajinu, která je schopná Putinovi vzdorovat a občas mu odpovídat stejnou silou a zasahovat Rusko na slabých místech. "Ukrajina nám ukazuje, že se Rusku dá vzdorovat," zdůraznil.

Podle Řehky je hlavní síla NATO v jeho soudržnosti a kolektivní obraně. Nastínil proto situaci, kdy si Rusko bude chtít vyzkoušet funkčnost článku 5 spojenecké smlouvy - tedy že všichni ostatní členové se postaví za napadenou zemi. Pokud ovšem tahle jistota padne, může prý přijít konec aliance.  

Během svého projevu Řehka připomněl i "bláznivou" myšlenku, která se v současnosti čas od času objevuje ve středo- a východoevropském prostoru včetně České republiky. Tedy vystoupit ze spojeneckých struktur a zůstat neutrální zemí.

"To by tady nefungovalo," reagoval pak v diskusi na dotaz švýcarského delegáta. "Že bychom řekli - chceme být neutrální, Rusko, prosím, akceptuj to," dodal Řehka sarkasticky. 

Kreml Trumpovi: Rusko, Čína ani KLDR neplánují spiknutí proti USA (3. 9. 2025)

Kreml Trumpovi: Rusko, Čína ani KLDR neplánují spiknutí proti USA | Video: Reuters
 
Další zprávy