Konec přetvářky. Putinův nejvyšší velitel veřejně rozmetal Trumpovy naděje na mír

před 2 hodinami
Rusko přestalo předstírat, že vůbec nějakým způsobem uvažuje o možném příměří, které by zprostředkoval americký prezident Donald Trump. Nejvyšší ruský velitel naplno přiznal, že útoky na Ukrajinu a její obyvatele budou pokračovat i na podzim.
Konec přetvářky. Rusko zesměšnilo Trumpa a ohlásilo podzimní útoky na Ukrajinu. | Video: Asociated Press

"Plnění úkolů (plnohodnotné invaze na Ukrajinu) Společnou skupinou vojsk bude pokračovat vedením útočných akcí. Upřesníme jejich úkoly pro podzim," zveřejnilo slova náčelníka generálního štábu ruské armády Valerije Gerasimova ministerstvo obrany.

Jeho vyjádření podle ukrajinského deníku Kyiv Independent zesměšňuje Trumpovy snahy o ukončení války. Americký prezident několikrát prodloužil lhůtu, aby zjistil, zda to ruský vůdce Vladimir Putin s mírem myslí vážně. "Do dvou týdnů budeme vědět, zda bude na Ukrajině mír. Poté budeme možná muset zvolit jiný přístup," prohlásil Trump 21. srpna. 

Gerasimov nyní uvedl, že cílené masivní údery řízenými střelami a drony pokračují. Velitel ruské armády světu tvrdí, že míří pouze proti vojenským objektům a zbrojovkám. 

Jde ale o nesčetněkrát vyvrácenou lež. Tyto zbraně pravidelně zasahují obytné budovy a civilní infrastrukturu. Při posledním útoku na Kyjev 28. srpna bylo zabito 25 lidí, včetně čtyř dětí. Tři z nich byly ve věku 2, 14 a 17 let. Útok poškodil více než 20 míst, včetně nákupního komplexu v centru města. 

Úder poškodil také budovu Britské rady a prostory mise EU na Ukrajině. "Dvě střely dopadly během 15 sekund do vzdálenosti 50 metrů od delegace," uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, podle které naštěstí nebyl žádný zaměstnanec zraněn. O dva dny později ruské útoky zabily nejméně tři civilisty a zranily téměř padesát lidí. 

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovaně prohlásil, že je připraven setkat se s Putinem a vést s Ruskem mírové rozhovory. Kreml výzvy Kyjeva a jeho spojenců k bezpodmínečnému příměří ale odmítl a zintenzivnil útoky proti ukrajinským městům.

Dvořák: Putin je diktátor Hitlerova typu. Zpráskanému Rusku může vládnout až do 90. (Celý článek s videem zde)

Spotlight Aktuálně.cz - Libor Dvořák | Video: Tým Spotlight
 
