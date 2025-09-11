V Polsku to mohlo dopadnout ještě jinak. Moskvu ale "prásknul" její klíčový spojenec

Riško si myslí, že Rusko chtělo v Polsku otestovat protivzdušnou a protiraketovou obranu. "Ta trasa, kam bezpilotní letouny vletěly, tomu odpovídá. Proč to dělají, je otázka. Je hypotéza, že je to nepřímá odpověď na úplné uzavření hranic s Běloruskem, které bude následovat po cvičení Západ 2025," vysvětluje.
Podle vojenského analytika bylo Polsko úspěšné v sestřelení těchto dronů i díky tomu, že velká část jejich letadel už byla ve vzduchu. "Pravděpodobně to tak bylo na základě upozornění z Běloruska a zpravodajských aktivit členských států NATO a Polska, protože i Bělorusko s tím má do jisté míry problém a nechce eskalovat vztahy se sousedem navzdory té rétorice. Běloruské samotné v ten den sestřelovalo ruské drony nad vlastním územím," popisuje Riško.