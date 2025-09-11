Zahraničí

V Polsku to mohlo dopadnout ještě jinak. Moskvu ale "prásknul" její klíčový spojenec

Matyáš Zrno Tým Spotlight Matyáš Zrno, Tým Spotlight
před 1 hodinou
"Celé to bylo jednoznačně cílenou provokací. Útočily drony typu Gerbera ve dvou vlnách, což jsou drony, které se používají na Ukrajině k zahlcování protivzdušné obrany," říká k situaci, kdy se ve středu v Polsku objevily ruské drony, vojenský analytik Matěj Rafael Riško.
Video: Matyáš Zrno

Riško si myslí, že Rusko chtělo v Polsku otestovat protivzdušnou a protiraketovou obranu. "Ta trasa, kam bezpilotní letouny vletěly, tomu odpovídá. Proč to dělají, je otázka. Je hypotéza, že je to nepřímá odpověď na úplné uzavření hranic s Běloruskem, které bude následovat po cvičení Západ 2025," vysvětluje.

Podle vojenského analytika bylo Polsko úspěšné v sestřelení těchto dronů i díky tomu, že velká část jejich letadel už byla ve vzduchu. "Pravděpodobně to tak bylo na základě upozornění z Běloruska a zpravodajských aktivit členských států NATO a Polska, protože i Bělorusko s tím má do jisté míry problém a nechce eskalovat vztahy se sousedem navzdory té rétorice. Běloruské samotné v ten den sestřelovalo ruské drony nad vlastním územím," popisuje Riško.

Celý díl Spotlight News si pusťte v úvodním videu nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci.

 
Mohlo by vás zajímat

Ruské drony po průniku do polského vzdušného prostoru mířily k základně NATO

Ruské drony po průniku do polského vzdušného prostoru mířily k základně NATO
1:34

Ruské drony po průniku do polského vzdušného prostoru mířily k základně NATO

Ruské drony po průniku do polského vzdušného prostoru mířily k základně NATO

Zbraň Kirkova vraha nalezena, na nábojích byla hesla. Policie zveřejní jeho snímky

Zbraň Kirkova vraha nalezena, na nábojích byla hesla. Policie zveřejní jeho snímky

Ruský dron jen 200 kilometrů od Ostravy. Česko posílá Polákům vrtulníky i vojáky

Ruský dron jen 200 kilometrů od Ostravy. Česko posílá Polákům vrtulníky i vojáky
zahraničí Aktuálně.cz Spotlight Zprávy Obsah video Video Aktuálně.cz Spotlight News Spotlight Video Přehled zpráv

Právě se děje

Aktualizováno teď
Ruské drony po průniku do polského vzdušného prostoru mířily k základně NATO

ŽIVĚ
Ruské drony po průniku do polského vzdušného prostoru mířily k základně NATO

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 2 hodinami
Zbraň Kirkova vraha nalezena, na nábojích byla hesla. Policie zveřejní jeho snímky

Zbraň Kirkova vraha nalezena, na nábojích byla hesla. Policie zveřejní jeho snímky

Zvláštní agent FBI doplnil, že mají k dispozici snímky střelce, ale nemohou konkrétně komentovat jeho tvář, protože se případ stále vyšetřuje.
před 5 minutami
Ruské drony po průniku do polského vzdušného prostoru mířily k základně NATO
1:34

Ruské drony po průniku do polského vzdušného prostoru mířily k základně NATO

Tři z pěti dronů, které se pohybovaly přímým směrem k základně NATO, sestřelily nizozemské stíhačky F-35, další dva se zřítily.
před 18 minutami
"Vít Rakušan má čisté svědomí, nic neukradl!" reagoval šéf STAN na Dozimetr
2:25

"Vít Rakušan má čisté svědomí, nic neukradl!" reagoval šéf STAN na Dozimetr

Aktuálně.cz mluvilo s předsedou STAN Vítem Rakušanem o kauze Dozimetr, Rakušan odmítá, že by jeho hnutí něco skrývalo či tajilo.
před 18 minutami
Literární cenu Knižního klubu získal román Filipa Roháče Královna racků

Literární cenu Knižního klubu získal román Filipa Roháče Královna racků

Jeho rukopis se prosadil v konkurenci 78 zaslaných prací. Odměnou vítězi je vydání knihy v nakladatelství Euromedia a prémie 100 000 Kč.
před 30 minutami
Drama v Praze: letoun se dotkl ocasem letištní dráhy. Nestalo se to poprvé

Drama v Praze: letoun se dotkl ocasem letištní dráhy. Nestalo se to poprvé

Airbus společnosti Wizz Air dosedl tak, že se od ranveje odrazil, a při druhém dotyku podvozku s dráhou se jí dotkla také zadní část trupu stroje.
Aktualizováno před 59 minutami
Obrana podepsala smlouvu na nákup 44 tanků Leopard 2A8 za 34,25 milard korun

Obrana podepsala smlouvu na nákup 44 tanků Leopard 2A8 za 34,25 milard korun

Ministerstvo obrany ve čtvrtek podepsalo smlouvu na nákup německých tanků Leopard 2A8. V první fázi nakoupí 44 velitelských a bojových tanků.
Další zprávy