"Čelíme významné hrozbě sabotáže." Kodaň tápe po dronovém ataku na letiště

před 54 minutami
Nynější přelet dronů nad kodaňským letištěm byl dosud nejzávažnějším útokem na dánskou infrastrukturu, řekla premiérka Mette Frederiksenová dánské televizi. Incident spojila s řadou podobných událostí v Evropě z nedávné doby. Podle dánských zpravodajských služeb čelí země významné hrozbě sabotáže.
Policisté hlídkují u uzavřeného letiště v Kodani kvůli hlášením o dronech, 22. září 2025.
Policisté hlídkují u uzavřeného letiště v Kodani kvůli hlášením o dronech, 22. září 2025. | Foto: Reuters

Největší dánské letiště bylo kvůli přeletům dvou až tří dronů v pondělí večer uzavřeno na několik hodin, což podle jeho vedení ovlivnilo a ovlivní cesty asi 20 000 lidí. Policie v úterý ráno uvedla, že drony ovládal někdo s dostatečnými zkušenostmi, po původci incidentu však stále pátrá.

"Je jasné, že to souvisí s událostmi, jejichž jsme byli svědky nedávno, dalšími dronovými útoky, narušeními vzdušného prostoru a hackerskými útoky na evropská letiště," uvedla premiérka v prohlášení poskytnutém televizi TV2.

