Největší dánské letiště bylo kvůli přeletům dvou až tří dronů v pondělí večer uzavřeno na několik hodin, což podle jeho vedení ovlivnilo a ovlivní cesty asi 20 000 lidí. Policie v úterý ráno uvedla, že drony ovládal někdo s dostatečnými zkušenostmi, po původci incidentu však stále pátrá.
"Je jasné, že to souvisí s událostmi, jejichž jsme byli svědky nedávno, dalšími dronovými útoky, narušeními vzdušného prostoru a hackerskými útoky na evropská letiště," uvedla premiérka v prohlášení poskytnutém televizi TV2.
Narážela podle agentur mimo jiné na přelet ruských dronů nad Polskem a ruských stíhaček nad Estonskem či víkendové hackerské útoky na velká evropská letiště. Kdo stojí za přeletem nad kodaňským terminálem zatím není jasné, nelze ale vyloučit žádnou možnost, uvedla premiérka.
Šéf operací dánské zpravodajské služby PET Flemming Drejer dnes médiím řekl, že drony patrně neměly na letiště přímo zaútočit, cílem ale podle něj bylo Dánsko vystrašit a otestovat, jak zareaguje, uvedla AFP.