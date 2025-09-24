Putin nachystal další "past" na Trumpa. V sázce je mnoho, varují analytici

Putin se snaží Trumpovu administrativu přesvědčit, aby se zapojila do jednání ohledně kontroly zbraní. Jde ale o čistou manipulaci. Podle ISW je jeho cílem spíše posílit vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi a zajistit si tak možné ústupky v souvislosti s válkou na Ukrajině.
Novou smlouvu START (Strategic Arms Reduction Treaty) tak Putin využívá ke svému prospěchu. "ISW odhaduje, že Kreml předkládá Spojeným státům perspektivu vzájemných jednání o kontrole zbraní, aby zajistil splnění požadavků Ruska na Ukrajině a odvedl pozornost od odpovědnosti za nedostatečný pokrok v mírových jednáních s Ukrajinou," vysvětlují odborníci.
Nový START je poslední zbývající dohodou o snižování počtu jaderných zbraní mezi dvěma největšími jadernými mocnostmi. Stanoví, že Rusko a Spojené státy nesmí rozmístit více než 1550 strategických jaderných hlavic na 700 mezikontinentálních balistických střelách, ponorkách a bombardérech. Smlouva má kořeny na začátku 90. let minulého století, kdy první smlouvu START podepsali prezidenti USA a Sovětského svazu George Bush starší a Michail Gorbačov.
Aktuální smlouva, kterou v roce 2021 na pět let prodloužil Biden s Putinem, vyprší příští rok v únoru, Putin ale nyní protistraně ukázal ochotu platnost o rok prodloužit. A to i přesto, že Rusko svou účast na dohodě v roce 2023 pozastavilo. Tvrdí, že by nová smlouva v kombinaci s celou řadou snah o normalizaci vztahů mezi státy mohla vytvořit atmosféru příznivou pro podstatný strategický dialog.
Situaci ohledně zbrojení se ale Moskva snažila eskalovat už v letos v létě, když vystoupila ze Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu, aby donutila Washington k jednání o kontrole zbraní.
Putin usiluje o status supervelmoci
Vůdce Kremlu o ochotě k prodloužení smlouvy promluvil na začátku tohoto týdne. Analytici ISW se domnívají, že jeho výroky mají také za cíl prezentovat Putina jako rovnocenného partnera k Trumpovi a Rusko jako globální mocnost srovnatelnou s USA. Od Trumpova druhého nástupu do prezidentského úřadu se totiž Putin snaží svou zemi prezentovat jako dědice supervelmoci, kterou kdysi byl Sovětský svaz.
Ve svém projevu zdůraznil, že prodloužení bude možné jen v případě, že Spojené státy učiní stejné kroky jako Moskva. Západ pak obvinil z podkopávání základů jaderného dialogu a usilování o absolutní nadvládu. Navíc naznačil, že Rusko je připravené reagovat vojensko-technickými opatření na jakékoliv strategické hrozby.
"Putinovo vystupování má za cíl posílit falešný narativ Kremlu, že ruské vítězství na Ukrajině je nevyhnutelné, a proto by Ukrajina a Západ měly nyní ustoupit maximalistickým požadavkům Ruska ze strachu, že agrese Kremlu se v budoucnu jen zhorší," uzavřeli odborníci.