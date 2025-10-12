Zahraničí

Bodají nás do srdce, burcují po útocích ruští blogeři. Putin rozsah průšvihu tají

Michaela Lišková Michaela Lišková
před 1 hodinou
Už delší dobu se Rusko potýká s nedostatkem paliva a prudkým nárůstem cen pohonných hmot. I ruský prezident Vladimir Putin tento týden připustil, že jde o následek ukrajinských útoků hluboko v ruském území. Taktiku armády napadené země ale zlehčoval a řekl, že jim stejně “nepomůže”, píše americký think-tank Institut pro studium války (ISW).
Podle ukrajinských telegramových kanálů drony zasáhly klíčovou část rafinerie poblíž Petrohradu | Video: X/EuromaidanPress

Ruský prezident  také prohlásil, že hlavním úkolem Ruska je zajistit bezpečnost civilistů, strategických zařízení a energetické infrastruktury. 

Agentura Reuters uvedla, že podle jejích zdrojů Bělorusko v září čtyřnásobně zvýšilo vývoz benzinu do Ruska, který do země dopravuje po železnici. Celkem bratrský stát vyvezl na ruský domácí trh 49 tisíc tun benzinu, přičemž šlo o asi 14 500 barelů denně, a 33 tisíc tun motorové nafty.

Vlivný ruský bloger Rybář s téměř dvěma miliony odběratelů se na svém Telegramu nad ukrajinskými útoky na rafinerie znepokojoval a zároveň odsoudil neschopnost Kremlu chránit energetickou infrastrukturu země, poznamenal ISW ve své zprávě z 8. října.

Bloger také doplnil, že Ukrajinci chtějí Rusku způsobit maximální ekonomické škody. Uvedl, že Ukrajina nyní může útočit na rafinerie vzdálené až dva tisíce kilometrů uvnitř ruského území, které byly dříve mimo její dosah.

Související

Zdrcující zprávy z Ukrajiny: "Rozpadá se to," ozývá se, Rusko využívá slabin

Ukrajinská zima na frontě

Podle něj hraje důležitou roli také to, že ukrajinské síly útočí na elektrické odsolovací jednotky s atmosférickými vakuovými trubkami (ELOU-AVT), které označil za "srdce" rafinerií, nezbytné pro zpracování a separaci ropy. 

Rybář také upozornil na to, že Moskva je na energetických příjmech závislá i kvůli financování války a může to pro ni být velkým problémem. Vyzval proto ruské úřady, aby posílily ochranu energetických zařízení, a současně zkritizoval pokusy vlády přesunout tuto odpovědnost na soukromé společnosti.

Věznice vybrakoval Prigožin. Novinář v mrazivém rozhovoru odkryl, kdo válčí za Putina (celý článek s videem zde)

Spotlight Aktuálně.cz - Dmytro Karpenko | Video: Matyáš Zrno
 
Mohlo by vás zajímat

"Jazyková genocida". Ruští školáci v Pobaltí se začínají učit státní jazyk

"Jazyková genocida". Ruští školáci v Pobaltí se začínají učit státní jazyk

Třetina obyvatel je chudá. Přesto může malá země udělit světu mistrovskou lekci

Třetina obyvatel je chudá. Přesto může malá země udělit světu mistrovskou lekci

Hamás vyhlásil mobilizaci, upevňuje kontrolu v Gaze po odchodu izraelské armády

Hamás vyhlásil mobilizaci, upevňuje kontrolu v Gaze po odchodu izraelské armády

Zelenskyj si telefonoval s Trumpem, jednali o posílení protivzdušné obrany

Zelenskyj si telefonoval s Trumpem, jednali o posílení protivzdušné obrany
zahraničí Aktuálně.cz Obsah video Video Aktuálně.cz Rusko Ukrajina Ruský útok na Ukrajinu 2022 Vladimir Putin

Právě se děje

před 1 hodinou

Dívčí energie, zářivý úsměv a elegance do poslední chvíle. To byla Diane Keatonová

Dívčí energie, zářivý úsměv a elegance do poslední chvíle. To byla Diane Keatonová
Prohlédnout si 12 fotografií
Woody Allen jako filmový kritik Allan a Diane Keatonová coby Linda, žena jeho nejlepšího přítele, ve filmu Zahraj to znovu, Same! (1972).
Al Pacino a Diane Keatonová v legendárním snímku F. F Coppoly Kmotr (1972). Později se stali partnery i ve skutečném životě.
před 1 hodinou
Bodají nás do srdce, burcují po útocích ruští blogeři. Putin rozsah průšvihu tají
1:08

Bodají nás do srdce, burcují po útocích ruští blogeři. Putin rozsah průšvihu tají

Jeden z prokremelských válečných blogerů se nad ukrajinskými útoky na rafinerie znepokojoval, zároveň ale odsoudil neschopnost Kremlu.
před 1 hodinou

"Ústecký kostitřas." Upravená Bobina pro tahání uhlí se s posádkou nemazlila

"Ústecký kostitřas." Upravená Bobina pro tahání uhlí se s posádkou nemazlila
Prohlédnout si 21 fotografií
Kostitřasy se po ukončení kariéry u Českých drah uplatnily u soukromníků. Zde ve službách SD Kolejová doprava.
Unipetrol doprava své odkoupené Kostitřasy provozoval s upravenými čely. Později je sám odprodal dopravci Junior Market.
před 1 hodinou
"Jazyková genocida". Ruští školáci v Pobaltí se začínají učit státní jazyk

"Jazyková genocida". Ruští školáci v Pobaltí se začínají učit státní jazyk

Od září přešly lotyšské základní školy na výuku místního jazyka - lotyštiny. Pravidla vyvolávají různé reakce, s podobným nápadem přišli i Estonci.
před 1 hodinou
"Dobrý den, pane Sterziku." Vidlák si řekl o peníze na uhlí a klavír, to neměl dělat
1:40

"Dobrý den, pane Sterziku." Vidlák si řekl o peníze na uhlí a klavír, to neměl dělat

Vtipálci začali Sterzikovi požadovanou pomoc nosit doslova až domů. "Pane Sterzik, přivezli jsme vám uhlí," stál u jeho dveří muž.
před 9 hodinami
Zemřela herečka Diane Keatonová. Proslavila se ve filmech Woodyho Allena

Zemřela herečka Diane Keatonová. Proslavila se ve filmech Woodyho Allena

Podle agentur to časopisu People v sobotu sdělil mluvčí rodiny. Podrobnosti o úmrtí herečky, zpěvačky a režisérky nebyly zveřejněny.
před 10 hodinami
V Česku už 30 let panuje mýtus, že stát musí hospodařit s nízkými dluhy, říká Skořepa

V Česku už 30 let panuje mýtus, že stát musí hospodařit s nízkými dluhy, říká Skořepa

Michal Skořepa, analytik ČS a šéf Výboru pro rozpočtové prognózy hodnotí ekonomické programy hlavních stran a varuje před nerealistickými sliby.
Další zprávy