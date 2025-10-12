Bodají nás do srdce, burcují po útocích ruští blogeři. Putin rozsah průšvihu tají

Ruský prezident také prohlásil, že hlavním úkolem Ruska je zajistit bezpečnost civilistů, strategických zařízení a energetické infrastruktury.
Agentura Reuters uvedla, že podle jejích zdrojů Bělorusko v září čtyřnásobně zvýšilo vývoz benzinu do Ruska, který do země dopravuje po železnici. Celkem bratrský stát vyvezl na ruský domácí trh 49 tisíc tun benzinu, přičemž šlo o asi 14 500 barelů denně, a 33 tisíc tun motorové nafty.
Vlivný ruský bloger Rybář s téměř dvěma miliony odběratelů se na svém Telegramu nad ukrajinskými útoky na rafinerie znepokojoval a zároveň odsoudil neschopnost Kremlu chránit energetickou infrastrukturu země, poznamenal ISW ve své zprávě z 8. října.
Bloger také doplnil, že Ukrajinci chtějí Rusku způsobit maximální ekonomické škody. Uvedl, že Ukrajina nyní může útočit na rafinerie vzdálené až dva tisíce kilometrů uvnitř ruského území, které byly dříve mimo její dosah.
Podle něj hraje důležitou roli také to, že ukrajinské síly útočí na elektrické odsolovací jednotky s atmosférickými vakuovými trubkami (ELOU-AVT), které označil za "srdce" rafinerií, nezbytné pro zpracování a separaci ropy.
Rybář také upozornil na to, že Moskva je na energetických příjmech závislá i kvůli financování války a může to pro ni být velkým problémem. Vyzval proto ruské úřady, aby posílily ochranu energetických zařízení, a současně zkritizoval pokusy vlády přesunout tuto odpovědnost na soukromé společnosti.