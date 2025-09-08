Poplach. V poli ve východním Polsku našli trosky neurčeného létajícího objektu

Server onet.pl o objektu píše jako o dronu. Jeho trosky ležely na vypáleném místě v kukuřičném poli u obce Polatycze nedaleko hraničního přechodu v Terespolu. Podle všeho šlo o bezpilotní letoun s motorem a vrtulemi. Místní policie oznámila, že se nikomu nic nestalo a informace o případu předala prokuratuře.
V noci ze soboty na neděli během masivního ruského útoku na Ukrajinu jedna z ukrajinských skupin sledujících pohyb ruských dronů upozornila, že jeden z nich opustil Volyňskou oblast na západě země a míří směrem na polské město Zamość, píše také onet. Během ruského útoku proti Ukrajině v Polsku odstartovaly stíhačky, aby chránily vzdušný prostor této země.
Polsko se ho snaží co nejbedlivěji střežit po incidentu z podzimu 2022, kdy ukrajinská střela nedopatřením zasáhla ves na východě Polska a usmrtila dva lidi.
V sobotu se ve východním Polsku zřítil dron využívaný patrně pašeráky, řekl podle agentury Reuters mluvčí ministerstva obrany.
Cizí objekty polský vzdušný prostor narušily dvakrát také během rozsáhlého ruského útoku na Ukrajinu v noci ze 2. na 3. září, podle náčelníka polského generálního štábu Wieslawa Kukuly ale Polsku nehrozilo žádné nebezpečí. V noci z 19. na 20. srpna na poli v západní části Lublinského vojvodství explodovala ruská verze íránského bojového dronu šáhed. Server Rzeczpospolita uvádí, že bezpilotní letoun pravděpodobně nenesl bojovou hlavici, ale malou nálož. Polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tehdy mluvil o tom, že jde o ruskou provokaci ve chvíli, kdy se jedná o míru na Ukrajině.
Vojenské drony se po začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 zřítily také už v Rumunsku a pobaltských státech.