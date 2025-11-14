Náměstek ukrajinského šéfa diplomacie Serhij Kyslycja v rozhovoru pro deník The Times popsal, jak si Rusové do tureckého Istanbulu přivezli podrobné složky o každém členovi ukrajinské delegace.
"Velmi dobře znají pozadí každého z nás a někdy říkali provokativní věci a byli nepříjemní," prohlásil diplomat. Taktika měla Ukrajince rozptylovat a vytvořit základ pro obvinění, že jednání zmařili.
Tři kola rozhovorů, která se konala 16. května, 2. června a 23. července, zahájil šéf ruských vyjednavačů Vladimir Medinskij přednáškou, která popírala samostatnou identitu Ukrajiny. "Uzavřel ji slovy: 'My Rusové zabíjíme Rusy'," vzpomínal Kyslycja.
Ukrajinský tým tento přístup předvídal a předem se dohodl, že se historických pří nezúčastní. Nechal kremelské vyjednavače mluvit tak dlouho, jak chtěli, než se pokusil přejít k programu.
"Rusové ale opakovaně odmítali diskutovat o konkrétních návrzích, místo toho nabízeli zřízení pracovních skupin a komunikačních kanálů, které by mohly vytvořit iluzi diplomatického posunu," uvádí Kyslycja.
Jednali na základě přísných pokynů Kremlu. "Nelze vést kreativní diskuse s vyjednávacími týmy zastupujícími diktátora. Mají velmi přísné pokyny a musí hájit pozice, které jim byly přiděleny," prohlásil ukrajinský náměstek.
Kyslycja uvedl, že ruským cílem bylo oklamat Američany, aby uvěřili, že jednání postupují, a zabránit tak případným odvetným opatřením. Ukrajinec s tímto postojem konfrontoval vyjednavače amerického prezidenta Stevea Witkoffa.
"Američané jsou obecně velmi přímí, poslouchají, co říkáte, a říkají to, co chcete slyšet. Zatímco východní Evropané a Byzantinci mají velmi zdobný a složitý přístup, plný narážek a odkazů. Witkoff opravdu bral to, co mu Rusové říkali, za bernou minci," vysvětloval Kyslycja, jak bývalý přední Trumpův vyjednavač selhal.
Istanbulské rozhovory byly prozatím ukončeny. Ukrajina začala tlačit na mezinárodní partnery, aby přinutili ruského vůdce Vladimíra Putina k přímým jednáním s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Požadavek Moskvy z tohoto týdne, aby pokračovala jednání v Istanbulu, ukrajinská strana v reakci odmítla.