"NATO nechápe." Experti varují před děním na Ukrajině, Rusové už myslí a bojují jinak

Americká zdravotnice Rebekah Maciorowskiová, která řídí evakuace zraněných a operace u ukrajinské 3. brigády, je z toho zděšená. "Kdybyste mluvili s vojenskými představiteli NATO, ujistili by vás, že vše je pod kontrolou, že jsou dobře vybaveni a připraveni. Ale nemyslím si, že někdo může být připraven na konflikt, jako je tento," tvrdí Maciorowskiová pro britský deník The Independent.
Maciorowskiovou znepokuje, že Aliance nežádá po Ukrajincích informace, rady a výcvik. Sama zdravotnice absolvovala výcvik u aliančních sil. Podle ní to, co ji naučili, bylo relevantní pro válku v Afghánistánu a Iráku - ne na Ukrajině. "Faktor dronů nebyl reálně zohledněn. Byly to hlavně taktiky, které se naučili v předchozí válce. A ty neplatí, protože neútočíte lineárně," je přesvědčena žena, která dokázala zlikvidovat ruský dron, který ohrožoval její pacienty.
"Pro Ukrajinu a Evropu máme špatné zprávy. Rusko se přizpůsobuje stejně jako my. Je to obrovská hrozba, kterou Evropa velmi podceňuje," říká Oleksandr Jabčanka, velitel jednotky dronů 59. brigády. Za pravdu mu dává i studie Jacka Watlinga z Royal United Services Institute (RUSI), která varuje NATO, že zcela nepochopilo, jak moc se válčení změnilo.
Doktrína Severoatlantické aliance se zaměřuje na "kombinované manévry zbraní". Klade důraz na koncentraci letadel, obrněných vozidel, pěchoty a dělostřelectva s cílem překvapit a přemoci nepřítele. To už nefunguje. Podle Watlinga vše ztěžuje všudypřítomné monitorování bojiště a nečekaný útok je tak téměř nemožný. "Soustředěné síly jsou kvůli přesným zbraním zranitelné," dodává Watling.
NATO je nyní nachystané, že se postaví masivním útokům Rusů. Ti ale už vedou agresi na Ukrajině zcela jinak. Bombardují obránce klouzavými pumami, bezpilotní letouny vyhledávají dronové operátory v bunkrech a vytlačují je z fronty, pohyb na logistických trasách ničí s děsivou přesností.
Poté se malé skupiny dvou až čtyř Rusů vkrádají na pozice. Vojáci používají látky, které tlumí tepelné záření, aby se vyhnuli dronům a dostali se na místa, kde mohou být ukryti po celé týdny nebo měsíce. Jsou pak zcela závislí na dodávkách potravin a munice z bezpilotních strojů.
Independent také poukazuje na změnu podmínek pro zraněné vojáky. Porovnává Afghánistán, kde přežilo 99,2 % britských vojáků, kteří byli evakuováni během první "zlaté hodiny" (Termín odkazuje na kritické období jedné hodiny po úrazu, během níž je zvýšená pravděpodobnost přežití pacienta při včasné a adekvátní lékařské péči.) po zranění, se současnou situací. Nyní by v jakékoli válce s Ruskem mohlo trvat dny nebo dokonce týdny, než by mohl být evakuován těžce zraněný voják NATO.
K tomu lze přičíst i fakt, že počet zraněných při jediném útoku dronu bude pravděpodobně vysoký. "Zranění jsou katastrofální a jejich počet se násobí. V současnosti už tak často nedochází k boji muže proti muži," vysvětluje Maciorowskiová. "Nedokážeme pochopit rozsah těchto ztrát," říká k tomu Ed Arnold, bývalý důstojník britské armády. Kvůli uvíznutí na frontě je tak velmi běžná mezi Ukrajinci gangréna.
Arnold volá potom, aby Ukrajinci okamžitě začali školit britské důstojníky v Královské vojenské akademii v Sandhurstu. "Měla by tam být stálá ukrajinská četa, která by se pravidelně střídala a poskytovala nám aktuální informace o tom, co se děje," dodává Arnold.