Padne Pokrovsk? Matyáš Zrno vysvětluje souvislosti

Padne Pokrovsk? Rusové mluví o obklíčení tohoto 70tisícového města na Donbase. Náčelník generálního štábu ruské armády Valerij Gerasimov dokonce tvrdí, že v pokrovském kotli uvízlo na 5,5 tisíce ukrajinských obránců. Jak je tomu ve skutečnosti?
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil ve středu situaci u Pokrovsku za nejtěžší na celé více než tisíc kilometrů dlouhé frontě. | Video: Aktuálně.cz
I prezident Zelenskyj přiznal, že situace je velmi obtížná. To znamená - ano, město nakonec padne do ruských rukou. Ale kdy? A za jakou cenu? A jakou strategickou hodnotu město má? To vysvětluje šéfredaktor Aktuálně.cz Matyáš Zrno, který Pokrovsk při svých cestách na Ukrajinu mnohokrát navštívil.