Zahraničí

Takhle už to nejde. Pomoc Ukrajině táhne jen pár států, kritizuje švédská ministryně

Martin Sluka Martin Sluka
před 18 hodinami
Švédská ministryně zahraničí Maria Malmer Stenergardová ostře zkritizovala evropské spojence za nerovnoměrnou podporu válčící Ukrajiny. Podle ní je neudržitelné, že malé severské státy nesou téměř třetinu vojenské pomoci, zatímco větší ekonomiky výrazně zaostávají. Ministryně zároveň připomněla, že EU od začátku války utratila za dovoz z Ruska více, než kolik poskytla Ukrajině.
Podpora Ukrajiny není dostatečná a podpora Ruska je příliš velká, říká Maria Malmer Stenergardová | Video: X/United24media

"Skutečnost, že severské země s méně než 30 miliony obyvatel poskytují třetinu vojenské podpory, kterou letos poskytly státy NATO s téměř jednou miliardou obyvatel, je neudržitelná. V žádném případě to není rozumné. A hodně to vypovídá o tom, co severské země dělají - a ještě víc to vypovídá o tom, co ostatní nedělají," opřela se tvrdě do aliančních spojenců švédská ministryně zahraničí Maria Malmer Stenergardová při cestě na setkání ministrů zahraničí v Bruselu.

Související

Hákové kříže už nejsou symboly nenávisti. Aspoň podle americké pobřežní stráže

Pobřežní stráž

Server Politico poznamenává, že neobvykle otevřený komentář Stenergardové přesně vystihuje tvrdou realitu, kterou evropští diplomaté veřejně přiznávají jen zřídka. Navzdory rétorice o neochvějné podpoře Ukrajiny jsou finanční i vojenské příspěvky jednotlivých zemí mimořádně nerovnoměrné.

Největší podpora ze Skandinávie, Maďarsko na chvostu

Například šestimilionové Dánsko podle Kielského institutu přispělo od začátku ruské invaze v roce 2022 více než 10 miliardami eur, což představuje přibližně tři procenta HDP. Oproti tomu Španělsko poskytlo 1,48 miliardy eur, což je méně než 0,2 procenta HDP.

Ani Česko se navzdory silně proukrajinské rétorice dosluhující Fialovy vlády neřadí mezi premianty. S částkou 0,34 miliardy eur figuruje spíše ve spodní části tabulky. Více přispělo i sousední Slovensko, které Ukrajině poslalo 0,71 miliardy. Na úplném chvostu je Maďarsko s 0,05 miliardy eur.

Z hlediska podílu na HDP Kyjevu nejvíce přispívají skandinávské a pobaltské země. Významnou, byť relativně menší zátěž vzhledem k velikosti ekonomiky, nesou také Nizozemsko, Velká Británie, Německo, Polsko či Francie.

EU poslala víc peněz Rusku než Ukrajině

Čtyřiačtyřicetiletá Stenergardová ze středopravicové Umírněné strany zdůraznila, že evropští lídři se musí na prosincovém summitu v Bruselu dohodnout na tom, jak pomoc Ukrajině dál financovat.

Evropská komise tento týden nastínila tři možné modely financování. Zatímco dva z nich počítají s navýšením příspěvků členských států, třetí navrhuje využít zhruba 170 miliard eur ruských aktiv zmrazených v Belgii.

Související

Babiš mezi svými. "Vymeťte vládu," slyšel od nich. Přiznal, z čeho měl depresi

Předseda ANO Andrej Babiš mezi svými příznivci ve Frýdku-Místku 20. listopadu 2025
4:19

Podle šéfky švédské diplomacie je právě poslední varianta jediná realistická. "Pokračovat v tom, že několik států nese téměř všechnu zátěž, není spravedlivé a dlouhodobě ani udržitelné," cituje Politico ministryni.

Připomněla také, že EU od začátku války utratila za dovoz ruských energetických surovin o 124 miliard eur více, než kolik poskytla Ukrajině. "I to ukazuje, jak naléhavé je toto rozhodnutí. Pokud bychom byli schopni ten krok učinit, dostali bychom se alespoň do plusu."

Ministryně zároveň odmítla, že by se Spojené státy a Rusko již dohodly na podmínkách příměří, které chtějí Ukrajině "nadiktovat".

"Jakmile se objeví nějaké fámy o tom, že probíhají jednání, lidé přestanou dávat pozor. A zatím nás to nikam neposunulo. Beru proto jako svůj úkol zajistit, aby se státy dál soustředily na vyvíjení tlaku na Rusko a posilování podpory Ukrajině, protože právě to může reálně zvýšit šanci na příměří," dodala Stenergardová.

 
Mohlo by vás zajímat

Propalestinští násilníci v Boloni stavěli barikády a zranili osm policistů

Propalestinští násilníci v Boloni stavěli barikády a zranili osm policistů

Proč je ten výcvik k ničemu? Ukrajinci otevřeně o českých vojenských instruktorech

Proč je ten výcvik k ničemu? Ukrajinci otevřeně o českých vojenských instruktorech

Vance hájí mírový plán: Ukrajina nemá šanci zvítězit, cílem je zachovat suverenitu

Vance hájí mírový plán: Ukrajina nemá šanci zvítězit, cílem je zachovat suverenitu

Chtěl vyvrátit pomluvy. Místo toho prezident prozradil, že byl na striptýzu

Chtěl vyvrátit pomluvy. Místo toho prezident prozradil, že byl na striptýzu
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Evropská unie (EU) Švédsko Rusko Ukrajina Ruský útok na Ukrajinu 2022

Právě se děje

Aktualizováno před 3 minutami
Neberete málo? Podrobná data ukazují, kolik vydělávají lidé ve třech stovkách profesí

Neberete málo? Podrobná data ukazují, kolik vydělávají lidé ve třech stovkách profesí

Nejlépe placení jsou v Česku řídící letového provozu s měsíční mzdou 271 tisíc korun, naopak stavební dělníci si nevydělají ani desetinu této částky.
Aktualizováno před 36 minutami
Babiš je jediným kandidátem nové koalice na premiéra, o jiném už se neuvažuje

ŽIVĚ
Babiš je jediným kandidátem nové koalice na premiéra, o jiném už se neuvažuje

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 45 minutami
Propalestinští násilníci v Boloni stavěli barikády a zranili osm policistů

Propalestinští násilníci v Boloni stavěli barikády a zranili osm policistů

Demonstraci zorganizovaly levicové skupiny, které byly proti zápasu basketbalové Evropské ligy mezi domácím Virtusem a Maccabi Tel Aviv.
před 1 hodinou
Kdo bydlí v nájmu, může finančně vyjít lépe než ten, kdo celý život splácí hypotéku

Kdo bydlí v nájmu, může finančně vyjít lépe než ten, kdo celý život splácí hypotéku

Praha je místem, kde se český realitní trh mění nejrychleji. Že Češi mají vlastnické bydlení v krvi a jsou tím výjimeční, je omyl, tvrdí expert.
před 1 hodinou
Kdo ji teď zastaví? ptá se tenisový svět. Česká teenagerka ohromuje vítěznou šňůrou

Kdo ji teď zastaví? ptá se tenisový svět. Česká teenagerka ohromuje vítěznou šňůrou

Česká tenistka Laura Samson v závěru sezony sbírá jedno vítězství za druhým.
před 1 hodinou
Proč je ten výcvik k ničemu? Ukrajinci otevřeně o českých vojenských instruktorech

Proč je ten výcvik k ničemu? Ukrajinci otevřeně o českých vojenských instruktorech

Výcvik ukrajinských vojáků instruktory NATO ukázal, že zkušenosti z Iráku či Afghánistánu už zdaleka nestačí.
před 2 hodinami
Kalkulačka důchodů 2026. Spočítejte si, o kolik se vám od ledna zvýší penze
Infografika

Kalkulačka důchodů 2026. Spočítejte si, o kolik se vám od ledna zvýší penze

Starobní důchody od ledna vzrostou v průměru o 668 korun na 21 839 korun. Jak si polepšíte konkrétně vy, zjistíte v kalkulačce valorizace Aktuálně.cz.
Další zprávy