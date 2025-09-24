Domácí

Rusové na Polsko mohou poslat i 1000 dronů. Teď drží stopky a sledují, říká expert

Tým Spotlight Tým Spotlight
před 4 hodinami
Protivník zkouší reakci NATO, tvrdí o vletu ruských dronů do vzdušného prostoru Polska nebo Rumunska Robert Vacek, provozní ředitel společnosti U&C UAS, která se zabývá výrobou dronů. "Vyhodnocují reakční dobu – kam až doletí, než dojde k jeho sestřelení. To je prostě eskalace nebo příprava na nějaký konflikt."
Spotlight Aktuálně.cz - Robert Vacek | Video: Tým Spotlight

Naše spojenecké armády se v minulosti chystaly na případný vzdušný útok prostřednictvím raket nebo letadel. "Takže se ten předmět řeší v nějaké určité výšce, detekuje se nějakým rozměrem. A najednou vám přiletí dron o velikosti stolu, který letí relativně pomalu a v nižší výšce - takže těžko zjistíte, jestli to není nějaký civilní objekt," vysvětluje host Zuzany Tvarůžkové, proč trvá déle identifikace útočného dronu.

Problém je pak i s možnostmi, jak takový dron zlikvidovat - aby to nestálo mnohonásobně víc peněz, než samotný cíl a nezpůsobilo rozsáhlé škody na zemi.

Vacek je přesvědčen, že efektivní obrana proti dronovému útoku v České republice zatím není. Oceňuje ale, že jak ministerstvo obrany, tak někteří politici upozorňují na to, jak důležité je tento problém řešit.

Český výrobce vychází ze zkušenosti a potřeb ukrajinské armády. "Je to totiž konflikt, který trochu přenastavil pravidla boje. Ukrajina ukázala, že lze efektivně čelit protivníkovi a zasazovat mu zdrcující rány relativně levnou technikou, kterou dokáží vyrobit na mnoha místech," shrnuje.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:37 Kolik dronů měsíčně firma U&C UAS vyrobí a čím se liší od zahraniční konkurence? S jakou přesností dovedou drony monitorovat terén? Jak moc počasí komplikuje práci dronů? Jsou problém noční operace?

04:37-09:27 Změnilo užívání dronů charakter a průběh války? Obejde se do budoucna válečný konflikt bez jejich nasazení? Proč má Rusko v oblasti radioelektronického boje náskok? Jaké vlastnosti průzkumných dronů se dají ještě vylepšovat?

09:27-15:42 Je možné, aby dron četl text? Je firma schopna vyrobit drony od začátku do konce vlastními silami? Jak velký je zájem o útočné drony? Evropu znervóznily incidenty s ruskými drony v Polsku či Rumunsku - jaký je Vackův pohled na tyto události?

15:42-19:21 Jak složité je zachytit nepřátelské drony včas? Jak je Česko připraveno na podobnou situaci, jakou zažilo Polsko? Kde má Česko největší slabiny v obraně proti dronům?

19:21-24:49 Jaký obranný štít by NATO a EU potřebovaly, aby se příletům dronů ubránily? Jakou ničivou sílu mohou útočné drony nést? Kolik lidí je v Česku schopných ovládat průzkumné nebo útočné drony?

24:49-30:10 Jaké je v Česku zázemí pro výrobu dronů - může tu vzniknout více firem? Měla by firmy motivovat vláda? Chybí v Česku odborní pracovníci pro výrobu?

 
