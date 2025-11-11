Tahle show Kremlu má trhliny. Na záběrech s Putinem něco nehraje, odhalují to detaily

Aby záběry vypadaly jako nové, oblékají se úředníci stejně v den nahrávání s prezidentem, tak i v den zveřejnění. Předtočené záběry se pak zveřejňují tehdy, kdy se Putin ve skutečnosti na veřejnosti neobjevuje, píše server Rádio Svoboda.
Putinovi podřízení se nicméně v ten den ukazují i na jiných akcích ve stejných šatech, aby dojem, že vše se děje veřejně a v reálném čase, zesílili. Systema záběry porovnal a dokázal, že jde o další zinscenovaný podvod Kremlu.
Úředníci ale ne vždy dotáhnou detaily. Například šéfka Agentury strategických iniciativ Světlana Čupševová nenahrávala s Putinem později než v únoru. Veřejnost si záběry mohla prohlédnout 9. dubna.
Čupševová Kreml navštívila v černém saku se zlatými knoflíky. Přesně ve stejném oblečení se v den zveřejnění objevila na zasedání vlády a při podpisu smlouvy s Ruskou společností chirurgů. Kreml tvrdil, že všechny tři akce se konaly ve stejný den v dubnu.
Nicméně na skutečnost, že schůzka v Kremlu je "konzerva", ukazuje podle Systemy rozmístění knih v prezidentově pracovně. Také se mírně změnil vzhled Čupševové. V Kremlu má jedny náušnice, zatímco na akcích, které se skutečně konaly 9. dubna, má jiné.
Místopředseda vlády Dmitrij Grigorenko přišel do Kremlu před první polovinou srpna. Na předtočený formát poukazuje fakt, že na Putinově knihovně v době schůzky chyběla sbírka poezie kostromských výsadkářů, která se poprvé objevila na polici 13. srpna. Grigorenko byl pozornější než Čupševová. Na zasedání vlády v den zveřejnění "konzervy" v 25. srpna si alespoň vzal stejnou kravatu a hodinky.
Třetím příkladem inscenování schůzek je šéfka Federální služby pro dohled nad přírodními zdroji Světlana Radionová. Ta přišla za Putinem v modré halence s kovovými knoflíky před polovinou září. Přesně ve stejné blůze se objevila na zasedání v Radě federace v den zveřejnění předtočených záběrů. Ačkoli se obě videa vydávala za aktuální, Radionová má v Kremlu na levé ruce pouze náramek, zatímco v Radě federace má hodinky a prsten.
Projekt Systema již dříve odhalil nesrovnalosti podle uspořádání knih na policích v prezidentově pracovně nebo podle polohy per na jeho stole. Knihy buď stojí na svých místech, nebo na několik dní zmizí a poté se staré uspořádání vrátí.
Kromě toho na "konzervy" ukazuje i rozmístění per a tužek. Například při druhé schůzce Putina s Čupševovou v září 2025 stojí psací potřeby na prezidentově stole naprosto stejně jako na schůzce s Radionovou v říjnu. Mezi těmito dvěma schůzkami uplynul téměř měsíc a půl, kdy se kremelský kabinet sešel devětkrát. Pokaždé stály pera a tužky jinak, s výjimkou těchto dvou schůzek, dodává Rádio Svoboda.