Proč je ruský popík tak spřízněn s mocí? A co "neposlušná" první dáma Pugačovová?

Válka na Ukrajině tak spěje ke konci dalšího mezníku. Situace není příznivá pro zemi bránící se brutální ruské agresi. To je nutné otevřeně říct.
Ruská pop music je v symbióze s Kremlem. Není to jen případ hvězdy proválečného hnutí Shamana. Ale i jiných interpretů. Ruská moc jim nepíše písničky a nenatáčí klipy. Ruská moc si vyžaduje jejich loajalitu. Jinak jim hrozí ostrakizace. A to je případ i první dámy ruského popu Ally Pugačovové.
Epizoda podcastu je k poslechnutí například zde:
V novém díle podcastu Kaviárové tousty si novinář Jiří Just a publicistka Lucie Sulovská povídali o aktuálním vývoji na ukrajinské frontě a také o tom, proč je ruský popík tak spřízněn s vládní mocí.
Podcast Kaviárové tousty
O Rusku v souvislostech. Jirka žije v Rusku. Už 16 let. Lucka žije v Belgii. Už pět let. Oba jsou pořád Češi jako poleno, jen vypadli z českého rybníčku, aby trochu poznali svět. Spojuje je zájem o Rusko. Jirka, politolog a publicista, bydlí na sídlišti v Moskvě i s ruskou manželkou a malým synkem. Lucka, politoložka a publicistka, zájem o Rusko zdědila asi po svém dědečkovi, který tam jako stavař léta pracoval a doma měl úctyhodnou sbírku ruské klasiky. Oba denně sledují ruskou realitu, abyste vy nemuseli.
Předchozí díly podcastu najdete zde.