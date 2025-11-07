Zahraničí

Proč je ruský popík tak spřízněn s mocí? A co "neposlušná" první dáma Pugačovová?

Jiří Just Jiří Just, Lucie Sulovská
před 1 hodinou
Ukrajinští obránci se snaží zpomalit pád Pokrovsku. Města, které dlouhé měsíce sloužilo jako pevnost západní části Doněcké oblasti. Rusové do města pronikli a za cenu vysokých ztrát ho chtějí získat. Po více než roce bojů by to pro ně byl významný úspěch. Největší za letošní rok. Pokud Ukrajina nepřijde o další významná města.
Alla Pugačovová.
Alla Pugačovová. | Foto: Wikimedia Commons - Serge Serebro (CC BY-SA 2.0)

Válka na Ukrajině tak spěje ke konci dalšího mezníku. Situace není příznivá pro zemi bránící se brutální ruské agresi. To je nutné otevřeně říct.

Ruská pop music je v symbióze s Kremlem. Není to jen případ hvězdy proválečného hnutí Shamana. Ale i jiných interpretů. Ruská moc jim nepíše písničky a nenatáčí klipy. Ruská moc si vyžaduje jejich loajalitu. Jinak jim hrozí ostrakizace. A to je případ i první dámy ruského popu Ally Pugačovové.

Epizoda podcastu je k poslechnutí například zde:

V novém díle podcastu Kaviárové tousty si novinář Jiří Just a publicistka Lucie Sulovská povídali o aktuálním vývoji na ukrajinské frontě a také o tom, proč je ruský popík tak spřízněn s vládní mocí.

Podcast Kaviárové tousty

Podcast Kaviárové tousty

O Rusku v souvislostech. Jirka žije v Rusku. Už 16 let. Lucka žije v Belgii. Už pět let. Oba jsou pořád Češi jako poleno, jen vypadli z českého rybníčku, aby trochu poznali svět. Spojuje je zájem o Rusko. Jirka, politolog a publicista, bydlí na sídlišti v Moskvě i s ruskou manželkou a malým synkem. Lucka, politoložka a publicistka, zájem o Rusko zdědila asi po svém dědečkovi, který tam jako stavař léta pracoval a doma měl úctyhodnou sbírku ruské klasiky. Oba denně sledují ruskou realitu, abyste vy nemuseli.

Předchozí díly podcastu najdete zde.

Foto: Podcast Kaviárové tousty
 
Mohlo by vás zajímat

Trump přivítal maďarského premiéra Orbána v Bílém domě. Na programu je Rusko a ropa

Trump přivítal maďarského premiéra Orbána v Bílém domě. Na programu je Rusko a ropa

Ukrajinci udělali nemožné, aby dokázali, že stále drží Pokrovsk. Natočil je dron

Ukrajinci udělali nemožné, aby dokázali, že stále drží Pokrovsk. Natočil je dron
0:47

Dánská vláda se politicky shodla na zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let

Dánská vláda se politicky shodla na zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let

Hlavní město kapitalismu ovládl levicový muslim. Izrael volá americké Židy zpět domů

Hlavní město kapitalismu ovládl levicový muslim. Izrael volá americké Židy zpět domů
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Kaviárové tousty Rusko Ukrajina Ruský útok na Ukrajinu 2022 Alla Pugačovová

Právě se děje

Aktualizováno před 9 minutami
Trump přivítal maďarského premiéra Orbána v Bílém domě. Na programu je Rusko a ropa

ŽIVĚ
Trump přivítal maďarského premiéra Orbána v Bílém domě. Na programu je Rusko a ropa

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 28 minutami
Aktivisté mohou slavit. Izraelský cyklistický tým přišel o hlavního sponzora

Aktivisté mohou slavit. Izraelský cyklistický tým přišel o hlavního sponzora

Cyklistická stáj Israel-Premier Tech přišla o hlavního sponzora společnost Premier Tech.
Aktualizováno před 44 minutami
Rybakinová otočila tvrdý souboj a je první finalistkou Turnaje mistryň

Rybakinová otočila tvrdý souboj a je první finalistkou Turnaje mistryň

Tenistka Jelena Rybakinová z Kazachstánu porazila Američanku Jessicu Pegulaovou 4:6, 6:4, 6:3 a stala se první finalistkou Turnaje mistryň.
Aktualizováno před 49 minutami
Rusové ocenili "symbolické gesto" Okamury. Z okna sněmovny sundal ukrajinskou vlajku

ŽIVĚ
Rusové ocenili "symbolické gesto" Okamury. Z okna sněmovny sundal ukrajinskou vlajku

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Na české pravici se chystá velké loučení. Čtyři roky k sobě měli velmi blízko

Na české pravici se chystá velké loučení. Čtyři roky k sobě měli velmi blízko

Petr Fiala, Markéta Pekarová Adamová a Marian Jurečka vytvořili trojici, která si velmi rozuměla i lidsky a s viditelným potěšením dělala kampaň.
před 1 hodinou
Proč je ruský popík tak spřízněn s mocí? A co "neposlušná" první dáma Pugačovová?

Proč je ruský popík tak spřízněn s mocí? A co "neposlušná" první dáma Pugačovová?

V podcastu Kaviárové tousty novinář Jiří Just a publicistka Lucie Sulovská probírají třeskuté události posledního týdne.
před 2 hodinami
Zemanovi odstranili kus tlustého střeva, nález nebyl zhoubný

Zemanovi odstranili kus tlustého střeva, nález nebyl zhoubný

Bývalému prezidentovi Miloši Zemanovi v pražské Fakultní nemocnici v Motole odstranili kus tlustého střeva. Nález byl nezhoubný.
Další zprávy