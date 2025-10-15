Zahraničí

Krůček ke katastrofě. Putin spěje k bodu, ze kterého není návratu, míní ruský novinář

Blahoslav Baťa Blahoslav Baťa
před 3 hodinami
Rusové po setkání Vladimira Putina s Donaldem Trumpem nabyli dojmu, že Spojené státy zmizely ze seznamu jejich úhlavních nepřátel. Podle Alexandera Baunova z Carnegie Russia Eurasia Center si za svého největšího arcilotra dosadili Evropu. Hrozí, že jeden přehnaný krok vpřed může vést ke katastrofickému scénáři.
Putinův vzkaz Evropanům z Valdaje: „Rusko chce zaútočit na NATO? Autosugesce je vážná věc.“ | Video: Reuters

Americký prezident Donald Trump dal na Aljašce ruskému vůdci Vladimiru Putinovi najevo, že je ochotný se s ním domluvit na ukončení bojů i za některých podmínek ruského vůdce. Odpovědí kremelského mocnáře byly silnější útoky na Ukrajinu. Navíc zintenzivnil hybridní válku, když vyslal na evropské země NATO drony. 

Zdá se, že se Kreml rozhodl využít vnitřních rozporů v Severoatlantické alianci a usilovat o symbolické vítězství nad Západem, píše exilový ruský server Meduza. Cituje novináře a diplomata Baunova, který zkoumá, proč Putin opět riskuje opakování chyb z roku 2022 (zahájení rozsáhlé invaze na Ukrajinu) tím, že zase eskaluje konflikt se Západem.

Související

Mrazivý simulátor válečné hrozby. Začalo to drony na Václaváku, líčí "premiér" Mlynář

Spotlight - Vladimír Mlynář
24:16

"Z pohledu Kremlu je Evropa slabá, izolovanější a zranitelnější. Stala se poslední překážkou ‚ruského vítězství‘. Nástroje pro zastrašování Ukrajinců se už v podstatě vyčerpaly, ale Evropané, stále nezvyklí na takové útoky, jsou jiná věc. Pokud narušení provozu letišť nezabere, Moskva může útočit na energetickou infrastrukturu," tvrdí vedoucí pracovník Carnegie Russia Eurasia Center v Berlíně.

Hybridní povaha těchto útoků podle něho ale oslabuje jejich přesvědčovací sílu. Kreml chce trestat Evropany za podporu Ukrajiny, narušit jejich každodenní život a vykreslit Západ jako slabý a nerozhodný. "Evropské vlády ale nedotlačí k otevřenému uznání této slabosti nebo k tomu, aby se tato slabost stala nepopiratelnou," je přesvědčený Baunov.

Evropa nyní mluví nejen o přezbrojení kontinentu a "dronové zdi" podél východního křídla NATO, ale také o návrhu nechat obranu proti dronům na jednotlivých zemích. Cílem je urychlit rozhodování, posílit místní obranný průmysl a vyhnout se tomu, aby byl každý bezpilotní stroj v blízkosti letiště považován za potenciální spouštěč článku 5 NATO (ozbrojený útok proti jednomu členskému státu je považován za útok proti všem).

Související

Opět tajemné drony. Tři tisíce lidí uvázly na mnichovském letišti, Putin žertoval

Mnichov letiště

"Jinými slovy, NATO je plně schopné racionálně zvýšit svůj práh bolesti - dostatečně vysoko, aby chránilo svou vlastní bezpečnost a důvěryhodnost. V reakci na nejednoznačné ruské útoky nabízí reakci, která je stejně nejednoznačná, ale přesto hmatatelná - signalizuje ne zbabělost, ale strategickou schopnost rozlišovat mezi úrovněmi hrozeb," upozorňuje Baunov.

Putin se podle něho pomalu posouvá k válce. Tentokrát se Západem, a proto, aby si zachoval tvář. "Znovu se ukazuje, že hrozba funguje pouze jako hrozba, nic jiného. Jaderné řinčení zbraněmi nemá stejný dopad jako skutečná bomba a hybridní útoky vyvolávají hybridní reakce - ne kolaps vojenské aliance, a to ani v symbolické rovině," poukazuje Baunov. Stejně jako na Ukrajině může Kreml zjistit, že jeho cíle jsou s nástroji, které si zvolil, nedosažitelné. 

"Aby se Putin vyhnul symbolické porážce, může se přiblížit k bodu, odkud není návratu, aby jeho hrozby byly přesvědčivější. Tím, že testuje odhodlání NATO a snaží se Evropu odradit od pomoci Kyjevu, riskuje, že vytvoří svůj vlastní moment Františka Ferdinanda (d’Este). Koneckonců, nikdo neví, kde může přistát zbloudilý dron," odkazuje Baunov k atentátu na následníka rakousko-uherského trůnu, který se stal záminkou pro rozpoutání první světové války.

Ostrý vzkaz do Kremlu: "Nenaříkejte, až sestřelíme vaše letadla," varují Poláci. (Celý článek s videem zde)

Vzkaz Radosława Sikorského Rusku | Video: x / @visegrad24
 
Mohlo by vás zajímat

Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

"Aby lidé přestali chlastat." V ruském regionu výrazně přiškrtili prodej alkoholu

"Aby lidé přestali chlastat." V ruském regionu výrazně přiškrtili prodej alkoholu

USA zaútočily u pobřeží Venezuely na další loď, která podle Trumpa převážela drogy

USA zaútočily u pobřeží Venezuely na další loď, která podle Trumpa převážela drogy

Trump mění taktiku. Spojené státy pomáhají Kyjevu „působit Rusům bolest“

Trump mění taktiku. Spojené státy pomáhají Kyjevu „působit Rusům bolest“
0:59
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ruský útok na Ukrajinu 2022 Rusko Ukrajina Evropská unie (EU) NATO dron Vladimir Putin video Video Aktuálně.cz titulky Přehled zpráv

Právě se děje

Aktualizováno před 23 minutami
Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

ŽIVĚ
Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 23 minutami
Konec lepení na sklo. Za dálnice se v Rakousku bude platit už jen digitálně

Konec lepení na sklo. Za dálnice se v Rakousku bude platit už jen digitálně

Naposledy příští rok bude k dispozici rakouská dálniční známka ve fyzické podobě, od roku 2027 ji bez výjimky nahradí její elektronická verze.
Aktualizováno před 35 minutami
Pokud jsou Turkova vyjádření autentická, nemůže být ministrem, řekl Pavel

ŽIVĚ
Pokud jsou Turkova vyjádření autentická, nemůže být ministrem, řekl Pavel

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že k personáliím se ANO, hnutí SPD a strana Motoristé sobě vrátí třeba za měsíc či měsíc a půl.
před 47 minutami
Prázdná brána Čechům svědčí. První góly v sezoně takhle dali Hertl i Faksa
0:57

Prázdná brána Čechům svědčí. První góly v sezoně takhle dali Hertl i Faksa

Brankář Lukáš Dostál pomohl 25 zákroky Anaheimu k výhře 4:3 nad Pittsburghem.
před 57 minutami
Turek vyhrožoval malůvkou šibenice zaměstnanci saúdskoarabské ambasády

Turek vyhrožoval malůvkou šibenice zaměstnanci saúdskoarabské ambasády

Čestný prezident Motoristů Filip Turek před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.
před 1 hodinou
"Aby lidé přestali chlastat." V ruském regionu výrazně přiškrtili prodej alkoholu

"Aby lidé přestali chlastat." V ruském regionu výrazně přiškrtili prodej alkoholu

Úřady v autonomní Altajské republice v Rusku se rozhodly zakázat prodej lihovin o víkendech a svátcích a omezit o všedních dnech.
před 1 hodinou
Hrozí, že po konci války přijdou do Česka muži ze zákopů, říká šéf NCOZ

Hrozí, že po konci války přijdou do Česka muži ze zákopů, říká šéf NCOZ

Šéf Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) varuje před příchodem gangů po konci války na Ukrajině.
Další zprávy