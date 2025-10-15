Krůček ke katastrofě. Putin spěje k bodu, ze kterého není návratu, míní ruský novinář

Americký prezident Donald Trump dal na Aljašce ruskému vůdci Vladimiru Putinovi najevo, že je ochotný se s ním domluvit na ukončení bojů i za některých podmínek ruského vůdce. Odpovědí kremelského mocnáře byly silnější útoky na Ukrajinu. Navíc zintenzivnil hybridní válku, když vyslal na evropské země NATO drony.
Zdá se, že se Kreml rozhodl využít vnitřních rozporů v Severoatlantické alianci a usilovat o symbolické vítězství nad Západem, píše exilový ruský server Meduza. Cituje novináře a diplomata Baunova, který zkoumá, proč Putin opět riskuje opakování chyb z roku 2022 (zahájení rozsáhlé invaze na Ukrajinu) tím, že zase eskaluje konflikt se Západem.
"Z pohledu Kremlu je Evropa slabá, izolovanější a zranitelnější. Stala se poslední překážkou ‚ruského vítězství‘. Nástroje pro zastrašování Ukrajinců se už v podstatě vyčerpaly, ale Evropané, stále nezvyklí na takové útoky, jsou jiná věc. Pokud narušení provozu letišť nezabere, Moskva může útočit na energetickou infrastrukturu," tvrdí vedoucí pracovník Carnegie Russia Eurasia Center v Berlíně.
Hybridní povaha těchto útoků podle něho ale oslabuje jejich přesvědčovací sílu. Kreml chce trestat Evropany za podporu Ukrajiny, narušit jejich každodenní život a vykreslit Západ jako slabý a nerozhodný. "Evropské vlády ale nedotlačí k otevřenému uznání této slabosti nebo k tomu, aby se tato slabost stala nepopiratelnou," je přesvědčený Baunov.
Evropa nyní mluví nejen o přezbrojení kontinentu a "dronové zdi" podél východního křídla NATO, ale také o návrhu nechat obranu proti dronům na jednotlivých zemích. Cílem je urychlit rozhodování, posílit místní obranný průmysl a vyhnout se tomu, aby byl každý bezpilotní stroj v blízkosti letiště považován za potenciální spouštěč článku 5 NATO (ozbrojený útok proti jednomu členskému státu je považován za útok proti všem).
"Jinými slovy, NATO je plně schopné racionálně zvýšit svůj práh bolesti - dostatečně vysoko, aby chránilo svou vlastní bezpečnost a důvěryhodnost. V reakci na nejednoznačné ruské útoky nabízí reakci, která je stejně nejednoznačná, ale přesto hmatatelná - signalizuje ne zbabělost, ale strategickou schopnost rozlišovat mezi úrovněmi hrozeb," upozorňuje Baunov.
Putin se podle něho pomalu posouvá k válce. Tentokrát se Západem, a proto, aby si zachoval tvář. "Znovu se ukazuje, že hrozba funguje pouze jako hrozba, nic jiného. Jaderné řinčení zbraněmi nemá stejný dopad jako skutečná bomba a hybridní útoky vyvolávají hybridní reakce - ne kolaps vojenské aliance, a to ani v symbolické rovině," poukazuje Baunov. Stejně jako na Ukrajině může Kreml zjistit, že jeho cíle jsou s nástroji, které si zvolil, nedosažitelné.
"Aby se Putin vyhnul symbolické porážce, může se přiblížit k bodu, odkud není návratu, aby jeho hrozby byly přesvědčivější. Tím, že testuje odhodlání NATO a snaží se Evropu odradit od pomoci Kyjevu, riskuje, že vytvoří svůj vlastní moment Františka Ferdinanda (d’Este). Koneckonců, nikdo neví, kde může přistát zbloudilý dron," odkazuje Baunov k atentátu na následníka rakousko-uherského trůnu, který se stal záminkou pro rozpoutání první světové války.