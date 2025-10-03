Výbušniny ukryté v plechovkách od kukuřice. Stopy plánovaného teroru vedou do Ruska

"Jedna z verzí předpokládá, že GRU připravovala teroristické činy s použitím dronů a plechovek s výbušninami místo kukuřice," citovala Gazeta Wyborza zdroj napojený na Agenturu vnitřní bezpečnosti (ABW) a Národní prokuraturu.
Výbušniny převážel ukrajinský kurýr
V centru vyšetřování stojí Ukrajinec Władysław D., žijící v Katovicích. Podle polských úřadů pracoval jako kurýr pro GRU a během léta 2024 třikrát vycestoval z Polska do Litvy. Úkoly měl dostávat prostřednictvím sociální sítě Telegram od uživatele vystupujícího pod přezdívkou "Bojovník".
Při jedné z cest vykopal na hřbitově v litevském Kaunasu ukryté konzervy a přepravil je do Polska, kde je schoval poblíž dálnice A2. Později, když litevská kontrarozvědka část zásob odhalila, zjistila, že konzervy obsahují výbušniny. Podle odborníků by se síla každé konzervy mohla rovnat ekvivalentu 1,4 kilogramu TNT, uvádí Polskie Radio 24.
V Polsku však skryté plechovky zmizely. "Nevíme přesně, co se v chybějících plechovkách nacházelo, a nemůžeme potvrdit, že obsahovaly i výbušniny. Tento závěr se ale zdá jako velmi pravděpodobný," řekl zdroj z ABW.
Síť agentů sahá hlouběji
Vyšetřování navíc ukázalo, že nešlo o ojedinělou akci. Władysław D. během jiné mise zajišťoval také přepravu balíků pro litevského agenta GRU Alexandra S. Tyto zásilky byly následně odeslány z Vilniusu kurýrními společnostmi do různých evropských zemí.
Ze zásilek poté tři během přepravy vzplály - v kamionu poblíž Varšavy, na letišti v Lipsku a ve skladu v Birminghamu. Čtvrtou se podařilo polské policii včas zadržet. Ačkoli nebyly hlášeny žádné oběti, úřady varovaly, že katastrofě se podařilo zabránit jen těsně.
ABW zatím nezveřejnila žádné bližší podrobnosti, ale podle Gazety Wyborczej průběžně prověřuje i další osoby a možné související případy. Zadrženému hrozí v Polsku doživotní trest.
Odhalení přichází jen krátce poté, co americký Institut pro studium války (ISW) varoval před možnými sabotážními operacemi Ruska a Běloruska. Ty by podle analytiků mohly být vedeny s cílem destabilizace Polska a ohrožení jeho kritické infrastruktury s cílem svést útoky na Ukrajinu.