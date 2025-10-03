Zahraničí

Výbušniny ukryté v plechovkách od kukuřice. Stopy plánovaného teroru vedou do Ruska

Martin Sluka Martin Sluka
před 8 minutami
Ruská rozvědka GRU podle polského deníku Gazeta Wyborcza pravděpodobně připravovala sérii teroristických útoků v Polsku, v Litvě a v Německu. Jako zbraně jim měly sloužit drony a plechovky od kukuřice naplněné výbušninami, ukryté na hřbitově v Litvě. Obdobnou skrýš v Polsku už ale policisté našli prázdnou.
Ilustrační foto.

"Jedna z verzí předpokládá, že GRU připravovala teroristické činy s použitím dronů a plechovek s výbušninami místo kukuřice," citovala Gazeta Wyborza zdroj napojený na Agenturu vnitřní bezpečnosti (ABW) a Národní prokuraturu.

Výbušniny převážel ukrajinský kurýr

V centru vyšetřování stojí Ukrajinec Władysław D., žijící v Katovicích. Podle polských úřadů pracoval jako kurýr pro GRU a během léta 2024 třikrát vycestoval z Polska do Litvy. Úkoly měl dostávat prostřednictvím sociální sítě Telegram od uživatele vystupujícího pod přezdívkou "Bojovník".

Při jedné z cest vykopal na hřbitově v litevském Kaunasu ukryté konzervy a přepravil je do Polska, kde je schoval poblíž dálnice A2. Později, když litevská kontrarozvědka část zásob odhalila, zjistila, že konzervy obsahují výbušniny. Podle odborníků by se síla každé konzervy mohla rovnat ekvivalentu 1,4 kilogramu TNT, uvádí Polskie Radio 24.

V Polsku však skryté plechovky zmizely. "Nevíme přesně, co se v chybějících plechovkách nacházelo, a nemůžeme potvrdit, že obsahovaly i výbušniny. Tento závěr se ale zdá jako velmi pravděpodobný," řekl zdroj z ABW.

Síť agentů sahá hlouběji

Vyšetřování navíc ukázalo, že nešlo o ojedinělou akci. Władysław D. během jiné mise zajišťoval také přepravu balíků pro litevského agenta GRU Alexandra S. Tyto zásilky byly následně odeslány z Vilniusu kurýrními společnostmi do různých evropských zemí.

Ze zásilek poté tři během přepravy vzplály - v kamionu poblíž Varšavy, na letišti v Lipsku a ve skladu v Birminghamu. Čtvrtou se podařilo polské policii včas zadržet. Ačkoli nebyly hlášeny žádné oběti, úřady varovaly, že katastrofě se podařilo zabránit jen těsně.

ABW zatím nezveřejnila žádné bližší podrobnosti, ale podle Gazety Wyborczej průběžně prověřuje i další osoby a možné související případy. Zadrženému hrozí v Polsku doživotní trest.

Odhalení přichází jen krátce poté, co americký Institut pro studium války (ISW) varoval před možnými sabotážními operacemi Ruska a Běloruska. Ty by podle analytiků mohly být vedeny s cílem destabilizace Polska a ohrožení jeho kritické infrastruktury s cílem svést útoky na Ukrajinu.

 
Rusko úspěšně válčí, Kyjev by měl žádat o mír, tvrdil prezident Putin v Soči

Rusko úspěšně válčí, Kyjev by měl žádat o mír, tvrdil prezident Putin v Soči

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Pekarové nefungovaly eDoklady. Odvoleno už mají premiér i prezident

Pekarové nefungovaly eDoklady. Odvoleno už mají premiér i prezident

Veškeré dění kolem voleb do Poslanecké sněmovny sledujeme v online reportáži.
Výbušniny ukryté v plechovkách od kukuřice. Stopy plánovaného teroru vedou do Ruska

Výbušniny ukryté v plechovkách od kukuřice. Stopy plánovaného teroru vedou do Ruska

Ruská rozvědka GRU se pravděpodobně připravovala na sérii teroristických útoků v Polsku, v Litvě a v Německu - za použití dronů a ukrytých výbušnin.
Tragický omyl při útoku na synagogu. Dvě ze tří obětí postřelili policisté

Tragický omyl při útoku na synagogu. Dvě ze tří obětí postřelili policisté
Při útoku během bohoslužby při oslavě židovského svátku Jom Kipur v synagoze hebrejského sboru Heaton Park na severu města byli zabiti dva členové židovské komunity a čtyři další utrpěli vážná zranění.
Policie obdržela první hlášení přibližně v 9:37, kdy muž oznámil, že auto najelo do lidí a následně byl pobodán člen ochranky. Incident byl okamžitě vyhodnocen jako závažný.
"Na západním okruhu klid." Město se bez vojáků obejde, ale neví, co s "autobusákem"

"Na západním okruhu klid." Město se bez vojáků obejde, ale neví, co s "autobusákem"

Předvolební série reportáží deníku Aktuálně.cz zavítala do Jihočeského kraje. Podívejte se, jak se žije v Táboře a Malšicích.
Klaus řečnil v Maďarsku o Thatcherové, v Budapešti se potkal s Orbánem

Klaus řečnil v Maďarsku o Thatcherové, v Budapešti se potkal s Orbánem

Bývalý prezident je v Budapešti na konferenci, kterou pořádá místní konzervativní středisko Danube Institut.
"Nikdo není tak zajímavý jako on." České posile věští i místo vedle superhvězdy

"Nikdo není tak zajímavý jako on." České posile věští i místo vedle superhvězdy

Český útočník David Tomášek ukazuje v přípravném kempu Edmontonu, co dokáže "neznámý" Evropan, a míří do hlavního týmu.
