Českou ambasádu v Moskvě pomalovali vulgárními nápisy. Jsou v češtině

Lipavský zveřejnil fotografie, jak vypadá česká ambasáda v Moskvě po činu vandalů. "Každý stát musí zajistit ochranu diplomatů a bezpečnost zastupitelských úřadů. Tento útok je nepřijatelný," napsal šéf české diplomacie.
Takhle dopadla česká ambasáda v Moskvě po řádění vandalů. Obrázek si udělejte sami. Velvyslanec Daniel Koštoval osobně předá protestní nótu na ministerstvu zahraničí. Budeme se dožadovat informací o zadržených a kompenzace za majetkovou újmu. Každý stát musí zajistit ochranu… pic.twitter.com/9tEoIjJnYX— Jan Lipavský (@JanLipavsky) September 29, 2025
Česko-ruské vztahy jsou zejména kvůli pokračující válce na Ukrajině už několik let na bodu mrazu.
Přiipravujeme podrobnosti.