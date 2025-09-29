Zahraničí

Českou ambasádu v Moskvě pomalovali vulgárními nápisy. Jsou v češtině

ČTK ČTK
před 25 minutami
Budovu českého velvyslanectví v Moskvě někdo pomaloval vulgárními obrázky a nápisy v češtině. Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr. za Spolu) na síti X uvedl, že velvyslanec Daniel Koštoval osobně předá protestní nótu na ruském ministerstvu zahraničí, v níž se Česko bude dožadovat informací o zadržených a kompenzace za majetkovou újmu.
Lipavský zveřejnil fotografie, jak vypadá česká ambasáda v Moskvě po činu vandalů. "Každý stát musí zajistit ochranu diplomatů a bezpečnost zastupitelských úřadů. Tento útok je nepřijatelný," napsal šéf české diplomacie.

Česko-ruské vztahy jsou zejména kvůli pokračující válce na Ukrajině už několik let na bodu mrazu.

Přiipravujeme podrobnosti.

 
