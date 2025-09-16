Zahraničí

Ukrajinské děti podstupují převýchovu na řadě míst v Rusku, uvádí studie

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Děti z Ukrajiny byly odvezeny na nejméně 210 míst v Rusku a na Moskvou okupovaném ukrajinském území, uvedla Laboratoř pro humanitární výzkum americké Yaleovy univerzity ve své nejnovější zprávě nazvané "Ukradené ukrajinské děti: Uvnitř ruské sítě převýchovy a militarizace".
Archivní fotografie po ruském dronovém útoku na Kyjev.
Archivní fotografie po ruském dronovém útoku na Kyjev. | Foto: Reuters

Ve většině lokalit se podle ní odehrává převýchova dětí, která zahrnuje kulturní, vlastenecké nebo vojenské programy, jež jsou v souladu s proruským postojem a optikou. Moskva se k této zprávě zatím nevyjádřila, napsala dnes agentura Reuters.

Podle Kyjeva Rusové v rozporu s Ženevskými úmluvami nelegálně odvlekli více než 19.500 dětí, podle výzkumu by jich mohlo být podstatně více. Podle ukrajinských úřadů se mezitím přes 1600 deportovaných dětí podařilo do vlasti vrátit. Moskva popírá odebírání dětí proti jejich vůli a tvrdí, že byly přemístěny, aby nepřišly k úhoně během bojů ve válečné zóně. Ukrajina se brání celoplošné ruské invazi od února 2022.

HRL nyní uvedla, že identifikovala nově 156 míst, kam Rusové ukrajinské děti od začátku invaze do sousední země umístili. V předchozích zjištěních informovala o 54 takovýchto lokacích. "Jejich skutečný počet je pravděpodobně vyšší, protože výzkum řadu míst stále vyšetřuje a mohou existovat další lokace, které dosud nebyly identifikovány. Rusové podle laboratoře umístili ukrajinské děti mimo jiné do vojenských škol, zdravotnických nebo náboženských zařízení, sirotčinců, táborů, sanatorií ale i na vojenskou základnu.

Přinejmenším na 130 místech byly podle humanitárního výzkumu americké Yaleovy univerzity ukrajinské děti podrobeny převýchově. V asi pětině zařízení jde o militarizační programy, jejichž součástí je bojový výcvik, montáže dronů, slavnostní přehlídky či vojenská historie. "Děti z Ukrajiny podstoupily vojenský výcvik v nejméně 39 lokalitách identifikovaných univerzitou," uvádí se ve zprávě, podle níž zhruba polovinu zařízení spravuje přímo ruská vláda.

"Tato studie sice neodpovídá na otázku, kolik dětí z Ukrajiny je v současné době v ruském držení, ale odhaluje logistickou a operační kapacitu vynaloženou na rusifikaci dětí odebraných z jejich domovských komunit na Ukrajině," uvádí výzkum v úvodním slovu ke zprávě. Rusko podle něj provozuje potenciálně bezprecedentní systém rozsáhlých zařízení pro převýchovu, vojenský výcvik a ubytování, které jsou schopny pojmout desítky tisíc dětí z Ukrajiny.

Mezinárodní trestní soud v roce 2023 vydal zatykače na ruského prezidenta Vladimira Putina a zmocněnkyni Kremlu pro práva dětí Mariji Lvovovou-Bělovovou kvůli podezření z nezákonného odvlečení ukrajinských dětí do Ruska, což je válečný zločin, připomněla agentura Reuters.

Nejnovější zpráva Laboratoře pro humanitární výzkum Yaleovy univerzity je čtvrtou v řadě na téma ukrajinských dětí odvlečených do Ruska a je založena na informacích z otevřených zdrojů a na komerčních satelitních snímcích. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se vrátil do Bílého domu letos v lednu, přitom ukončila financování tohoto programu. HRL mezitím požádala veřejnost o příspěvky, aby mohla ve své práci pokračovat.

 
