Podivné námluvy. Rusko píše do země NATO, chce zpátky svoji "zázračnou zbraň"

Rusko chce od Turecka zpátky odkoupit protivzdušné raketové systémy S-400, které zemi dodalo v roce 2019. Jde o zbraně, které Ankara koupila v roce 2017 za 2,5 miliardy dolarů, což tehdy vyvolalo diplomatický konflikt se Spojenými státy.
Rusko systémy S-400 poptává zpět, protože jich má ve svých zásobách nedostatek a zároveň roste poptávka dalších zemí po těchto systémech protivzdušné obrany, píše turecký deník Nefes. Moskva by ocenila jejich rychlé doplnění i vzhledem ke ztrátám na frontě. 

Turecko by mohlo prodej zvážit, protože pro něj zbraně nejsou zase tak výhodné. Jednak rakety k systémům S-400 dosáhly už poloviny své životnosti, zároveň systémy S-400 nejsou začleněné do společných obranných systémů a struktury NATO, tudíž jsou pro Turecko, jako členskou zemi Severoatlantické aliance, méně strategicky hodnotné. Tyto zbraně navíc vyžadují nákladnou údržbu.

Turecko, které aktivně vyvíjí vlastní systém protivzdušné obrany "Celik Kubbe" (Ocelová kupole), je stále méně závislé na ruských systémech. Zároveň se země snaží zrušit sankce USA uvalené na základě zákona CAATSA, které následovaly po nákupu systémů S-400. Turci kvůli tomu například nemůžou od Američanů nakoupit supermoderní stíhačky F-35.

I když Ankara doposud oficiálně nepotvrdila, že by Moskvě zbraně prodala zpět, zdroje poukazují na "pozitivní přístup" Turecka k případné dohodě s Ruskem.

Rusko navíc opět odložilo dodávku nejnovějších protivzdušných systémů S-400 do Indie z důvodu vlastních potřeb. Na bilaterálním setkání indického ministra obrany Rajnatha Singha a ruského ministra obrany Andreje Belousova se řešilo projednání nových termínů dodávek, ke kterým má dojít až v roce 2026 nebo 2027.

Systém S-400 je pilířem ruské vzdušné obrany. Sami Rusové kolem něj vytvořili auru pomalu zázračné zbraně, která ochrání ruské nebe před jakýmkoliv nebezpečím. Pověsti této zbraně opakovaně uškodily ukrajinské útoky. Naposledy v červnu drony ukrajinské vojenské rozvědky HUR zničily radiolokátory a odpalovací zařízení raket tohoto systému na okupovaném Krymu.

