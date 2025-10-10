Zahraničí

"Rusové házejí rakety po všem." Odborníci kroutí hlavou nad podivným útokem na pole

Blahoslav Baťa Blahoslav Baťa
před 2 hodinami
Ruská armáda zaútočila na ukrajinské kamiony. Tvrdí, že převážely drony s dlouhým doletem, které poslední týdny ničí ruské ropné rafinerie. Podle Ukrajinců ale jen svážely sklizeň z polí. Za pravdu jim v tom dává britský analytik, který zkoumal satelitní snímky z místa úderu.
Rusko oznámilo, že útočilo na ukrajinské kamiony s drony. „Bylo v nich jen obilí,“ tvrdí Ukrajina a nezávislý analytik. | Video: Aktuálně.cz/Telegram/Ruské ministerstvo obrany

Video z útoku balistických střel a dronů v Černihivské oblasti zveřejnili Rusové 1. října. Tvrdili, že zabili desítky ukrajinských vojáků včetně operátorů dronů, techniků a řidičů. Zničeno mělo být na dvacet nákladních automobilů, které měly převážet sto dronů. Útoky se zaměřovaly také na vozy jedoucí po silnici z malé zanedbané letištní plochy uprostřed polí.

Ukrajinské Centrum pro boj proti dezinformacím ale citovalo místní prokuraturu s tím, že o život přišel jeden civilní řidič a zničené nákladní automobily přepravovaly úrodu. Ruské prohlášení označilo za pokus ospravedlnit další úder na civilní cíle a zakrýt smrt civilisty.

Související

Nechtějí, aby dojeli. Rusové začali lovit lokomotivy, strašákem je jejich náklad

Nové systematické bombardování Ruska se snaží způsobit chaos na ukrajinských železnicích.
1:29

Na ruském videu je vidět malá, zřejmě letištní plocha, která leží uprostřed polí. Na ní je seřazeno mnoho nákladních automobilů. Následují záběry úderů na toto místo a další silnice. Ukrajinské Centrum pro boj proti dezinformacím uvedlo, že záběry jasně ukazují, že jde o civilní dopravu bez aut s drony nebo vojáky. 

Kyle Glen, vyšetřovatel z britského Centre for Information Resilience, zkoumal ruské záběry společně se satelitními snímky. Podle něho jeden z nákladních automobilů zřejmě převážel plodinu, zatímco ostatní vypadaly prázdné. Na záběrech nejsou žádné drony, vojáci nebo cokoli, co by naznačovalo, že se jedná o vojenský cíl.

"Na satelitních snímcích z 25. září, několik dní před útokem, nebyly na letištní ploše žádné vozy, ani tam neprobíhaly žádné zemědělské práce," uvedl Glen, který záběry sdílel se serverem Business Insider. O dva dny později se objevila vozidla, která kolem letiště s největší pravděpodobností začala sklízet úrodu. 

Související

Rusové ničí obilnici Evropy a ohrožují svět hladem. Důkazy teď vidí přímo z ambasády

Zničený kombajn, traktor a secí stroj před Velvyslanectvím Ruska v Praze.

Tato aktivita trvala až do 30. září. "Nedokážu si představit, že by Ukrajinci přijeli, aby odpálili drony, a pak se tam na čtyři dny zasekli a čekali, až je Rusové zasáhnou. To nedává smysl," tvrdí Glen. To, že Rusové během své invaze prováděli útoky na obilná zařízení, je známé, upozorňuje server.

Britský expert ale přidává jiné vysvětlení. Poté co se Ukrajina zaměřila na ropná zařízení, je v Rusku nedostatek pohonných hmot a rostou jejich ceny. Glen tvrdí, že armáda dostala rozkaz narušit ukrajinské údery ještě předtím, než drony vypustí.

Není však jasné, zda operátoři ruských průzkumných dronů předávají velitelům potvrzené informace. S chybnými zprávami a špatnou koordinací úderů bojuje Rusko po celou dobu své agrese. "Zdá se, že loví cokoli, a asi neprovádějí vícestupňovou kontrolu - jen tam pošlou střelu a doufají, že je to vojenský cíl," myslí si Glen.

Nejjasnější důkaz o stavu Ruska. Sen o supervelmoci je v prachu, píše The Atlantic. (Celý článek s videem zde)

Šéf britské rozvědky: Putin si ukousl příliš velké sousto. Jak Rusko upadá, tak Čína stoupá. | Video: Reuters
 
Mohlo by vás zajímat

Filipíny zasáhlo silné zemětřesení, úřady varují před tsunami

Filipíny zasáhlo silné zemětřesení, úřady varují před tsunami

Mír na dohled. Izraelská vláda schválila dohodu o příměří v Gaze

Mír na dohled. Izraelská vláda schválila dohodu o příměří v Gaze

"Je to na vyloučení z NATO!" Trump kárá Španělsko a (znovu) hrozí Putinovi

"Je to na vyloučení z NATO!" Trump kárá Španělsko a (znovu) hrozí Putinovi

Zdrcující zprávy z Ukrajiny: "Rozpadá se to," říkají vojáci, Rusko postupuje rychle

Zdrcující zprávy z Ukrajiny: "Rozpadá se to," říkají vojáci, Rusko postupuje rychle
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ruský útok na Ukrajinu 2022 Rusko Ukrajina dron pole úroda

Právě se děje

před 8 minutami
Siniaková nejprve zaskočila favoritku, pak však dostala "kanára" a nakonec prohrála

Siniaková nejprve zaskočila favoritku, pak však dostala "kanára" a nakonec prohrála

Pegulaová využila v rozhodující sadě oba své brejkboly, naopak rodačka z Hradce Králové neproměnila ani jeden ze čtyř, které si vypracovala.
Aktualizováno před 21 minutami
Pavel brzdí zrození vlády, "kopíruje" Zemana. Soud si řekl o Babiše

ŽIVĚ
Pavel brzdí zrození vlády, "kopíruje" Zemana. Soud si řekl o Babiše

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
před 33 minutami
Filipíny zasáhlo silné zemětřesení, úřady varují před tsunami

Filipíny zasáhlo silné zemětřesení, úřady varují před tsunami

Zatím nejsou zprávy o škodách a obětech.
před 59 minutami
Boston má druhou výhru, Pastrňák i Zacha přihrávali. Zářili Chytil a gólman Dobeš

Boston má druhou výhru, Pastrňák i Zacha přihrávali. Zářili Chytil a gólman Dobeš

Bruins porazili Chicago 4:3 v prodloužení.
před 1 hodinou
Mír na dohled. Izraelská vláda schválila dohodu o příměří v Gaze

Mír na dohled. Izraelská vláda schválila dohodu o příměří v Gaze

"Vláda právě schválila rámec pro propuštění všech rukojmích - živých i mrtvých," oznámila kancelář šéfa izraelské vlády.
před 1 hodinou
Nenechte si ujít: John Wick v sukních nebo nejchytlavější píseň z Eurovize v Praze
Přehled

Nenechte si ujít: John Wick v sukních nebo nejchytlavější píseň z Eurovize v Praze

Jsou filmy, výstavy, koncerty či divadelní hry, které stojí za to vidět. Nabízíme výběr těch, které by příští týden neměly uniknout vaší pozornosti.
Aktualizováno před 1 hodinou
"Je to na vyloučení z NATO!" Trump kárá Španělsko a (znovu) hrozí Putinovi

ŽIVĚ
"Je to na vyloučení z NATO!" Trump kárá Španělsko a (znovu) hrozí Putinovi

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy