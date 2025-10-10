"Rusové házejí rakety po všem." Odborníci kroutí hlavou nad podivným útokem na pole

Video z útoku balistických střel a dronů v Černihivské oblasti zveřejnili Rusové 1. října. Tvrdili, že zabili desítky ukrajinských vojáků včetně operátorů dronů, techniků a řidičů. Zničeno mělo být na dvacet nákladních automobilů, které měly převážet sto dronů. Útoky se zaměřovaly také na vozy jedoucí po silnici z malé zanedbané letištní plochy uprostřed polí.
Ukrajinské Centrum pro boj proti dezinformacím ale citovalo místní prokuraturu s tím, že o život přišel jeden civilní řidič a zničené nákladní automobily přepravovaly úrodu. Ruské prohlášení označilo za pokus ospravedlnit další úder na civilní cíle a zakrýt smrt civilisty.
Na ruském videu je vidět malá, zřejmě letištní plocha, která leží uprostřed polí. Na ní je seřazeno mnoho nákladních automobilů. Následují záběry úderů na toto místo a další silnice. Ukrajinské Centrum pro boj proti dezinformacím uvedlo, že záběry jasně ukazují, že jde o civilní dopravu bez aut s drony nebo vojáky.
Kyle Glen, vyšetřovatel z britského Centre for Information Resilience, zkoumal ruské záběry společně se satelitními snímky. Podle něho jeden z nákladních automobilů zřejmě převážel plodinu, zatímco ostatní vypadaly prázdné. Na záběrech nejsou žádné drony, vojáci nebo cokoli, co by naznačovalo, že se jedná o vojenský cíl.
"Na satelitních snímcích z 25. září, několik dní před útokem, nebyly na letištní ploše žádné vozy, ani tam neprobíhaly žádné zemědělské práce," uvedl Glen, který záběry sdílel se serverem Business Insider. O dva dny později se objevila vozidla, která kolem letiště s největší pravděpodobností začala sklízet úrodu.
Tato aktivita trvala až do 30. září. "Nedokážu si představit, že by Ukrajinci přijeli, aby odpálili drony, a pak se tam na čtyři dny zasekli a čekali, až je Rusové zasáhnou. To nedává smysl," tvrdí Glen. To, že Rusové během své invaze prováděli útoky na obilná zařízení, je známé, upozorňuje server.
Britský expert ale přidává jiné vysvětlení. Poté co se Ukrajina zaměřila na ropná zařízení, je v Rusku nedostatek pohonných hmot a rostou jejich ceny. Glen tvrdí, že armáda dostala rozkaz narušit ukrajinské údery ještě předtím, než drony vypustí.
Není však jasné, zda operátoři ruských průzkumných dronů předávají velitelům potvrzené informace. S chybnými zprávami a špatnou koordinací úderů bojuje Rusko po celou dobu své agrese. "Zdá se, že loví cokoli, a asi neprovádějí vícestupňovou kontrolu - jen tam pošlou střelu a doufají, že je to vojenský cíl," myslí si Glen.