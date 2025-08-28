Zahraničí

Peskov šokoval cynismem. Úspěšný útok, řekl po náletu, který v Kyjevě zabíjel děti

ČTK mk ČTK, mk
před 22 minutami
Za mimořádně cynické označují ukrajinská média prohlášení mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova. Rus bezprostředně po útoku na Kyjev mimo jiné prohlásil, že ozbrojené síly Moskvy pokračují v "úspěšných úderech" proti vojenským cílům na Ukrajině a že Rusko nadále zachovává zájem o pokračování vyjednávacího procesu. Počet obětí nadále stoupá, nejnověji úřady informovaly o 15 zabitých, včetně čtyř dětí.
Kreml prohlašuje, že má i nadále zájem o pokračování mírových rozhovorů o Ukrajině i přes noční útok na Kyjev | Video: Reuters

Rusko proti Ukrajině v noci vyslalo 598 dronů, dvě rakety Kinžal, devět raket Iskander-M či jejich severokorejské obdoby KN-23, 20 střel s plochou dráhou letu Ch-101, vypouštěné ze strategických bombardérů. Obráncům se podařilo zničit 563 dronů, jednu raketu Kinžal, sedm raket Iskander-M/KN-23 a 18 střel Ch-101, oznámilo ukrajinské letectvo. Protivzdušná obrana za daných okolností udělala vše, co bylo v jejích silách, zdůraznil mluvčí letectva Jurij Ihnat.

"Ruské ozbrojené síly pokračují v úderech proti vojenským a s vojskem spjatým cílům. Útoky jsou úspěšné a cíle jsou ničeny. Současně s tím Rusko zachovává zájem o pokračování vyjednávacího procesu, aby právě politickými a diplomatickými prostředky dosáhlo cílů, které si stanovilo," prohlásil mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

Ukrajinský server RBK-Ukrajina označil prohlášení Putinova mluvčího za mimořádně cynické.

Mezi zraněnými, z nichž tři desítky skončily v nemocnicích, je podle úřadů deset dětí od sedmi do 17 let. Při útoku podle ministra vnitra Ihora Klymenka jedno dítě zahynulo na místě, další podlehly zraněním v nemocnici. Rozsáhlé nálety poničily řadu obytných domů v několika čtvrtích města. Z trosek se podle ministra podařilo vyprostit tři živé, deset lidí je pohřešováno.

Putin zabíjí děti a civilisty a ničí naděje na mír, uvedl po útoku na Kyjev britský premiér Keir Starmer. Francouzský prezident Emmanuel Macron označil noční útok za barbarský. Pobouření vyjádřila také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která přislíbila další sankce proti Rusku. Ruský útok na facebooku odsoudil šéf české diplomacie Jan Lipavský jako "ohavné ruské pohrdání mírovými jednáními".

Lavrov "ve formě": Neútočíme na civilisty. Moderátorku poslal studovat do SSSR

"Buď Rusko špatně míří nebo cílí na civilisty. Co z toho to je?" zeptala se novinářka Lavrova | Video: X/atrupar
 
