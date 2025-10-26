Zahraničí

Fiasko. Plán Kremlu ztroskotal a Putin je odtržený od reality, píše ruský server

před 1 hodinou
Letní ofenziva Ruska skončila fiaskem, píše ve svém komentáři web Moscow Times. I když se v některých oblastech na Ukrajině objevovalo až šestkrát více ruských vojáků, dosáhl Kreml jen malých taktických zisků. Právě proto se Moskva teď na podzim snaží provádět intenzivnější bojové operace, reviduje svůj taktický přístup a přeskupuje síly.
Dramatické záběry ukazují ukrajinské obrněné vozidlo, které evakuovalo civilisty, pod ruskou palbou | Video: Reuters

Navzdory zjevnému neúspěchu ofenzivní kampaně ruský prezident Vladimir Putin stále tvrdí, že Rusko vyhrává, a tlačí na Ukrajinu, aby postoupila území. "Na schůzce s nejvyššími představiteli ministerstva obrany 7. října uvedl, že ukrajinské síly ustupují podél celé kontaktní linie, čímž odhalil, jak je odtržený od reality v terénu," píše Moscow Times.

Kreml se tedy nejspíš domnívá, že Rusko vydrží déle než Západ a Ukrajina a přežije válku tím, že napadenou zemi vyčerpá. Kyjev nejenže drží své pozice na frontě a zadržuje převahu ruských sil, ale také přijímá aktivní opatření ke snížení vojenských a ekonomických schopností Ruska.

Ruské velení proto čelí dilematu, jak účinně bojovat proti ukrajinským útokům na dlouhou vzdálenost. "Pokud byla velikost Ruska dříve výhodou, rozšíření ukrajinských útoků ji proměnilo v nevýhodu. Moskva není schopna ochránit celé území Ruské federace před ukrajinskými drony a raketami," hodnotí Moscow Times.

Systémy protivzdušné obrany a mobilní palebné skupiny Rusů se kvůli tomu soustředí v pohraničních oblastech a v regionech okolo Moskvy. Z toho důvodu zůstávají jejich další klíčová místa, jako jsou ropné rafinerie, infrastruktura pro fosilní paliva, zařízení obranného průmyslu a vojenské cíle bez ochrany.

Podle velitele ozbrojených sil Ukrajiny Oleksandra Syrského ukrajinské drony zasáhly v srpnu více než 60 cílů v Rusku a v září 40 míst, z toho nejméně 26 oblastí souvisejících s ruským ropným a plynárenským sektorem. Ukrajinský útok dronů na ropnou rafinerii v Ťumeni, dva tisíce kilometrů od hranic, který se odehrál 7. října, ukazuje, že už ani průmyslové srdce Uralu není v bezpečí.

Kreml se proto bude snažit kompenzovat své neúspěchy a před nástupem chladného počasí bude chtít předvést alespoň částečné výsledky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že se ruské velení soustředí hlavně na dobytí Pokrovska, místa, které je klíčové pro ruskou strategii na Donbase.

Kreml svými podzimními plány navazuje na cíle z počátku roku. Podle zástupce vedoucího prezidentské administrativy plánuje Moskva do konce roku 2025 rozšířit okupační zónu na východní Ukrajině a zcela obsadit Doněckou a Luhanskou oblast. Do konce roku 2026 chce dobýt celý levý břehu Dněpru, čímž zemi plánuje znemožnit přístup k Černému moři.

V současné době Rusové pokračují v přesunu a koncentraci vojenských jednotek směrem k Záporoží a Doněcku, zřejmě se připravují na závěrečnou bitvu o Donbas. "Ačkoliv se Moskva ze všech sil snaží dosáhnout svého cíle, při současném tempu postupu, a to ještě v nejlepším případě, by Rusku mohlo trvat roky, než uspěje," komentují Moscow Times.

Na pozadí událostí na frontě sází Kreml také na taktiku terorizování ukrajinského obyvatelstva na podzim a v zimě. Od konce srpna se ruské drony zaměřují na energetickou a plynovou infrastrukturu ve městech na frontové linii. Tuto strategii Rusové využili už v říjnu, kdy útočili na civilní infrastrukturu, včetně železničních stanic a energetických zařízení v pohraničních regionech.

V reakci na to Ukrajina zahájila několik útoků na energetickou infrastrukturu v Belgorodu a Brjanské oblasti, které způsobily výpadky elektřiny. Kyjev už předtím varoval Moskvu, že bude případně reagovat pomocí protiútoků.

Věznice vybrakoval Prigožin. Novinář v mrazivém rozhovoru odkryl, kdo válčí za Putina (celý článek s videem zde)

Spotlight Aktuálně.cz - Dmytro Karpenko | Video: Matyáš Zrno
 
