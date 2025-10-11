Putin proměnil peníze ve víno. Hodnota jeho vinařství dosahuje neuvěřitelných rozměrů

Nedaleko od Putinova vinařství se nachází to, které patří oligarchovi a bývalému majiteli fotbalového klubu Chelsea Romanu Abramovičovi. Ten na projektu s high-tech budovou a analýzami půdy podle všeho nešetřil, jenže podle úterního textu novinářů z The Insider je Abramovič stejně oproti Putinovi jenom "chudý příbuzný".
Ruskému prezidentovi s rozvojem vinného podnikání pomáhají italští a francouzští investoři a sponzoruje jej Bank Rossija, známá jako banka přátel ruského prezidenta. Do Evropy se sice kvůli sankcím nevyváží, ale na státnických recepcích už "víno Putin" mohli ochutnat asijští vůdci Kim Čong-un či Si Ťin-pching.
Putinovo vinařství je přitom podle zjištění Insideru nerentabilní, jeho čisté ztráty přesahují 10 miliard rublů (přibližně 2,6 miliardy korun). Společnosti mají obrovský dlouhodobý dluh ve výši 35,5 miliardy rublů, což je stokrát více než jejich obrat. Přitom ale rozhodně nešetří. V současné době se dokonce poblíž Krinice staví turistický komplex, v němž bude umístěno muzeum vinařství, vinotéka ve stylu jeskyně, restaurace a několik degustačních místností.
Podle ředitele ruské Transparency International Ilji Šumanova však ukazují finanční výkazy vinařství, že ztrátovost je naplánována a společnosti, které oficiálně podnik vlastní, nevypadají, že jejich cílem je vydělávat.
Podle oficiálních zpráv zveřejněných na webových stránkách Federální daňové služby jsou ztráty palácových vinařství jen o málo menší než roční rozpočet celého sousedního letoviska Gelendžik a má větší hodnotu než firma Kubaň-Vino, která má 10 tisíc hektarů vinic, tři velká vinařství produkující ročně přes 80 milionů lahví vína, největší ruskou vinici, devět samostatných distribučních divizí, restauraci, kavárnu a devatenáct obchodů.
Putinův palác
Honosný palác v Krasnodarské oblasti na jihu Černého moře ruský prezident vybavil nevyčíslitelným množstvím zlata a luxusního nábytku, v roce 2021 ale jeho tajnou rezidenci odhalil antikorupční tým zesnulého opozičního Alexeje Navalného. Dva dny předtím Navalného ruské úřady zadržely, ten nakonec zemřel ve vězení.
Uvnitř se nachází kasino, diskotéka, divadelní sál, herna nebo lázně, na stejném pozemku vyrostl hokejový stadion, kostel a právě zmíněná vinice. Výstavba podle Navalného týmu stála téměř 30 miliard korun.
Od investigace z roku 2021 se činnost paláce ani vinařství příliš nezměnila, kromě toho, že se z Old Provence přejmenovalo na Krinica. Před dvěma lety pak dokonce začalo vinařství přijímat turistické skupiny a zůstává otevřené pro veřejnost. Kromě Krinice je ale kousek od paláce další vinařství s názvem "Usadba Divnomorskoje", které rovněž patří Putinovi, je ovšem přístupné pouze vybrané skupině hostů.
Z čeho má Putin strach?
Putin se sice podle novinářů neobává miliardových ztrát vinařství, vrásky na čele mu ale způsobují útoky dronů. Podle údajů NASA FIRMS (která sleduje světové požáry - pozn. red.) pád ukrajinského dronu ve vesnici Krinica způsobil požáry, přičemž jeden z nich se nacházel pouhých 850 metrů od vinařství.
Malému požáru věnovaly místní úřady neobvyklou pozornost a na jeho uhašení věnovaly značné prostředky. Starosta Gelendžika Alexej Bogodistov oznámil, že s požárem bojovalo 330 lidí a 82 kusů techniky, včetně obojživelného letadla Be-200 a vrtulníku ruského ministerstva pro mimořádné situace.