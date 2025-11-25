Zahraničí

"Witkoff potřebuje psychiatra." V Evropě zuří kvůli méně známému bodu Trumpova míru

před 4 hodinami
Diplomaté a úředníci minulý týden bouřlivě reagovali na mírový plán pro Ukrajinu z dílny administrativy Donalda Trumpa. Pro obvykle dobře informovaný web Politico mimo jiné padala slova o skandálu. Velmi negativně hovoří evropské diplomatické špičky o vyjednavači USA s Ruskem Stevenu Witkoffovi. Nešlo přitom v tomto případě o tolik propírané územní ústupky ani redukci ukrajinské armády.
Ministři Evropské unie se sešli v Bruselu, aby projednali návrhy mírového plánu pro Ukrajinu | Video: Associated Press

Trumpův vyslanec pro jednání s Kremlem Witkoff vypracoval společně s ruským zástupcem Kirillem Dmitrijevem návrh mírového plánu ohledně války na Ukrajině. Politico se zabývá mimo jiné v Česku méně probíranou částí návrhu, podle níž by Američané získali 50 procent zisků z rekonstrukčních projektů na Ukrajině. Ty se dle návrhu mají zaplatit ze zmrazených ruských aktiv ve výši zhruba 140 miliard dolarů.

Bod 14. amerického návrhu pro mír mezi Ukrajinou a Ruskem

 Zmrazené prostředky budou využity následujícím způsobem:
- 100 miliard dolarů zmrazených ruských aktiv bude investováno do úsilí vedeného USA o obnovu Ukrajiny a investování v ní;
- USA obdrží 50 procent zisků z tohoto projektu. Evropa přidá 100 miliard dolarů na zvýšení objemu investic dostupných pro obnovu Ukrajiny. Zmrazená evropská aktiva budou uvolněna. Zbytek zmrazených ruských prostředků bude investován do samostatného americko-ruského investičního fondu, který bude realizovat společné projekty ve specifických oblastech. Tento fond bude zaměřen na posilování vztahů a zvyšování společných zájmů, aby vytvořil silnou pobídku k tomu, aby nedošlo k návratu ke konfliktu.

Diplomaté Evropské unie se podle serveru Politico obávají, že by plán mohl podkopat vlastní práci Evropy na mechanismu "reparační půjčky", která počítá s přesměrováním zmrazených ruských aktiv na Ukrajinu, aniž by Spojeným státům poskytla kontrolu nebo zisk. 

Podle bývalého francouzského představitele je návrh skandální. "Evropané se vyčerpávají snahou najít schůdné řešení, jak využít aktiva ve prospěch Ukrajinců, a Trump z nich chce profitovat," řekl. 

Podle dalšího vysoce postaveného představitele EU Trump navíc nemá pravomoc uvolnit ruská aktiva držená v Evropě. Úředník jedné z vlád EU se pod rouškou anonymity nezdráhal použít ostrá slova: "Witkoff potřebuje psychiatra," prohlásil. 

"Klasický Trump"

Právě řešení zmrazených ruských aktiv je jednou z nejtěžších otázek pro ukrajinské spojence. Brzdí je obavy z možných právních, politických, bezpečnostních i ekonomických dopadů, které by takový krok mohl spustit. Jedním z největších problémů je, že je velká část z nich uložena přímo v Belgii, což tuto zemi vystavuje nepřiměřeně vyššímu riziku ruské odplaty.

EU chce použít aktiva k usnadnění půjčky pro Ukrajinu, kterou by napadená země musela splatit pouze v případě, že Rusko bude souhlasit s vyplacením válečných reparací Kyjevu po podpisu mírové dohody. Belgie však se schválením plánu váhá, protože se obává finanční odpovědnosti, jestliže by se Rusko pokusilo získat finanční prostředky zpět. 

Související

Hlavní americký vyjednavač omylem prozradil tajný zdroj z Kremlu, jde o mírový návrh

Vladimir Putin , Steve Witkoff
1:10

Diplomati se tak nyní obávají, že americký plán získání belgického souhlasu ještě více zkomplikuje. Podle úředníka z Evropské unie představa Ameriky, která se snaží z aktiv profitovat, zní jako "klasický Trump".

Kromě finančních otázek plán navrhuje dát Rusku kontrolu nad Krymem a Donbasem - včetně oblastí, které Rusko v současnosti neokupuje. Požaduje škrty v ukrajinských ozbrojených silách, právní zákaz vstupu do NATO, zákaz vstupu zahraničních mírových jednotek a trvalý status bez jaderných zbraní. Výměnou by Rusko získalo postupné zrušení sankcí, návrat do G8 a amnestii za válečné zločiny. 

Bude líp?

Ponurou atmosféru v Evropě a na Ukrajině ohledně mírového jednání poměrně zlepšilo nedělní jednání v Ženevě. Vyjednávači Spojených států a Ukrajiny návrhy ohledně možného ukončení války "zpřesnili", oznámil v noci na dnešek k jednání Bílý dům.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Kyjev bude s partnery dál pracovat na kompromisech v mírových návrzích tak, aby Ukrajinu posílil, ne oslabil. Podle německého ministra zahraničí Johanna Wadephula je plán z Ženevy zásadním úspěchem pro Evropu, protože se podílí na všech bodech, které se jí týkají. Podobně se vyjádřil i český prezident Petr Pavel. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že Moskva oficiální informace o výsledcích ženevské schůzky nemá.

Zelenskyj na konci minulého týdne ve svém prohlášení varoval, že Ukrajina čelí jednomu z nejtěžších okamžiků ve své historii, zároveň ale dodal, že je připravený spolupracovat s Trumpovou administrativou na dosažení spravedlivého a trvalého míru.  

"O Rusku a Putinovi neměl ani ponětí." Trump odzbrojil svět výroky o Witkoffovi (celý článek s videem zde)

"O čem jsme sakra mluvili pět hodin?" Trump promluvil o Witkoffovi a jeho schůzce s Putinem | Video: YT/CNBC-TV18
 
