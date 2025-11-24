Zahraničí

Tady může být brzo zle. Rusové shromažďují síly na zásadní úder, útočí vším, co mají

Blahoslav Baťa Blahoslav Baťa
před 8 hodinami
Jižní fronta představuje pro Ukrajinu z hlediska obrany jednu z nejobtížnějších oblastí. Právě toho nyní Rusové využívají, když zesílili ofenzivu v krajině, kde nejsou lesy a města vhodná k opevnění.
Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo záběry svých vojáků z jednotky Dněpr útočících v Záporoží raketomety Grad | Video: Reuters

Vojenský pozorovatel Denys Popovyč pro zpravodajský server NV uvedl, že ukrajinští vojáci nemají moc možností, kde by se kryli, aby mohli odrážet rychle postupující Rusy. Po očekávané ztrátě Pokrovsku by tak mohlo jít o další velkou komplikaci pro bránící se zemi.

Pokud by agresoři ovládli centrum regionu, město Záporoží, získali by opěrný bod pro ofenzivu směrem na Kryvyj Rih a Dnipro. "Dobytí Záporoží by jako obvykle doprovázely válečné zločiny, včetně vysídlení obyvatelstva a potlačování kulturní identity," tvrdí Popovyč. S předválečnými víc než sedmi sty tisíci obyvateli je Záporoží 6. největším ukrajinským městem.

Rusko se teď pokouší obklíčit město Huljajpole, které je logisticky důležité. "Když se podíváme na mapu, vidíme, že se tam tvoří takové kapsy. Hrozí scénář aglomerace Pokrovsk-Myrnohrad," tvrdí vojenský pozorovatel.

Pokud se Ukrajincům nepodaří Rusko v tomto směru zastavit, mohou se  přiblížit právě k Záporoží. Podle mluvčího Obranných sil Jih Vladyslava Vološyna se situace v oblasti rychle zhoršuje. Za poslední týdny došlo na tomto úseku fronty ke stovkám bojových střetů. "Rusové používají všechny typy dostupných zbraní. Ukrajinské síly se proto stáhly z pozic u některých osad, aby ušetřily lidské životy," prohlásil Vološyn.

"Rusové chtějí vytvořit předmostí v Doněcké, Dněpropetrovské a Záporožské oblasti najednou, aby tam shromáždili síly a prostředky. A aby za půl roku, za rok, soustředili úder na Záporoží. Používají k tomu kolosální lidské zdroje, bojují hlavně pěchotou," řekl v nedávno v rozhovoru pro Aktuálně.cz ukrajinský analytik Oleksandr Kovalenko.

Rusové kromě toho každý den vypálí stovky dělostřeleckých granátů a další těžké munice. "Bohužel, početní převaha Rusů se projevuje… což by mohlo ohrozit Huljajpole," tvrdí analytický projekt DeepState.

Postup Rusů potvrdil i americký think tank Institut pro studium války, podle kterého situace v oblasti Huliajpole zůstává velmi vážná. Útočníci jsou od města 4 až 8 kilometrů.

"Ztráta Huliajpole může vést k určitému postupu Rusů v otevřeném terénu. Připomínám však, že se jedná o silný obranný uzel. Samozřejmě nelze vyloučit, že použijí taktiku masové infiltrace, kdy se bez ohledu na ztráty pokusí proběhnout co nejdále našimi pozicemi a prostě přežít," zdůraznil pro ukrajinský server 24 Kanal šéf Centra pro bezpečnost a spolupráci Dmitrij Žmajlo. 

"Fatální převaha." Expert popsal peklo, ve kterém Rusové drtí Ukrajince v poměru 10:1. (Celý článek s videem zde)

Spotlight Aktuálně.cz - Vlastislav Bříza | Video: Tým Spotlight
 
