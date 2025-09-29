Rusko neuspělo ve snaze o destabilizaci Moldavska, řekl Zelenskyj

Na výsledky voleb v Moldavsku reagovali politici napříč Evropou. Premiér Petr Fiala (ODS) na síti X označil výsledky moldavského hlasování za jasnou stopku proruským stranám a naději pro Česko.
Moldavané si zvolili demokracii a budoucnost v Evropě navzdory tlaku Ruska, uvedl v reakci na výsledek tamních voleb předseda Evropské rady António Costa. Také podle von der Leyenové si Moldavsko ve volbách jasně vybralo cestu ke svobodě, demokracii a do Evropy. "Naše dveře jsou otevřené. A my vás budeme podporovat na každém kroku," uvedla šéfka evropské komise s odkazem na kandidaturu země na členství v Evropské unii. Podporu vítězné straně vyjádřili také lídři Francie, Německa a Polska.
Hlasování ve východoevropské zemi bylo vnímáno jako volba mezi integrací do EU a návratem do sféry vlivu Moskvy. Po sečtení 99,9 procenta hlasů získává strana PAS současné prezidentky Maii Sanduové podle webu volební komise přízeň 50,16 procent voličů, zatímco opoziční proruský Vlastenecký blok komunistických a socialistických stran dostal od voličů 24,19 procenta hlasů. Volební účast činila 52,2 procenta.
Současná prozápadní vláda opakovaně Moskvu obviňuje z vměšování do vnitřních záležitostí, z dezinformačních kampaní ve snaze svrhnout vládu a zasahování do voleb. Moskva tato obvinění odmítá.
Moldavské úřady podle prezidentky Sanduové očekávají v nadcházejících dnech pokusy proruských sil o vyvolání nepokojů, zejména v hlavním městě Kišiněvě. Vůdce opozice, bývalý proruský prezident Igor Dodon, ještě před vyhlášením výsledků vyhlásil vítězství a svolal na dnešní poledne demonstraci před sídlo parlamentu.