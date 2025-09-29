Zprávy

Rusko neuspělo ve snaze o destabilizaci Moldavska, řekl Zelenskyj

ČTK ČTK
před 1 hodinou
"Rusku se nepodařilo destabilizovat Moldavsko navzdory obrovským výdajům, obrovským zdrojům, které vydalo na to, aby ho podkopalo a zkorumpovalo všechno, co se dá," řekl Zelenskyj na bezpečnostní konferenci ve Varšavě.
Prezidentka Maia Sanduová
Prezidentka Maia Sanduová | Foto: Jaroslav Synčák

Na výsledky voleb v Moldavsku reagovali politici napříč Evropou. Premiér Petr Fiala (ODS) na síti X označil výsledky moldavského hlasování za jasnou stopku proruským stranám a naději pro Česko.

Související

Volby v nejchudší zemi Evropy ovládla proevropská strana, opozice vyrazí do ulic

Moldavsko volby prezidentka

Moldavané si zvolili demokracii a budoucnost v Evropě navzdory tlaku Ruska, uvedl v reakci na výsledek tamních voleb předseda Evropské rady António Costa. Také podle von der Leyenové si Moldavsko ve volbách jasně vybralo cestu ke svobodě, demokracii a do Evropy. "Naše dveře jsou otevřené. A my vás budeme podporovat na každém kroku," uvedla šéfka evropské komise s odkazem na kandidaturu země na členství v Evropské unii. Podporu vítězné straně vyjádřili také lídři Francie, Německa a Polska. 

Hlasování ve východoevropské zemi bylo vnímáno jako volba mezi integrací do EU a návratem do sféry vlivu Moskvy. Po sečtení 99,9 procenta hlasů získává strana PAS současné prezidentky Maii Sanduové podle webu volební komise přízeň 50,16 procent voličů, zatímco opoziční proruský Vlastenecký blok komunistických a socialistických stran dostal od voličů 24,19 procenta hlasů. Volební účast činila 52,2 procenta.

Foto: Reuters

Současná prozápadní vláda opakovaně Moskvu obviňuje z vměšování do vnitřních záležitostí, z dezinformačních kampaní ve snaze svrhnout vládu a zasahování do voleb. Moskva tato obvinění odmítá.

Moldavské úřady podle prezidentky Sanduové očekávají v nadcházejících dnech pokusy proruských sil o vyvolání nepokojů, zejména v hlavním městě Kišiněvě. Vůdce opozice, bývalý proruský prezident Igor Dodon, ještě před vyhlášením výsledků vyhlásil vítězství a svolal na dnešní poledne demonstraci před sídlo parlamentu.

 
Mohlo by vás zajímat

Chcete dluhopisy TV Nova? Banka nabízí investice do firem skupiny PPF

Chcete dluhopisy TV Nova? Banka nabízí investice do firem skupiny PPF

Není důvod, aby mě nejmenoval, řekl Babiš po schůzce s Pavlem. Diví se nižší podpoře

Není důvod, aby mě nejmenoval, řekl Babiš po schůzce s Pavlem. Diví se nižší podpoře
4:34

Evropa si válku s Ruskem nemůže dovolit, holedbá se Medveděv. Straší atomovkami

Evropa si válku s Ruskem nemůže dovolit, holedbá se Medveděv. Straší atomovkami

Českou ambasádu v Moskvě pomalovali vulgárními nápisy. Jsou v češtině

Českou ambasádu v Moskvě pomalovali vulgárními nápisy. Jsou v češtině
Aktuálně.cz Obsah Volby Moldavsko 2025 Evropská unie (EU) Volodymyr Zelenskyj

Právě se děje

Aktualizováno před 3 minutami
Chcete dluhopisy TV Nova? Banka nabízí investice do firem skupiny PPF

Chcete dluhopisy TV Nova? Banka nabízí investice do firem skupiny PPF

Dluhopisy s hodnotou 10.000 korun nabídne s pevnou úrokovou sazbou 5,40 procenta ročně a splatností čtyř let.
před 4 minutami
Není důvod, aby mě nejmenoval, řekl Babiš po schůzce s Pavlem. Diví se nižší podpoře
4:34

Není důvod, aby mě nejmenoval, řekl Babiš po schůzce s Pavlem. Diví se nižší podpoře

Aktuálně.cz se mluvilo s předsedou ANO Andrejem Babišem po jeho ranní schůzce s prezidentem Petrem Pavlem. Ten se ho ptal na jeho možný střet zájmů.
Aktualizováno před 7 minutami
Evropa si válku s Ruskem nemůže dovolit, holedbá se Medveděv. Straší atomovkami

ŽIVĚ
Evropa si válku s Ruskem nemůže dovolit, holedbá se Medveděv. Straší atomovkami

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 25 minutami
Českou ambasádu v Moskvě pomalovali vulgárními nápisy. Jsou v češtině

Českou ambasádu v Moskvě pomalovali vulgárními nápisy. Jsou v češtině

Budovu českého velvyslanectví v Moskvě někdo pomaloval vulgárními obrázky a nápisy v češtině.
před 32 minutami
Vize Česka: Méně státu, více svobody. Ať si žába politiky přestane lebedit, píše Jakl

Vize Česka: Méně státu, více svobody. Ať si žába politiky přestane lebedit, píše Jakl

Nemyslím, že současná společenská, politická a sociální situace v naší republice je dobrá, píše pro Aktuálně.cz publicista Ladislav Jakl.
před 36 minutami
Kreml po volební prohře útočí na Moldavsko. Kišiněvu vyslal temný vzkaz

Kreml po volební prohře útočí na Moldavsko. Kišiněvu vyslal temný vzkaz

V hlasování zvítězila proevropská Strana akce a solidarity (PAS). Mluvčí Kremlu prohlásil, že vyjadřovat se k výsledkům voleb je předčasné.
před 48 minutami
Poslední průzkum: menší z expartnerů nabírá na síle, fatální propad Motoristů

Poslední průzkum: menší z expartnerů nabírá na síle, fatální propad Motoristů

Sněmovní volby by v září vyhrálo hnutí ANO se ziskem 30,5 procenta, stejně jako v srpnu.
Další zprávy