Něco se stát musí. Hněv Rusů sílí, Putinovi stratégové chystají politické čistky

Podle dvou zdrojů blízkých Putinově administrativě a politického stratéga, který spolupracuje s týmem pro domácí politiku Kreml zvažuje nahrazení nepopulárních regionálních guvernérů před příštími volbami do Státní dumy, které jsou naplánované na září 2026, píše Meduza.
Úředníci doufají, že výměna guvernérů pomůže zmírnit frustraci Rusů z řady nepopulárních rozhodnutí vlády. "Rusové jsou unavení válkou a čekají na jednání," popsal stratég. Putinova administrativa se rozhodla odvolat místní lídry kvůli tomu, že "obvykle vyvolávají větší nelibost než ti na federální úrovni," vysvětlil další zdroj blízký týmu Kremlu pro domácí politiku.
"Stěžovat si na prezidenta je nebezpečné. Mnoho Rusů zároveň ani neví, kdo jsou federální ministři. Ale guvernér jim je přímo na očích," doplnil. Tomuto smýšlení lidí nahrává i nový zákon o místní samosprávě. Guvernéři jsou totiž fakticky zodpovědní za vše, co se děje v jejich regionech.
"Ve většině regionů guvernéři vedou místní pobočku vládní strany Jednotné Rusko, nominují na základě nového zákona kandidáty na starosty a ty později i jmenují. Pokud tedy doprava, veřejné služby nebo silnice nefungují - a lidi to každý den frustruje - je to guvernér, kdo za to nese vinu," upozorňuje zdroj.
Politický stratég připomněl, že propuštění nepopulárního guvernéra se v regionu často promění ve "skutečnou oslavu". "Hlavně, pokud jde o někoho zvenčí, který je přivedený z jiné oblasti," řekl. "V některých případech se po odchodu nenáviděného guvernéra lidé skutečně sešli, aby odpálili ohňostroj, což vždy na chvíli hraje ve prospěch Kremlu," dodal.
K nahrazování guvernérů obvykle dochází na jaře nebo na podzim. Stratég Meduze řekl, že provést tuto změnu blíže k volebnímu období bývá "účinnější", protože "lidé zažívají krátký výbuch pozitivních emocí". Zároveň je ale důležité, aby výměna přišla dostatečně brzy, aby se noví guvernéři naučili, "jak funguje administrativa při volbách v dané lokalitě".
Podle zdrojů z Kremlu hrozí odvolání hlavně třem guvernérům: Georgiji Filimonovi z Vologdské oblasti, Vjačeslavu Fedoriščevovi ze Samarské oblasti a Arturovi Parfjončikovi z Republiky Karélie. "Filimonov má u lidí podporu jen asi 25 až 30 procent," shodli se zdroj blízký Putinově administrativě a zdroj z kanceláře zmocněného vyslance Severozápadního federálního okruhu.
Nepopularita guvernéra Vologdské oblasti pramení z několika kontroverzních rozhodnutí a veřejných výstupů. Filiminov v regionu uvalil částečný zákaz prodeje alkoholu, prosadil zákaz potratů a otevřeně podporuje krajně pravicové nacionalistické organizace. V prosinci 2024 dokonce odhalil pomník Josifa Stalina. "Lidé toho mají dost," uvedl zdroj z kanceláře zmocněného vyslance.
"Je spousta nepopulárních guvernérů, ale většina z nich se alespoň drží v pozadí. Filimonov na sebe neustále upozorňuje, a to i svými výstřednostmi. Kreml i kancelář zmocněnce ho už několikrát varovaly, aby se zklidnil. On se na chvíli stáhne, ale pak je vše při starém. Je jasné, že jeho odvolání by lidé v regionu vítali - proto se o tom diskutuje. Je velmi pravděpodobné, že k tomu dojde," dodal s tím, že by se při jeho odchodu ulevilo i místním úředníkům, které frustrují neustále změny v regionálním vedení.
Další kontroverzní postavou je Fedoriščev, který má neshody s místní podnikatelskou komunitou a často propouští své podřízené, nebo je nutí k odchodu. Vybudoval si také pověst teatrálního člověka, v prosinci 2024 třeba vydal vlastní rapovou skladbu.
Guvernéra ze Samarské oblasti Putinova administrativa málem odvolala - na konci letošního září server Verstka Media informoval, že Kreml připravuje jeho odchod, protože "strávil nějaký čas v moskevské klinice kvůli určitým ‚problémům s duševním zdravím‘". Jeden zdroj tvrdil, že utrpěl nervové zhroucení, zatímco jiný uvedl, že "se léčil kvůli abstinenčním příznakům po užití psychotropních látek a alkoholu". Fedoriščev se k tomu sám v srpnu vyjádřil a řekl, že jsou jeho problémy s alkoholem "falešnými zprávami".
Podle dvou zdrojů Meduzy nakonec guvernéra "ušetřil" ruský prezident Vladimir Putin a jeho poradce a bývalý bodyguard Alexej Ďumin, se kterým Fedoriščev dříve pracoval v Tulejské oblasti. "Dostal poslední varování, aby se choval více nenápadně," uvedl jeden zdroj blízký prezidentské administrativě.
Dalším regionálním lídrem s nízkou popularitou, kterého by Kreml mohl odvolat, je guvernér Karélie Artur Parfjončikov. Jeho administrativa se dostala pod drobnohled poté, co bylo několik členů regionální vlády zatčeno za korupci.
Podle dvou zdrojů z Kremlu se očekává pokračování v "revizi guvernérů" a brzy se mohou najít další "potenciální oběti".