Téměř jako ty ruské. Praha hodlá Kyjevu předat desítky upravených tanků

Aktualizováno před 1 hodinou
Česko zvažuje, že Ukrajině předá okolo 30 modernizovaných tanků T-72M4CZ, které svými parametry mohou soupeřit s nejmodernějšími ruskými stroji T-90M.
Foto: MO ČR

Informoval o tom ukrajinský server RBK-Ukrajina s odvoláním na vyjádření českého ministerstva obrany, podle kterého náčelník generálního štábu Karel Řehka hodlá vládě doporučit, aby zmíněné tanky darovala Ukrajině.

Portál připomněl, že modernizace T-72M4CZ začala v 90. letech minulého století po válce v Perském zálivu, která ukázala technologickou zaostalost sovětských tanků ve srovnání se západními. Ke klíčovým zdokonalením české modernizace patří moderní systém řízení palby, díky kterému je tank s to vést přesnou palbu jak z místa, tak za pohybu do vzdálenosti až dvou kilometrů. Silný motor o 1000 koních je s to posádka vyměnit za méně než půl hodiny a tank má také pancíř vylepšený o dynamickou ochranu, a to spolu se systémem varování před laserovým ozářením.

"I ruští vojenští experti přiznávají, že T-72M4CZ představuje jednu z nejpovedenějších úprav T-72. Svou úrovní se blíží ruským tankům T-72B3M z roku 2014 a dokonce T-90M z roku 2018. Především český tank disponuje moderním zaměřovacím systémem, zatímco na mnoha ruských tancích dodnes používají primitivní optické přístroje s dosahem nejvýše 500 metrů," píše RBK-Ukrajina.

"Důležitý krok"

Expert Andrij Charuk zdůraznil, že získání těchto tanků by ukrajinské armádě umožnilo posílit své obrněné jednotky o moderní stroje, které nijak nezaostávají za nepřátelskou technikou. "Český tank je svými možnostmi na úrovni T-72B3M a v některých parametrech jej dokonce překonává," prohlásil.

Portál připomněl, že v české výzbroji zůstalo jen okolo 30 kusů T-72M4CZ, které mohou být v nejbližší době - po příslušném rozhodnutí české vlády - předány Ukrajině, protože je nahradily německé tanky Leopard 2A4.

"Pokud Česko přijme kladné rozhodnutí v tomto směru, bude to důležitý krok k posílení obrněných sil Ukrajiny a ještě jeden příklad strategické podpory spojenců v Evropě," zdůraznil RBK-Ukrajina.

Tank Leopard 2 během ostravských Dnů NATO:

Tank Leopard 2 během Dnů NATO v Ostravě | Video: FB/Martin Novosad
 
